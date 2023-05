40 lat, duże miasto, firma przemysłowa lub budowlana. Oto typowy polski prezes

Z danych KRS przeanalizowanych na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i jej inicjatywy – Klubu Champions of Change wynika, że statystyczna osoba na stanowisku polskiego prezesa to czterdziestoletni mężczyzna z dużego miasta zarządzający firmą powstałą w latach 1995-2005.

Z analizy wynika, że w Polsce statystyczna osoba na stanowisku prezesa to mężczyzna w wieku 40 lat, kierujący przedsiębiorstwem produkcyjnym, przemysłu ciężkiego lub firmą budowlaną, z dużych aglomeracji miejskich dobrze prosperujących województw: Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, Krakowa czy Katowic. Zarządza firmą założoną w latach 1995-2005.

Z danych wynika, że podczas gdy udział osób w wieku do 23. roku życia pełniących kluczową rolę w firmie nie przekracza 1 proc., tak już w wieku od 23 do 30 lat ten odsetek stanowi 4,7 proc. Udział trzydziestolatków na kluczowych stanowiskach w firmach zarejestrowanych w Polsce stanowi 21,5 proc., a czterdziestolatków – aż 28,4 proc.

Na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i jej inicjatywy – Klubu Champions of Change wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland zbadała skład osobowy polskich firm. Analizie poddano ponad 811 tys. osób zajmujących ponad milion stanowisk. Na potrzeby badania przyjęto siedem przedziałów wiekowych – od 14 do 23 lat i kolejno: 23-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 i powyżej 70 lat.

Blisko 14 proc. członków zarządów w branży usługowej to osoby mające 70 lat i więcej. Ta grupa wiekowa ma także swoją silną reprezentację w administracji publicznej i obronie narodowej (11 proc.), leśnictwie, łowiectwie i rolnictwie (8,2 proc.) oraz obsłudze rynku nieruchomości (6 proc.).

W przypadku funkcji prezesa także jest to sektor leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa (9,3 proc.), a dodatkowo górnictwo i wydobywanie (8,7 proc.), przetwórstwo przemysłowe (6,4 proc.) oraz pozostała działalność usługowa (7,1 proc.).

Nazwa stanowiska i opowiadanie o doświadczeniach nie wystarczą, by zyskać uznanie wśród młodych

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu popularny był model autorytarnego zarządzania, w którym pracownicy bez żadnego "ale" godzili się z wydawanymi przez przełożonego poleceniami. Dziś nazwa stanowiska i opowiadanie o doświadczeniach z przeszłości nie wystarczą, by zyskać uznanie wśród przedstawicieli pokolenia Z. Menedżer zdobędzie autorytet realnym działaniem – umiejętnością poradzenia sobie z wyzwaniami, wykazaniem się konkretnymi kompetencjami i wiedzą niezbędną w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.

Ponadto powinien z uwagą obserwować zmiany zachodzące na rynku pracy i potrafić się do nich dostosować, a także cechować się empatią. Jak potwierdzają wyniki badania Cpl Poland, 18 proc. osób jest zdania, że udana współpraca z przełożonymi oraz zrozumienie i wyrozumiałość z ich strony (blisko 19 proc.) są w stanie zachęcić ich do dłuższego pozostanie w firmie, nawet powyżej 2 lat. To szczególnie ważne, biorąc pod uwagę fakt, że młode pokolenie stosunkowo często zmienia pracę.

Ponadto pokolenie internetu oczekuje dialogu, a nawet otwartej dyskusji z przełożonym nad wynikami swojej pracy. Szef powinien być nie tylko liderem, ale także kolegą z pracy, który doradzi, wesprze, a także doceni wykazywaną kreatywność i twórczość. Tylko takim otwartym podejściem swoich managerów firma może zyskać na nadchodzącej zmianie pokoleniowej.

– Ważne, by managerowie ze starszych pokoleń odeszli od zbędnej kontroli i dali nowemu pokoleniu więcej swobody w działaniu. Takie podejście może pokazać nam nowe drogi do rozwiązywania zadań i zmiany utartych schematów. Może również przyczynić się do optymalizacji naszej pracy – przekonuje Katarzyna Piotrowska, Country Manager w Cpl Poland.

"Przywódca młodego pokolenia musi być osobą inspirującą"

Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca uwagę, że dobrych liderów, którzy są wzorem dla młodego pokolenia, możemy znaleźć zarówno wśród przedstawicieli starszych pokoleń, jak i wśród ludzi młodych. Jaki powinien być dobry przywódca?

- Przywódca młodego pokolenia musi być osobą inspirującą. Ludzie z tak zwanego pokolenia Z potrzebują wizji i inspiracji do działania. Potrzebują człowieka, który ich poprowadzi, który powie, że to jest właśnie sposób na zmianę świata. Inspiracja i wizja to dwa najważniejsze czynniki – wyjaśnia Kewin Lewicki.

Kewin Lewicki podkreśla też, że młodzi ludzie potrzebują empatii. W jego opinii bardzo często o tym się zapomina, dlatego też występują problemy między liderami starego i przedstawicielami młodego pokolenia. Pokolenie Z obawia się braku empatii ze strony starszych przywódców.

- Młode pokolenie potrzebuje również liderów, którzy są otwarci na nowy świat. Tutaj też pojawia się obawa, że liderom starszego pokolenia brakuje tej otwartości i życia zgodnie z zasadami tolerancji, równości, empatii. O tym należy pamiętać. Najważniejsza jest jednak wspomniana już wizja, chęć komunikacji i ciągnięcia pokolenia do przodu – dodaje Lewicki.

