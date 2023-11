4-dniowy tydzień pracy prędzej niż myślicie. Szykuje się mocne przyspieszenie

Co piąty pracownik biurowy wskazuje, że AI przyspieszy wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce - wynika z badania przygotowanego przez Cpl Poland i portale pracy Just Join IT oraz RocketJobs.pl.

Ponad 600 pracowników polskiego sektora white-collar wzięło udział w badaniu Cpl Poland, Just Join IT i RocketJobs.pl na temat wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w Polsce. Z opracowanego raportu wynika, że pracownicy widzą szereg plusów trwającej rewolucji AI.

Choć pracownicy biurowi wskazują szereg obszarów, które mogą zostać zastąpione przez AI, takich jak tłumaczenia, copywriting czy tworzenie grafik, 52 proc. z nich nie obawia się zmian, jakie sztuczna inteligencja może wnieść na rynek pracy.

Co więcej, 46 proc. ankietowanych wskazuje, że AI nieznacznie ułatwi ich pracę, a 38 proc. uważa, że usprawni ją znacząco.

Źródło: Badanie Cpl Poland, Just Join IT i RocketJobs.pl

- AI umożliwia radykalne przyspieszenie nauki nowych technologii. Dzięki dobrze skonstruowanym zapytaniom dotarcie do potrzebnych informacji jest dużo szybsze, co w efekcie pozwala na dynamiczne przyswajanie wiedzy - mówi Maciej, DevOps w jednej z poznańskich firm IT, który wziął udział w badaniu.

"AI może poprawić wydajność, ale jednocześnie pomóc zredukować liczbę etatów"

W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych sektorów, z których najliczniej reprezentowana była branża IT. Zdaniem 56 proc. ogółu respondentów wpływ AI na ich branżę jest korzystny, a 19 proc. ocenia go jako bardzo korzystny. Co dziesiąty uważa, że sztuczna inteligencja nie będzie miała wpływu na branżę, w której pracuje.

- Skoro 56 proc. osób ocenia, że AI wpływa korzystnie, a 18 proc., że bardzo korzystnie na obszar, w którym pracują, rodzi się pytanie, co przez to rozumieją. Bo z punktu widzenia pracodawcy AI może poprawić wydajność, ale jednocześnie pomóc zredukować liczbę etatów. Pewne jest, że AI przyczyni się do powstania nowych zawodów - szczególnie w branży IT widać było kilka rewolucji, z których każda kreowała nowe specjalizacje i zawody - komentuje Artur Kurasiński, przedsiębiorca, inwestor i obserwator rozwoju AI na świecie.

Na pytanie o redukcję etatów w związku z rozwojem AI pracodawcy nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, natomiast łącznie 7,5 proc. wskazuje, że może podjąć takie kroki w przyszłości.

AI to korzyści dla pracowników. Realne odciążenie i mniej rutynowych zadań

Spytani o to, jak AI może odciążyć ich w codziennych obowiązkach, pracownicy biurowi w większości wskazali, że sztuczna inteligencja pomoże w realizacji do 50 proc. ich codziennych obowiązków, przy czym ponad 11 proc. uważa, że AI jest w stanie wesprzeć ich w wykonywaniu niemal wszystkich bieżących zadań.

- Na ten moment AI to bardziej narzędzie wspierające, które może znacząco usprawnić pracę, ale nie zastąpi wkładu ludzkiego. Pracodawcy powinni umiejętnie i ze szczególną rozwagą podejmować decyzje dotyczące zatrudnienia - w oparciu o zrozumienie, w jakim stopniu AI pomoże zautomatyzować określone zadania w danym obszarze działania ich firmy. To pozwoli im efektywnie wykorzystać potencjał technologii, jednocześnie wykorzystując ludzkie umiejętności tam, gdzie są niezbędne - mówi Katarzyna Piotrowska, country managerka Cpl Poland.

AI przyspieszy wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy

Jeśli AI, zdaniem pracowników, może pomóc w efektywniejszej pracy, to czy w efekcie będziemy mogli pracować mniej i wizja 4-dniowego tygodnia pracy będzie mogła się upowszechnić? Na taki scenariusz wskazuje 21 proc. badanych, przy 11 proc. wskazań za tym, że AI na pewno nie skróci tygodnia pracy i 36 proc., że nie będzie miała na to wpływu.

- Wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy to bardzo atrakcyjna wizja dla pracowników, jednak organizacje i działy HR stoją tu przed wieloma wyzwaniami. Zwiększona efektywność dzięki AI niekoniecznie oznacza mniej pracy dla pracowników, co może mieć wpływ na zachwianie work-life balance. Konieczne jest rozważenie, jak zachować motywację i zaangażowanie pracowników, aby uniknąć spadku produktywności - komentuje Justyna Krzewska, HR generalist w Just Join IT.

Źródło: Badanie Cpl Poland, Just Join IT i RocketJobs.pl

Politycy chcą skrócić czas pracy w Polsce. Lewica proponuje 35-godzinny tydzień pracy

Skrócony czas pracy był tematem, o którym głośno mówiło się podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych. Jednym z postulatów Nowej Lewicy był 35-godzinny tygodniowy czas pracy przy tym samym wynagrodzeniu.

- Chcemy, aby pracownik miał prawo do odłączenia, aby szef nie dzwonił o 22:00 i mówił: „to zrobiłeś źle”, „to trzeba zrobić jutro”. To da się zmienić - oświadczył polityk. - Świat idzie do przodu, ludzie muszą żyć, a praca nie jest jedynym elementem życia każdego z nas; jest nim życie i rodzina. Zaczniemy od skrócenia o 2 godziny w tygodniu, potem 5 - mówił na konwencji wyborczej w Poznaniu współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Sceptycznie do omawianego rozwiązania podchodzi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka ds. rynku pracy w Pracodawcach RP.

- Patrząc na aktualną kondycję przedsiębiorstw, na którą wpływ miały pandemia SARS-CoV-2, wojna na Ukrainie, inflacja tudzież wysokie koszty energii, trudno przyznać, że jest to dobry pomysł. Skrócenie tygodnia pracy oznacza mniej wyprodukowanych dóbr i usług, co nie wpłynie pozytywnie na stan polskiej gospodarki - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Katarzyna Siemienkiewicz.

Ekspertka dodaje, że warto też rozważyć, czy skrócenie czasu pracy ma dotyczyć wszystkich sektorów czy tylko wybranych.

- W szczególności w działalności sektorów publicznych będzie to odczuwalne, np. w urzędach czy ochronie zdrowia. W takim wypadku rozwiązanie to nie powinno mieć charakteru powszechnego, gdyż może poważnie zaburzyć funkcjonowanie wielu instytucji społecznych - mówi.

Katarzyna Siemienkiewicz zauważa też, że Kodeks pracy już teraz zezwala na wprowadzenie skróconego systemu czasu pracy - z tym że praca może być świadczona cztery dni w tygodniu, a dobowa norma zostaje wydłużona.

Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, uważa, że postulat skrócenia czasu pracy - o ile byłby wdrażany etapami, a reforma zostałaby rozłożona w czasie - mógłby zostać wdrożony. Diabeł jednak tkwi w szczegółach.

- Ewentualne zmiany muszą być wypracowane w porozumieniu ze stroną społeczną i pracodawców, a także powinny być częścią bardziej kompleksowej reformy rynku pracy, biorąc pod uwagę czekające nas wyzwania i zmiany na rynku oraz zmiany demograficzne - mówi Oskar Sobolewski.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl