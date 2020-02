8 godzin pracy? Tylko na papierze. Spraw, by pracownik chciał pracować

Elastyczne formy zatrudnienia, przyjazne biuro, komunikacja w firmie, dobra atmosfera - to czynniki które często mają ogromny wpływ na wydajność pracowników.

- Praca będzie nie tylko lokalizacją na mapie miasta, w której musimy przebywać 8 godzin dziennie, ale również miejscem do wymiany doświadczeń i tworzenia relacji - mówi Piotr Baca, komentując sposoby na symulację wydajności.

Jak dowodzi raport opracowany na zlecenie Vouchercloud, pracownik biurowy produktywnie wykonuje swoje obowiązki zaledwie przez... 3 godziny. Badanie pochodzi z Wielkiej Brytanii. Analizie poddano 1989 pracowników biurowych w brytyjskich firmach. Obok produktywności, badano także nawyki pracujących. Dużą część ich pracy zajmowały aktywności w internecie. 47 proc. z pytanych sprawdzało strony w mediach społecznościowych, 45 proc. przyznawało się, że sprawdzało strony z informacjami, portale tematyczne, 38 proc. natomiast przyznawało się do rozmów z kolegami. 31 proc. robi sobie w pracy, marnując przy tym celowo czas, gorące napoje.

Firma Brother Polska wylicza czynniki, które wpływają na wzrost wydajności zespołu i mogą pomóc w zniwelowaniu wskazań niskiej produktywności zatrudnionych:

Elastyczność kluczem do sukcesu

Po pierwsze warto wiedzieć, że ponad połowa pracodawców (55 proc.) umożliwia swoim pracownikom pracę zdalną. To informacja wynikająca z badania firmy rekrutacyjnej Hays. Im młodsi pracownicy, tym ważniejsza jest dla nich zasada zrównoważenia życia zawodowego i osobistego.

- Rozwój technologii umożliwia pracę z każdego miejsca na ziemi - warunkuje to jedynie dostęp do komputera oraz Internetu - przypomina Piotr Baca, country manager w Brother Polska, który komentuje elastyczność czasu pracy, jako rozwiązanie dla pracujących. - Praca z domu może nie tylko oszczędzić czas pracownika. Jeśli pozwolimy mu załatwić sprawy osobiste, będzie mógł się skupić na pracy, nie zaprzątając sobie głowy problemami z urzędem czy bankiem. Home office to również dobre rozwiązanie dla osób, które są przeziębione lub mają grypę i wolą nie narażać całego zespołu na chorobę - dopowiada.

Przyjazne biuro metodą na stymulację wydajności pracowników

Po drugie, jeśli chcemy poprawić efektywność pracowników, warto zadbać o udogodnienia w biurze. Z czasem, miejsca pracy ewoluują w „kampusy”, które do klasycznego biura wprowadzają rozwiązania zapewniające komfort i rozrywkę.

Według raportu firmy Brother „Miejsce pracy przyszłości" przyszłe biura będą posiadały centra atrakcji, kultury, pracy i zabawy. Staną się one fundamentalnym narzędziem do tworzenia więzi w miejscu pracy, a co za tym idzie budowania społeczności wykonującej razem nie tylko obowiązki, ale i spędzającej wspólnie czas. Elastyczność wpłynie na powstanie nowej pracy, w której nagradzana będzie produktywność, a nie czas poświęcony projektowi. Zatem już teraz warto zastanowić się nad możliwościami usprawnień, których wdrożenie przyczyni się do podniesienia wydajności pracowników. Czytaj też: PARP dofinansuje innowacje w firmach Nowe technologie na służbie komunikacji Po trzecie w pracy zespołowej kluczowa jest bezproblemowa komunikacja, zarówno między współpracownikami, jak i używanymi przez nich urządzeniami. Wykorzystywanie nowych technologii, pozwala nie tylko na łatwiejszy przepływ informacji, ale również synchronizację kalendarzy, wymianę plików, monitorowanie procesu realizacji konkretnego projektu czy też organizację wideokonferencji. Korzystanie z jednego ekosystemu, przyczynia się do wzrostu ich wydajności - ponieważ informacje krążą automatycznie pomiędzy urządzeniami i użytkownikami, zapewniając pełną transparentność. Międzypokoleniowy klimat W końcu, po czwarte nieocenionym czynnikiem wpływającym na wydajność pracowników jest atmosfera w zespole oraz wzajemne wsparcie. Każdy pracownik firmy posiada indywidualny zasób mocnych stron oraz zdobytych doświadczeń. Zdarza się również że osoby pracujące w organizacji są przedstawicielami różnych pokoleń, które nawzajem mogą się uzupełniać. - Pracownicy Pokolenia Z mogą z łatwością wytłumaczyć starszym kolegom zagadnienia technologiczne optymalizując serię procesów, zaś Pokolenie Silver (osoby po pięćdziesiątce) ma możliwość podzielenia się z młodszymi kolegami niezastąpionym know-how. Takie działanie stanowi zysk dla całego zespołu - przypomina Piotr Baca.