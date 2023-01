7 trendów rynku pracy na 2023 rok. Kilka może zaszkodzić firmom

Pandemia, wojna w Ukrainie i inne kryzysy, z jakimi mamy ostatnio do czynienia, wywróciły życie zawodowe do góry nogami (fot. Unsplash/Adam Borkowski)

Pandemia, wojna w Ukrainie i inne kryzysy, z jakimi mamy ostatnio do czynienia, wywróciły życie zawodowe do góry nogami (fot. Unsplash/Adam Borkowski)

Nowy rok będzie dla menedżerów i osób zarządzających kadrami w firmach czasem pełnym wyzwań.

Będą mierzyli się z takimi wyzwaniami jak wypalenie zawodowe po pandemii, zmiana pokoleniowa w firmach, galopująca inflacja, wojna w Ukrainie i jej wszystkie konsekwencje, praca zdalna czy krótszy tydzień pracy.

Wobec każdego z nich wcześniej czy później trzeba będzie przyjąć jakąś strategię.

Pandemia, wojna w Ukrainie i inne kryzysy, z jakimi mamy ostatnio do czynienia, wywróciły życie zawodowe do góry nogami. Teraz nowe zjawiska, które wpływają na naszą pracę, przychodzą nie tylko ze świata technologii. Biorą się dosłownie zewsząd i kumulują w tym samym czasie. Wobec każdego z nich wcześniej czy później trzeba będzie przyjąć jakąś strategię. Twórcy aplikacji do komunikacji wewnętrznej w firmach Blue Colibri wytypowali 7 najważniejszych zjawisk, które - ich zdaniem - wpłyną na nasze warunki pracy.

1. Wielka rezygnacja przechodzi w quiet quitting (ciche odchodzenie)

Chyba każdy menedżer zna osoby, którym podczas urlopu macierzyńskiego przestawiły swe życiowe i zawodowe priorytety. Pod sam koniec zdecydowały się nie wracać na dawne stanowisko, zmieniły pracę, czasem nawet branżę i zawód. Podobnie jest z pandemią. Tylko że na macierzyńskim przebywa maksymalnie kilka procent osób w firmie, a czas pandemii przeżywała cała załoga.

Zjawisko to stało się na tyle masowe, że za oceanem nazwano je wielką rezygnacją. U tych, co nie rzucili papierami od razu, dało się z kolei zaobserwować quiet quitting (ciche odchodzenie). Choć pozostajemy na stanowisku, to nie angażujemy się w pracę bardziej niż to konieczne.​ Taka postawa istniała już wcześniej, ale w postpandemicznym czasie stała się masowa.

- Choć termin quiet quitting jest nowy, zjawisko występowało praktycznie od zawsze. Nie dotyczy jedynie pracowników biurowych, ale też - o czym często zapominamy - fizycznych. Bez względu na branżę, istotne jest to, aby zarządzający nie demotywował członków swojego zespołu nieudolną czy nieskuteczną komunikacją, brakiem dostępnych szkoleń czy kiepską organizacją pracy. To są sfery, o które stosunkowo łatwo zadbać przy pomocy odpowiednio dobranych narzędzi - zauważa Magdalena Pekowska z Blue Colibri.