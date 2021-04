6 filarów dobrej organizacji. Pomogą dziś, zabezpieczą na przyszłość

Właściwie koszty, odpowiednia równowaga, właściwie kierownictwo, właściwe umiejętności, właściwa wielkość i właściwe miejsce to zdaniem agencji zatrudnienia Randstad filary rentownych organizacji.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy i kształtowanie się zespołów i organizacji. Tradycyjne zatrudnienie długoterminowe zostało w znacznym stopniu zastąpione różnymi formami elastycznego zatrudnienia, dominuje gig economy (gospodarka oparta na realizacji zadań i projektów coraz częściej oferowanych poprzez platformy cyfrowe) i praca tymczasowa.

Wyzwaniem dla liderów i działów HR jest zatem takie budowanie zespołów, by odpowiadały one z jednej strony na wyzwania przyszłości, z drugiej były jak najbardziej efektywne. Zespoły bowiem muszą myśleć nie tylko perspektywą "dziś", przede wszystkim powinny być gotowe na zmiany jakie na rynku będą zachodziły w perspektywie dekady, szczególnie w kwestiach automatyzacji pewnych procesów.

W badaniu Randstad Workmonitor 34 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat ich praca zostanie zautomatyzowana. Aby zapewnić zrównoważone środowisko pracy, pracodawcy muszą znaleźć sposoby na wsparcie pracowników w przypadku zmiany wymaganych umiejętności, tak by ułatwić poszczególne osobom i grupom utrzymanie się na rynku pracy.

W obliczu tych zmian, ważne jest znalezienie sposobów, które umożliwią organizacjom, zespołom oraz poszczególnym pracownikom dostosowanie się do nowych warunków.

Randstad, analizując badania rynku i prognozowane trendy, stworzył 6 fundamentów, na których powinno opierać się tworzenie zespołów, tak by jak najbardziej odpowiadały wyzwaniom rynku.

Właściwie umiejętności, odpowiednia wielkość zespołu

Niewątpliwie jednym z podstawowych filarów są kompetencje. Szczególnie dziś, gdy z powodu pandemii firmy szybko musiały przestawić się na tory przyspieszonej cyfryzacji. Nowe technologie, nowi konkurenci i zmieniające się zachowania klientów oznaczają, że plany i strategie biznesowe należy aktualizować nieustannie i w sposób przemyślany.

Jak radzą eksperci Randstad, warto zadać kilka pytań, które pozwolą zdiagnozować, w jakim miejscu organizacyjnie znajduje się firma i stworzyć możliwe scenariusze niezbędnych działań na przyszłość:

- jakie umiejętności są absolutnie niezbędne dla sukcesu twojej organizacji?

- czy posiadasz odpowiednie umiejętności, aby sprostać wyzwaniom strategicznym i operacyjnym?

- jaki sposób zorganizować wymianę umiejętności i przekazywanie wiedzy?

- jaki sposób twoja organizacja rozwija umiejętności?

- jaki sposób znaleźć równowagę między cyfryzacją a ciągłością?

Jeśli w organizacji najsłabszym elementem jest wymiana umiejętności (co aktualnie, w przypadku zespołów rozproszonych jest często spotykane), warto zastanowić się nad wprowadzeniem kilku sprawdzonych już na świecie rozwiązań. Jednym z nich jest na pewno zatrudnianie nowych, młodych pracowników, którzy charakteryzują się świeżym i kreatywnym spojrzeniem na wiele problemów.

Warto rozważyć także zatrudnienie byłych członków naszego zespołu i wykorzystywanie wiedzy zewnętrznych specjalistów. Kluczowe może być wprowadzenie rotacji na stanowiskach. „Umożliwienie pracownikom przechodzenia na inne stanowiska i do innych działów służy kilku celom. Po pierwsze usprawnia komunikację i zwiększa zrozumienie obszarów pracy innych osób; po drugie, przyczynia się do powstawania nowych pomysłów tam, gdzie rożne stanowiska się przenikają. Rotacja stanowisk może także zmniejszyć rotację zatrudnienia, ponieważ pracownicy mogą szukać nowych możliwości wewnątrz organizacji zamiast na zewnątrz. Ponadto osoby podejmujące się innych zadań pozyskują nowe umiejętności, które mogą wnieść do swojego podstawowego stanowiska i grupy” czytamy w opracowaniu Randstad.

Warto także – co staje się trendem światowych – jak najdłużej zatrzymywać pracowników w wieku emerytalnym.

- Zaletą pokolenia 50+ jest przede wszystkim doświadczenie - profesjonalne, ale też i życiowe. Nie do przecenienia są również umiejętność budowania i podtrzymywania relacji, odporność na ponadstandardowe wydarzenia w organizacji, racjonalne reagowanie na stres i efektywne zarządzanie ewentualnym kryzysem. To pokolenie dysponuje szerokim horyzontem analitycznym: doświadczony pracownik widzi konsekwencje danego działania oraz zależność między nim a zaistniałym efektem. Łącząc kropki, dojrzalsi pracownicy dostrzegają szerszy obrazek i strategiczną perspektywę, potrafią też trafnie wyciągać wnioski - mówi Paweł Wierzbicki, partner w firmie rekrutacyjnej Page Executive.

Istotna dla realizacji biznesowych planów jest także wielkość zespołu. I tu potrzebna jest zmiana myślenia. O zespołach bowiem nie powinniśmy myśleć jedynie w kategorii kosztów pracy, a w kategorii spełniania potrzeb naszych klientów. Firmy, chcąc by konkurencyjnym powinny unikać sytuacji niedoboru pracowników. Tu rozwiązaniem może być korzystanie z usług freelancerów, czy osób które zatrudnianie są tymczasowo – do realizacji konkretnych projektów.

Postaw na różnorodność

Badanie Diversity Matters przeprowadzone przez McKinsey w 2015 r. wykazało, że zróżnicowane zespoły pracują lepiej i są bardziej skuteczne. Badanie wykazało, że spółki o zróżnicowanej strukturze zatrudnienia mają o 35 proc. większe prawdopodobieństwo osiągnięcia wyników finansowych lepszych niż przeciętne w porównaniu ze spółkami działającymi w podobnych obszarach. Warto zatem zapewnić różnorodność zespołu w zakresie wieku, płci i pochodzenia.

- Grupy różnorodne bardzo często nie powielają błędów grup homogenicznych, a łączą zalety wszystkich członków zespołu. Stawianie na różnorodność zawsze daje pozytywny efekt. W większości innych podejść w biznesie ma się do czynienia z rachunkiem zysków i strat. W tym wypadku to wyłącznie zysk. Potrzebne jest oczywiście mądre zarządzanie i rozsądna mediacja, gdy taka grupa będzie się „spajać” w początkowym stadium pracy, ale jeśli ten etap zostanie przeprowadzony sprawnie, kolejne nie będą już stanowiły wyzwania – podkreśla Andrzej Tucholski, psycholog biznesu oraz wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Dobrze zarządzaj

Last but not least – zarządzanie zespołem. Nawet najlepiej zrekrutowane zespoły bez odpowiedniego zarządzania wpaść mogą w pułapkę nieefektywności. Stąd niezwykle istotna jest rola liderów.

Kierowanie zespołem, który nie jest zlokalizowany w tym samym miejscu, nie pracuje w tych samych godzinach, a niektórzy z jego członków są pracownikami tymczasowymi, stawia przed liderem zespołu nowe obowiązki.

W jaki sposób dobrze zarządzać? Eksperci Randstad wskazują cztery kluczowe obszary. Po pierwsze od początku powinno się wyznaczyć odpowiednie oczekiwania. „Zarówno tobie, jak i twoim pracownikom przydadzą się od samego początku jednoznaczne wytyczne dotyczące tego w jaki sposób i kiedy będziecie się komunikować. Jak często powinniście przeprowadzać spotkania kontrolne, co należy wówczas omówić i w jaki sposób powinny się one odbywać? Jeżeli to możliwe, warto odwiedzić swoich pracowników w ich miejscu pracy; częstotliwość takich wizyt zależy od odległości i dogodności” radzą eksperci.

Liderzy powinni pamiętać także o tym, by dobrze pytać i jasno odpowiadać. Szczególnie w czasach rozproszonych zespołów jasne komunikaty są podstawą niezakłóconej komunikacji.