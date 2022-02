6 najlepszych sposobów, by pracownik nawet nie spojrzał na ofertę pracy od konkurencji

Jeśli chcemy, by nowy pracownik związał się z firmą na dłużej, nie możemy zapominać o wzorowo przeprowadzonym onboardingu, sprawnej komunikacji i słuchaniu tego, co do nas mówi. Co jeszcze pomaga rozkochać w firmie pracowników? Podpowiada Agnieszka Krzemień z ManpowerGroup.

W dobie rekordowo wysokiego niedoboru talentów samo zrekrutowanie odpowiedniego pracownika nie wystarczy (Fot. Pixabay)

Z badania ManpowerGroup wynika, że prawie połowa firm (43 proc.) w najbliższym czasie planuje zwiększyć swoje zespoły.

Jednak w dobie rekordowo wysokiego niedoboru talentów samo zrekrutowanie odpowiedniego pracownika nie wystarczy.

Jak zatrzymać go w firmie na dłużej? Oto praktyczne porady, jak zwiększyć zaangażowanie i zapewnić firmie związek z pracownikiem na długie lata.

Wyniki „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” nie pozostawiają złudzeń. Przedsiębiorcy wykazują obecnie dużą chęć powiększania swoich zasobów kadrowych. Jednocześnie aż 8 na 10 z nich odczuwa deficyt wykwalifikowanych pracowników – co potwierdza badanie „Niedobór talentów”.

- Pozyskanie kompetentnych kandydatów i wdrożenie ich w obowiązki jest procesem czasochłonnym, dlatego też firmom zależy na długofalowej współpracy z zatrudnionymi osobami. W jaki sposób pracodawcy mogą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku i zbudować sprzyjającą kulturę organizacyjną, w której pracownicy będą chcieli pozostać - stawia kluczowe pytania Agnieszka Krzemień, ekspertka ds. rozwoju i zarządzania karierą z Right Management w ManpowerGroup.

Zapewnia, że pracownik, którego „rozkochała” w sobie organizacja, jest najlepszym ambasadorem marki, który zachęca innych do dołączania do silnej oraz atrakcyjnej firmy.

- Pracownicy, którzy zauważają, że firma ma im wiele do zaoferowania w zakresie rozwoju zawodowego, korzystają z tych możliwości i chętniej zostają w organizacji na dłużej. Dzięki odpowiedniej strategii pozyskiwania i zatrzymywania talentów przedsiębiorcy zapewniają sobie dostęp do wykwalifikowanej kadry i w konsekwencji budują swoją przewagę konkurencyjną - komentuje Agnieszka Krzemień, i wskazuje sześć obszarów, nad którymi warto pracować.

6 wskazówek, dzięki którym rozkochasz pracownika w firmie

1. Skuteczny onboarding to podstawa

Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Firma, która chce jak najlepiej zaprezentować się przed nowym członkiem zespołu, powinna zapewnić zarówno profesjonalny proces rekrutacyjny, jak i skuteczne wdrożenie. Osoba, która już na samym początku dobrze pozna strukturę, kulturę oraz wartości organizacji, będzie mogła się w niej szybciej odnaleźć oraz lepiej poczuć.

Czytaj więcej: Nowe realia, stare problemy. Ludziom cały czas przeszkadza to samo Bardzo ważnym elementem onboardingu jest również przedstawienie pracownikowi jego obowiązków w przejrzysty i usystematyzowany sposób – tak, aby świeżo zatrudniona osoba rozumiała swoje zadania i znała oczekiwania przełożonego. Dzięki tej wiedzy poczuje się ona pewniej i zacznie sprawnie realizować powierzone projekty. Opieka mentora dodatkowo zwiększy poczucie bezpieczeństwa wchodzącej do organizacji osoby. 2. Komunikacja na wagę złota Komunikatywność jest dziś jedną z najbardziej cenionych na rynku pracy kompetencji miękkich. Oczekują jej zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. W czasie dynamicznych zmian otoczenia biznesowego personel chce na bieżąco otrzymywać informacje, dotyczące inicjatyw i działań podejmowanych przez firmy. Zatrudnione osoby spodziewają się również wiadomości na temat tego, w jakiej kondycji znajduje się organizacja. Pracownicy, podobnie jak klienci, wymagają dziś od organizacji transparentności. Pomaga ona w budowaniu zaufania do pracodawcy i zwiększa jego wiarygodność na rynku. 3. Mądre zarządzanie zespołami Pandemia postawiła przed organizacjami wyzwania związane z kierowaniem zespołami rozproszonymi. Nowy styl zarządzania wymaga od menedżerów nabywania oraz nieustannego doskonalenia kompetencji, które pozwolą im skutecznie integrować pracowników, wykonujących zadania w modelu zdalnym lub hybrydowym, a także monitorować postępy w ich pracy przy jednoczesnym zachowaniu swobody działań personelu. Kluczowa w tym procesie jest komunikacja, pozwalająca jasno i precyzyjnie delegować zadania oraz poznawać potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzą się zespoły. Ogromne znaczenie ma również profesjonalne przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej, dotyczącej pracy i osiąganych rezultatów. Czytaj więcej: Wspierają zarządzanie zespołami i pomagają oszczędzać Rozwinięte umiejętności z obszaru empatycznego kierowania zespołami pozwalają zwiększyć efektywność personelu, co przekłada na budowanie u pracowników poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za rezultaty. Takie działania wpływają też na pozytywną atmosferę w pracy, dającą zatrudnionym osobom poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Niestety, inwestowanie w regularny rozwój kompetencji liderskich nadal nie jest powszechną praktyką w firmach. Jak wynika z analiz ManpowerGroup, programy rozwojowe dla menedżerów w I półroczu 2022 roku zamierza wdrażać tylko co piąty polski przedsiębiorca. 4. Posłuchaj pracownika Pandemia COVID-19 znacząco zmieniła potrzeby personelu. Jak wynika z analizy ManpowerGroup, dotyczącej trendów w zatrudnieniu w 2021 roku, w dobie globalnego zagrożenia zdrowotnego pracownicy oczekują od firm elastyczności oraz zaufania, które pozwolą im uzyskać większą samodzielność w działaniu. Dane ManpowerGroup z raportu „Niedobór talentów” wskazują też, że aż 8 na 10 pracowników chciałoby osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Preferencje zatrudnionych osób zmieniły się również w obszarze benefitów pozapłacowych. Najbardziej pożądanymi świadczeniami są obecnie te, które dają personelowi poczucie bezpieczeństwa – między innymi prywatna opieka zdrowotna oraz dodatkowe ubezpieczenie. Pracodawcy, którzy śledzą aktualne trendy w zatrudnieniu, uważnie wsłuchują się w głos pracowników i poznają ich potrzeby, będą w stanie przygotować atrakcyjne oferty, które pozwolą im przyciągnąć nowych kandydatów i sprawić, by zostali oni w organizacji na dłużej. 5. Kultura organizacyjna w cenie Zarówno pracownicy, jak i klienci chcą dziś współpracować z organizacjami, które wyznają podobne do nich wartości. Dlatego też oczekują od firm zajęcia stanowiska w ważnych kwestiach społecznych, dotyczących między innymi ochrony środowiska czy aktywnego wdrażania idei różnorodności oraz integracji w przedsiębiorstwie. Podzielanie wartości organizacji oraz udział w akcjach z obszaru ESG i CSR pozwalają personelowi utożsamić się z firmą i jej kulturą, co sprzyja długofalowej współpracy oraz wzrostowi zaangażowania. Dzięki temu firma staje się dla pracownika organizacją z wyboru. Warto jednak zaznaczyć, że według danych zebranych przez ManpowerGroup, w I półroczu 2022 roku tylko co szóste przedsiębiorstwo w Polsce zamierza wdrażać szkolenia z obszaru różnorodności. Ponad połowa pracodawców w ogóle nie planuje takich działań – co jest dość niepokojącym zjawiskiem. 6. Nauka przez całe życie Postępująca rewolucja technologiczna oraz dynamiczne zmiany na rynku pracy wymagają szybkiego przyswajania nowych kompetencji, sprzyjających budowaniu konkurencyjności każdego z nas. Rozwój umiejętności przekłada się na zwiększenie poczucia stabilności i atrakcyjności zatrudnienia u pracownika. Personel oczekuje od pracodawców wsparcia w zdobywaniu, poszerzeniu oraz doskonaleniu kolejnych kompetencji. Czytaj więcej: 8 kierunków studiów, po których pracę dostaniesz od ręki Kursy i szkolenia należą obecnie do grupy najbardziej pożądanych benefitów. Inwestycja w rozwój kadry przyczynia się do wzrostu satysfakcji pracowników, utrzymując jednocześnie ich motywację na wysokim poziomie. Zdobywanie nowych kompetencji otwiera przed pracownikiem dalsze możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji, a to sprawia, że chętniej angażuje się on w długofalową współpracę z daną firmą. Polscy pracodawcy mają tego świadomość – aż 60 proc. z nich kusi kandydatów kursami, szkoleniami i opieką mentorską, umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji i budowanie alternatyw rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji.

