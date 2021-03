7 trendów i 5 strategii pracy hybrydowej

Autorzy badania Work Trend Index „Nowa wielka przemiana to praca hybrydowa – czy jesteśmy na nią gotowi?” przekonują, że wprowadzenie hybrydowego modelu pracy zapewni firmom dostęp do szerszego grona talentów, które były dotychczas niedostępne ze względu na przywiązanie do miejsce wykonywania obowiązków.

Przygotowany przez Microsoft raport przedstawia wyniki badania 30 tys. pracowników z 31 krajów oraz analizę bilionów skumulowanych danych dotyczących produktywności i pracy osób korzystających z Microsoft 365 i LinkedIn.

Z raportu Work Trend Index, który w tym roku sprawdza przede wszystkim gotowość firm do wprowadzenia pracy w modelu hybrydowym wynika, że wiele zmienić powinno się przede wszystkim w myśleniu liderów biznesowych. Przyjęte przed pandemią zasady łączenia pracy stacjonarnej iz zdalnej wymagają bowiem dostosowania do nowych realiów.

- Wybory, których dokonujemy dzisiaj wpłyną na przedsiębiorstwa i instytucje w kolejnych latach. To moment, który wymaga jasnej wizji i podejścia nastawionego na wzrost – wyjaśnia Jared Spataro, wiceprezes ds. Microsoft 365. - Te decyzje wpłyną na wszystko, począwszy od tego, jak kształtujemy kulturę organizacyjną, jak przyciągamy i utrzymujemy talenty, po sposób, w jaki możemy lepiej wspierać współpracę i innowacje.

Wyniki tegorocznej edycji badania pokazują, że 2020 rok zmienił styl naszej pracy.

Analizy narzędzi Microsoft Teams i Outlook pokazują, że ostatnie 12 miesięcy mocno wpłynęły na wielkość sieci kontaktów. Więcej czasu poświęciliśmy na wysyłanie e-maili. Liczba przesyłanych e-maili tylko w lutym 2021 wzrosła o 40 miliardów w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Podwoiła się również liczba wirtualnych spotkań.

Eksperci wskazują (co potwierdzają badania), że jesteśmy na progu transformacji zachodzącej w miejscu pracy. Przede wszystkim wzrasta znaczenie pracy zdalnej i hybrydowej. 73 proc. ankietowanych w ramach badania pracowników chce kontynuować pracę w elastycznym modelu.

Ponad 40 proc. globalnej liczby pracowników rozważa odejście z pracy w tym roku, a 46 proc. planuje zmienić miejsce zamieszkania, ze względu na możliwość wykonywania obowiązków w sposób zdalny. Podczas pandemii pięciokrotnie wzrosła liczba ogłoszeń na LinkedIn uwzględniających pracę zdalną.

7 trendów i 5 strategii pracy hybrydowej

Autorzy raportu przeanalizowali 7 trendów pracy hybrydowej, które ich zdaniem powinien znać każdy lider wchodząc w nową erę pracy:

- Elastyczna praca pozostanie z nami na dłużej;

- Liderzy powinni zadbać o stały kontakt z pracownikami;

- Pod wysoką wydajnością kryją się wyczerpani pracownicy;

- Zaktywizowanie przedstawicieli pokolenia Zet, którzy odczuwają poczucie zagrożenia;

- Zamknięcie zespołów w cyfrowym świecie jest zagrożeniem dla innowacyjności;

- Autentyczność relacji w zespole zwiększy produktywność i dobre samopoczucie;

- W świecie pracy hybrydowej utalentowani pracownicy są wszędzie;

Work Trend Index zidentyfikował również pięć strategii przydatnych dla liderów biznesowych.

Eksperci wskazują, że należy stworzyć specjalne plany wspierające i przygotowujące ludzi do „ekstremalnej elastyczności”. Najważniejsze jest bowiem przygotowanie odpowiedzi na pytania, które dotyczą samych pracowników: Jak się mają ludzie i czego potrzebują? Kto będzie mógł pracować zdalnie, a kto będzie musiał przyjść? Jak często? Odpowiedzi na te pytania mają dać poczucie jasnych zasad nowej rzeczywistości.

Kolejnym krokiem jest uświadomienie sobie, że przestrzeń biurowa dziś (i w przyszłości) nie dotyczy już tradycyjnej bryły biura. Rolą liderów jest dziś zastanowienie się nad tym, jak wyposażyć wszystkich pracowników w potrzebne im narzędzia - niezależnie od tego, czy pracują w domu, na hali produkcyjnej, w biurze czy w podróży. Jednocześnie należy zadbać by tradycyjna przestrzeń biurowa była dla pracowników wystarczająco atrakcyjna (tak by zachęcić ich do dojeżdżania do pracy).

Stawiając na hybrydę należy być także przygotowanym na wypalenie cyfrowe, które dotknąć może każdego pracownika, bez względu na jego miejsce w strukturze organizacyjnej.

Wypalenie cyfrowe dotknąć może każdego pracownika (fot. Shutterstock)

Należy także pamiętać by dostosowując się do nowych trendów nie zapomnieć o kulturze organizacyjnej firmy (która także powinna być uaktualniona) oraz odbudowie kapitału społecznego, w tym zmobilizowaniu pracowników do odświeżenia czy poszerzenia sieci kontaktów.

- W ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy przyspieszenie trendów, które pojawiły się przed pandemią. Prawdopodobnie najbardziej ekscytującym trendem jest wzrost znaczenia pracy zdalnej. To czas dla liderów biznesu, aby wykorzystać okazję do pozyskania różnych umiejętności i talentów, które wcześniej nie były dla nich dostępne” – mówi Karin Kimbrough, Główna Ekonomistka LinkedIn.

Hybryda przyszłością, firmy podchodzą z dystansem

To o czym mówią eksperci i co pokazują badania powoli się dzieje. Wprowadzenie stałego model pracy hybrydowej ogłosiła Grupa eSky, lider rynku internetowych biur podróży w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Po dokładnej analizie oczekiwań pracowników grupa zdecydowała się na stałe wprowadzenie pracy hybrydowej od marca 2021 r. w centrali w Katowicach oraz w oddziale warszawskim.

- Jako firma o polskich korzeniach, chcemy być przykładem dla innych firm, które dopiero zastanawiają się nad hybrydowym modelem pracy. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenia pomogą innym w podjęciu odważnych, lecz oczekiwanych ze strony pracowników, kroków w kierunku głębokiej zmiany dotychczas funkcjonującego modelu pracy. Przywiązanie do pracy stacjonarnej okazało się jedynie przywiązaniem. Konieczność natychmiastowego przejścia na tryb zdalny uświadomiła potencjał tkwiący w tym rozwiązaniu, a jednocześnie dała szybki dowód na jego skuteczność. Zaufanie i partnerskie relacje są w tym procesie kluczowe – wyjaśnia Łukasz Habaj, prezes eSky.pl.

W kolejnych miesiącach firma zamierza wprowadzić nowy model pracy w swoich filiach regionalnych w Bułgarii i Rumunii na kształt rozwiązania już dostępnego dla pracowników w Polsce.

Decydując się na model hybrydowy, firma gwarantuje miejsce pracy w biurze tym, którzy wybrali opcję codziennej obecności w biurze, jak również tym, którzy w biurze chcą być tylko od czasu do czasu. Pracownikom zostaną także udostępnione przestrzenie typu co-working, które umożliwią zespołom projektowym czasową lokalizację w biurze w celu współpracy stacjonarnej (będą one wyposażone w odpowiedni sprzęt, umożliwiający zdalne łączenie się z innymi pracownikami zespołu niezależnie od ich lokalizacji).

- Praca zdalna w trakcie pandemii pokazała, że efektywność pracy naszych pracowników nie spadła, tylko wzrosła. Wprowadzenie hybrydowego modelu pracy jest dla nas naturalnym krokiem w kierunku dostosowania się do sytuacji rynkowej, a zarazem wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników. Nie chcemy ograniczać ich, dlatego mogą wykonywać swoje obowiązki z dowolnego miejsca – z domu, , w jednym z biur eSky lub z dowolnego miejsca na świecie. Ważne, aby każdy miał komfortowe warunki pracy – komentuje Łukasz Habaj.

Firm, które już dziś decydują o nowym modelu pracy po zakończeniu pandemii, jest jednak niewiele. Jak wynika z badania “Organizacja pracy w czasie pandemii” przeprowadzonego przez EY, jedynie 4 proc. firm deklaruje możliwość samodzielnego decydowania o modelu pracy przez pracowników po wygaśnięciu pandemii. W zdecydowanej większości ( 49 proc). firmy nie mają długofalowych planów w zakresie organizacji pracy po pandemii.