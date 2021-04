40 posłanek chce zrównania długości urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego

40 posłanek reprezentujących różne partie polityczne napisało do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie sytuacji kobiet na rynku pracy, która mocno pogorszyła się w czasie pandemii koronawirusa COVID-19. Jednym ze sposobów na jej poprawę mogłoby być zrównanie długości urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego.

W interpelacji złożonej do ministra rozwoju, pracy i technologii 40 posłanek pisze, że kobiety z powodu pandemii częściej niż mężczyźni tracą pracę, a co za tym idzie - wynagrodzenie. Te, które pracują, mają czasem obniżaną pensję. Inne obawiają się o swoją przyszłość zawodową.

- Pandemia bardzo mocno wpłynęła na sytuację kobiet na rynku pracy. A może być jeszcze gorzej. Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z grudnia 2020 roku potwierdza, że skutki pandemii koronawirusa są bardziej odczuwalne dla kobiet niż dla mężczyzn. Jedną z przyczyn jest to, że kobiety częściej pracują w sektorach takich jak turystyka, branża beauty, gastronomia czy eventy, które najbardziej ucierpiały w wyniku środków ograniczających działanie przedsiębiorstw. Raport wskazuje także nierówności na rynku pracy, które znajdują odzwierciedlenie m.in. w zawodach, które wykonują kobiety. Są one nadreprezentowane na nisko płatnych stanowiskach, takich jak asystentka opieki, sprzątaczka czy sprzedawczyni. W Polsce kobiety stanowią 58 proc. osób zarabiających płacę minimalną i 62 proc. pracowników zarabiających znacznie poniżej minimum – piszą autorki interpelacji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Z dyplomem czy bez na rynku pracy kobiety i tak są gorsze niż mężczyźni

Posłanki zwracają również uwagę, że kiedy zamknięto szkoły, a później przedszkola i żłobki, to kobiety częściej niż mężczyźni decydowały się na urlop czy zasiłek opiekuńczy. Co więcej, jak zaznaczają autorki interpelacji, niektórzy pracodawcy oczekują od pracownic wykonywania pracy nawet podczas urlopu.

Wyzwaniem jest również łączenie ról zawodowych z rodzicielskimi. Pandemia uwydatniła problem, który jest omawiany od wielu lat.

- Kobiety coraz częściej zauważają malejące szanse na rynku pracy w popandemicznych realiach. Na taką ocenę wpływa m.in. zamknięcie szkół. W wielu wypadkach to właśnie na kobiety spadły obowiązki związane ze wsparciem dzieci w nauce, opieką nad dziećmi przedszkolnymi czy innymi pracami domowymi, co nie tylko zwiększyło ich obciążenie, ale też pogorszyło ocenę własnych możliwości jako pracownika - zaznaczają autorki interpelacji.

Posłanki wskazują też sytuacje związane z utrudnieniami po stronie pracodawców, np. nieelastycznymi godzinami pracy, nadgodzinami czy wyjazdami służbowymi. Ich zdaniem obowiązujące w Polsce uregulowania prawne są nieprzyjazne kobietom.

Posłanki pytają resort pracy, czy przewiduje wprowadzenie regulacji prawnych wspierających aktywność zawodową kobiet, a także czy ministerstwo prowadzi działania dotyczące zmniejszenia luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Autorki interpelacji podkreślają, że na wyrównywanie szans na pewno pozytywnie wpłynęłyby darmowa i ogólnie dostępna opieka dzienna dla dzieci oraz równe urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie. To zwolnienie kobiet z nierówno podzielonego obowiązku opieki pozwoliłoby im rozwijać swoje życie zawodowe i zajmować wyższe stanowiska. Pytają ministra pracy, czy są podejmowane tego rodzaju rozwiązania. Pada również pytanie o home office.

- Coraz częściej słyszymy, że praca zdalna, tym bardziej wskutek pandemii, zagości na rynku w szerszym wymiarze. Jej zasady wymagają uregulowania ze strony państwa. Czy podejmie pani działania w tym zakresie? - pytają autorki interpelacji minister pracy Iwonę Michałek.

Kobiety coraz częściej zauważają malejące szanse na rynku pracy w popandemicznych realiach (Fot. Shutterstock)

Sytuacja zawodowa kobiet

Spostrzeżenia posłanek potwierdza badania Deloitte „Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie”. Wyniki ankiety pokazują, że 76 proc. w Polsce uważa, iż pandemia wywarła negatywny wpływ na ich życie. Pandemia nasiliła tradycyjne obciążenie kobiet pracą na dwóch etatach: służbowym i prywatnym. Aż 67 proc. respondentek zadeklarowało, że jednocześnie intensywnie zajmuje się osobami bliskimi, wykonując co najmniej 75 proc. związanych z tym obowiązków.

Niepokojące są wyniki pokazujące zwiększenie się liczby stresujących czynników związanych z sytuacją zawodową kobiet. Wzrost obciążenia pracą dotyka 73 proc. z nich, a 72 proc. respondentek w Polsce uważa, że ma obecnie mniej czasu dla siebie, 68 proc. ma więcej obowiązków domowych, a ponad połowa ocenia, że ma więcej ogólnych powinności związanych z opieką nad dziećmi (54 proc.) oraz pomocą w zdalnej nauce (53 proc.).

Czytaj też: Recepta na sukces. Prześwietlili kobiety, które dotarły na zawodowy szczyt

Obok znaczących zmian w organizacji życia prywatnego, wymuszonych pandemią, wiele kobiet obawia się, że negatywnie wpłynie ona także na rozwój ich kariery zawodowej. Biorąc pod uwagę obecne wymagania dotyczące awansu, 51 proc. respondentek ma wątpliwości co do sensu kontynuowania kariery w swojej dotychczasowej firmie. Głównymi powodami są: brak równowagi między pracą a życiem prywatnym (53 proc.), brak kultury organizacyjnej (35 proc.), brak elastycznych systemów zatrudnienia (26 proc.), brak świadczeń (26 proc.) czy doświadczenia związane z różnymi formami wykluczenia (25 proc). Pesymizm badanej grupy Polek widać też w spodziewanym przez 53 proc. z nich zwiększeniu w najbliższym czasie liczby obowiązków.

Eksperci Deloitte wskazują też na niepokojące zjawisko, jakim jest poczucie badanych Polek, że w pracy muszą być teraz non stop dyspozycyjne, o czym wspomniało 49 proc. badanych. Taki charakter funkcjonowania online, do tego z własnego domu, powoduje zacieranie się granic między tym, co prywatne, a tym co służbowe. W efekcie 57 proc. pytanych czuje się przytłoczona swoimi obowiązkami zawodowymi.

(Fot. Shutterstock)

Luka płacowa

Warto przypomnieć też, że Koalicja Obywatelska domaga się równych płac kobiet i mężczyzn. W marcu tego roku wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Barbara Nowacka wraz z prezeską Kongresu Kobiet Anną Karaszewską przedstawiły projekt ustawy w tej sprawie.

- Nie może być tak, że za tę samą pracę kobiety dostają duże mniejsze wynagrodzenie, nie może być tak, że średnia emerytura kobiet i mężczyzn różni się o tysiąc złotych - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Projekt zakłada, że pracodawcy zatrudniający minimum 20 pracowników będą mieli obowiązek raportowania do ministra pracy o płacach w swoim zakładzie pracy i publikowania na stronach tych informacji. Wszyscy pracodawcy, którzy potwierdzą istnienie procentowej luki płacowej będą zobowiązani do prezentowania planów naprawczych, dotyczących likwidacji tej luki płacowej. Projekt ma obejmować nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także premie, nagrody.

W myśl projektu od 1 stycznia 2023 roku sprawozdania musiałyby przedstawiać firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników, od 1 stycznia 2024 roku firmy zatrudniające od 250 do 500 pracowników, a od 1 stycznia 2025 roku firmy zatrudniające między 20 a 249 pracowników. O szczegółach przeczytacie tutaj.