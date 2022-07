7 tys. lat nieobecności w pracy. To efekt wypadków przy pracy

jk

• 28 lip 2022 13:47





W roku 2021 poszkodowani w wypadkach przy pracy łącznie przebywali 2 589 706 dni na zwolnieniu lekarskim - daje to nieco ponad 7 tys. lat nieobecności w pracy. W roku 2021 było 68 777 poszkodowanych w wypadkach przy pracy (Fot. Shutterstock)

W Polsce nadal 443 334 osób oficjalnie pracuje w warunkach zagrożenia, co zwiększa ryzyko wypadków czy wystąpienia choroby zawodowej.

Sumując koszty świadczeń w związku z wypadkami i nieprawidłowymi warunkami pracy, to łącznie 664 322 700 złotych.

Zgodnie z maksymą Kłapouchego z Kubusia Puchatka: „wypadek to dziwna rzecz, nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy”. Tak samo myślą pracodawcy - mówi Andrzej Bączkowski, specjalista ds. BHP W&W Consulting.

W roku 2021 było 68 777 poszkodowanych w wypadkach przy pracy, którzy łącznie przebywali 2 589 706 dni na zwolnieniu lekarskim - daje to nieco ponad 7 000 lat nieobecności w pracy.

Kwoty te nie dają do myślenia pracodawcom. Dlaczego?

- W większości zakładów pracy potencjalne koszty ponoszone w związku z przyszłymi wypadkami są kosztami pozornymi - nierzeczywistymi, zgodnie z maksymą Kłapouchego z Kubusia Puchatka: „wypadek to dziwna rzecz, nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy”. Tak samo myślą pracodawcy. Jeśli w minionym roku było mniej wypadków, to po co ponosić kolejne koszty na kwestie bezpieczeństwa? Przecież jest bezpiecznie. Okazuje się, że taki stan zawsze trwa do czasu. Na przykład do czasu wymiany maszyny na nową i nie przeznaczenia środków na przeszkolenie załogi z jej obsługi, co może powodować przestoje w związku ze złą obsługą, jaki i koszty wypadków przy pracy - mówi Andrzej Bączkowski, specjalista ds. BHP W&W Consulting.

BHP ma znaczenie

Podchodząc profesjonalnie do zagadnienia, należy mieć świadomość, że prawidłowa ocena ryzyka oraz przeciwdziałanie mu, zawsze będzie powodowało wyeliminowanie wystąpienia jakiejś sytuacji, a więc i kosztów z nią związanych.

- Dla przykładu możemy wskazać wdrożenie wraz z ekspertami bezpieczeństwa pracy prostego, ale wydajnego systemu BHP w ramach grupy zrzeszającej kilkanaście zakładów produkcyjnych w kraju. Wystarczyło na początku usprawnić przepływ informacji i zunifikować dokumentację, co spowodowało 18 proc. spadek liczby wypadków przy pracy w całej grupie (przy zatrudnieniu 1200 pracowników). Kolejne półtora roku i praca w poszczególnych obszarach spowodowała spadek wypadków przy pracy o 65 proc. w stosunku do poziomu sprzed podjęcia aktywności w kierunku profesjonalnego systemu BHP, co przełożyło się na około 70 tys. zł oszczędności tylko z tytułu absencji pracowników. Grupa w związku z uporządkowaniem swoich procesów i wprowadzeniem nowych, przemyślanych rozwiązań uzyskała kolejne certyfikaty i kontakty przekładające się na dalszy międzynarodowy rozwój - opowiada Andrzej Bączkowski. - Innym przykładem jest spory post-państwowy zakład produkcyjny przejęty w prywatne ręce, w którym rok pracy w absolutnie podstawowym zakresie porządkującym dokumentację i szkolenia przyniósł 50 proc. spadek wypadków przy pracy przy zatrudnieniu na poziomie 3 tys. pracowników - dodaje dkspert W&W Consulting.

