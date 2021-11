8-godzinny dzień pracy to iluzja, a wystarczy zmienić jedną rzecz

E-maile i telefony, biurowe plotki ze współpracownikami przy kawie, przeglądanie mediów społecznościowych - rozpraszacze potrafią znacznie zmniejszyć efektywność pracowników.

Serwis kariery LiveCareer Polska przeprowadził badanie, w którym zapytano o wydajność w miejscu pracy. Wyniki ankiety pokazują, że 8-godzinny dzień pracy to iluzja, a gwarantowany przez Kodeks pracy kwadrans przerwy w ciągu dnia to dla Polaków stanowczo za mało.

Blisko 44 proc. badanych przyznaje, że zdarza im się pracować nieefektywnie, np. nie kończyć zadań na czas, odwlekać pracę lub zajmować się w tym czasie czymś innym. Co ciekawe, tylko 45 proc. z nich miewa z tego powodu wyrzuty sumienia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Głównym czynnikiem, który odciąga Polaków od pracy, jest internet. Badanie o marnowaniu czasu w pracy wykazało, że aż 70 proc. najmłodszych pracowników (18-25 lat) w godzinach pracy korzysta z internetu w celach prywatnych. Ponad 65 proc. osób, które korzystają z internetu w trakcie pracy, używa w tym celu prywatnego telefonu.

W godzinach pracy najchętniej korzystamy z Messengera (48 proc.), Facebooka (43 proc.), YouTuba (31 proc.), WhatsAppa (27 proc.) i Instagrama (20 proc.). Jednak najwięcej czasu zabiera nam TikTok - wśród 14 proc. użytkowników, którzy korzystają z niego w trakcie pracy, co piąty spędza na nim od 1 do 2 godzin, a co siedemnasty - ponad 4 godziny w trakcie 8-godzinnego dnia pracy.

Czas w pracy zabierają nam też zwykłe codzienne czynności. Na jedzenie posiłków, rozmowy ze współpracownikami, korzystanie z toalety, palenie papierosów itp. przeciętny pracownik w Polsce traci średnio 1 godzinę i 18 minut w ciągu dnia.

- Skoro i tak nie pracujemy non stop, rozwiązaniem problemu może być skrócenie czasu pracy do 6 godzin dziennie albo 4 dni w tygodniu - przynajmniej w niektórych branżach. Doświadczenia takich firm jak Microsoft, Toyota czy Perpetual Guardian pokazały, że taki system zwiększa produktywność i poczucie zadowolenia z pracy, co może prowadzić do wzrostu zysków - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka kariery serwisu LiveCareer Polska i autorka badania.

Przerwa na dymka

Z badania LiveCareer Polska wynika, że około 48 proc. palących pracowników robi sobie przerwę na papierosa od 3 do 5 razy dziennie, a prawie 9 proc. - ponad 10 razy dziennie.

Z kolei z wyliczeń Work Service wynika, że w skali całego kraju firmy tracą z powodu przerw na papierosa blisko 31 milionów złotych dziennie. Jednak jak podkreślają analitycy, rzeczywiste koszty „dymka w pracy” mogą być znacznie większe, a ich wysokość różni się w zależności od charakteru miejsca pracy.

Pierwszą kwestią, która decyduje o tym, ile pracodawcę kosztuje przerwa na papierosa jest jej faktyczna długość. Samo palenie zajmuje stosunkowo niewielką część przerwy. Reszta to czas przeznaczany na rozmowy, korzystanie z telefonu, a także na dojście i powrót z miejsca palenia, które niejednokrotnie znajduje się poza budynkiem.

- Nasze szacunki pokazują, że pokonanie trasy tam i z powrotem do miejsca, w którym pali się papierosy zajmuje nawet 25 proc. przerwy. Już samo skrócenie tego czasu może oznaczać dla pracodawcy niemałe oszczędności. Zwłaszcza, gdy mówimy o dużej firmie, zatrudniającej tysiące pracowników – mówi Maciej Laskowski z firmy Palarnie.pl.

Spadek wydajności

Natomiast według samych pracowników ich wydajność obniżają głównie problemy techniczne (np. zepsuty komputer), hałas w miejscu w pracy i niewygodne stanowisko pracy - a więc czynniki, za które odpowiada pracodawca.

- W niektórych przypadkach tego typu problemy może częściowo rozwiązać praca zdalna. Jak mogliśmy się przekonać w trakcie pandemii, w wielu firmach i zawodach jest to możliwe. Z naszego badania wynika, że najmniej efektywne są te osoby, które pracują stacjonarnie, a najbardziej te, które część swojej pracy mogą wykonać z domu - mówi Żaneta Spadło.

Psychologowie nie od dziś radzą, by w trakcie pracy odkładać telefon tak daleko, jak to tylko możliwe lub odkładać go ekranem w dół (Fot. Austin Distel on Unsplash)

Koniec z rozpraszaczami

Psychologowie nie od dziś radzą, by w trakcie pracy odkładać telefon tak daleko, jak to tylko możliwe lub odkładać go ekranem w dół. Tak, by nie było widać, czy ktoś coś do nas napisał. Izabela Strożek, senior consultant & executive coach w Lee Hecht Harrison DBM Polska podpowiada, że pomocne są treningi skupienia. Mogą one wpłynąć na poprawę koncentracji.

- Warto zacząć od jakiegoś łatwego zadania (ograniczyć wszelkie rozpraszacze: komunikatory, e-maile, telefony, oczyścić przestrzeń na biurku itp.) i przez 5 minut próbować pracować w skupieniu - odnotowywać rozpraszające myśli, zauważać je, ale za nimi nie podążać (bo to złodziej naszego czasu) i wrócić do wykonywanego zadania. Stopniowo można wydłużać ten czas - radzi Strożek.

By odciągnąć nas od ciągłego zerkania na ekran smartfona powstał specjalny gadżet. To Light Phone, czyli nic innego jak prymitywne urządzenie, które ma w sobie wyłącznie funkcję dzwonienia. Nie sprawdzimy na nim ani najnowszych wiadomości na portalach informacyjnych, ani nie zobaczymy nowych zdjęć dodanych przez koleżankę czy sąsiadkę. W tym przypadku może okazać się, że zakup gadżetu jest zbędny. Wystarczy, że przegrzebiemy w domu szuflady i półki... Zapewne wpadnie nam w ręce starty telefon komórkowy, który powstał w czasach, kiedy internet wykupowało się na minuty. Wystarczy go uruchomić.

Czytaj więcej: Praca zdalna zostanie z nami na dłużej. Te gadżety ją nam ułatwią

Inne rozwiązanie blokujące rozpraszacze to przycisk Saent: małe urządzenie, które ma za zadanie pilnować, abyśmy byli jak najbardziej wydajni i produktywni w czasie pracy. Robi to poprzez blokowanie wszelkich rozpraszaczy. Wystarczy wpisać w jego pamięć, na jakie strony w czasie pracy nie powinniśmy wchodzić, a będzie je blokować. W ten sposób nie zmarnujemy czasu.