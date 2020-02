27 mln zł obrotu w rok. Mama Ginekolog rozważa wejście na giełdę

Nicole Sochacki-Wójcicka jest jedną z najpopularniejszych blogerek i instablogerek w Polsce, choć osobiście określenia blogerka czy influencerka nie lubi. Z wykształcenia jest lekarką, ginekolożką-położniczką w trakcie specjalizacji. To absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła w czerwcu 2010 roku. Po studiach wyjechała do Londynu. Wróciła dwa lata później i od tego czasu, z przerwami na dwa urlopy macierzyńskie, pracuje w I Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM oraz w kilku prywatnych przychodniach.

Jeszcze przed pierwszą ciążą zdecydowała, że będzie prowadzić poradnik dla przyszłych mam okiem „profesjonalisty” w tym samym stanie. W listopadzie 2015 roku, gdy urodziła pierwszego syna Rogera, będąc na urlopie macierzyńskim, pomiędzy pracą w przychodni a opieką nad dzieckiem, założyła Instagram @mamaginekolog. Jego uzupełnieniem był blog, na którym Nicole Sochacki-Wójcicka przekazuje treści medyczne.

Z czasem doszły kolejne inicjatywy - tak powstała spółka Roger Publishing, którą Nicole prowadzi wspólnie z mężem Kubą, także z wykształcenia lekarzem. Roger Publishing to przede wszystkim sklep. Można w nim kupić m.in. bardzo popularne segregatory medyczne, które umożliwiają segregowanie wszelkiej dokumentacji czy to własnej, czy dzieci. Dostępne są tu także książki autorstwa Nicole: „#Instaserial o miłości”, „#Instaserial o ślubie” oraz dwie najpopularniejsze - „#Instaserial o gotowaniu” i „Instaserial o gotowaniu. Dokładka”.

Dwie ostatnie pozycje to coś pomiędzy autobiografią a książkami kucharskimi. Z danych sprzed kilku miesięcy wynika, że pierwsza sprzedała się w co najmniej 40 tys. egzemplarzy, druga osiągnęła połowę tego wyniku w niecałe dwa dni.

Zarobiony milion na pierwszej książce Nicole wraz z mężem zainwestowali w kupno domu na ukochanej wyspie Santorini. Dom ma służyć rodzinie Wójcickich nie tylko podczas wakacji - ma być wynajmowany turystom. Obecnie para zajmuje się kwestiami związanymi z jego remontem.

- Książki to jedynie skrawek całej oferty sprzedażowej Roger Publishing zatrudniającego dobrze ponad 30 osób i bijącego na głowę wszystkie inne sklepy zakładane przez polskich influencerów: na stronie Mamy Ginekolog znajdziemy do kupienia brandowane przez Nicole kosmetyki (we współpracy z Eveline), ubrania dla dzieci i dorosłych (m.in. koszulę nocną idealną także dla diabetyków, bo umożliwiającą podłączenie pompy insulinowej!), bieliznę, gadżety, wyprawkę dla niemowlaka i wiele innych. Ba, mają w ofercie nawet ręcznie malowaną ceramikę projektowaną specjalnie i tylko dla Roger Publishing zgodnie z tradycjami znanego na całym świecie rzemiosła ceramicznego w Bolesławcu! - przypomina Maciej Pietrukiewicz, założyciel agencji Dobry Wpływ.

Ponad 3 mln zł dla WOŚP

Nicole wykorzystuje popularność w dobrej sprawie. W tym roku w ramach akcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uruchomiło sprzedaż "#instaseriali o gotowaniu" w postaci e-booków. Z ich sprzedaży uzyskała blisko 3,2 mln zł. Wszystkie środki przekazała dla WOŚP.

- Nicole jest jedną z tych osób wśród polskich influencerów, które notorycznie rozwalają sufit możliwości i oczekiwań. Siła jej popularności i wpływu potwierdza się co chwilę, co mogliśmy obserwować chociażby na przykładzie akcji dla WOŚP: w 2019 roku sprzedając swoje e-booki "zarobiła" dla fundacji 1,2 mln złotych, podczas gdy w tym roku były to już 3 miliony! Przy czym już wcześniej jej ostatnia książka "#Instaserial o gotowaniu: Dokładka" zanotował kosmiczne wyniki sprzedażowe: w ciągu tylko pierwszych 13 godzin Mama Ginekolog sprzedała 20 tys. książek, zanotowując 1,1 mln zł przychodu - podkreśla Maciej Pietrukiewicz.

Czas na giełdę

O tym, jak rozwija się Roger Publishing, najlepiej świadczą liczby. Nicole Sochacki-Wójcicka pochwaliła się obrotami spółki na Instagramie.

- Obrót w 2016 roku wyniósł - 150 tys. zł, w 2017 - 2 mln zł, w 2018 roku - 8 mln zł, w 2019 - 27 mln zł - poinformowała. Dodała przy tym, że rozważa wejście ze spółką na giełdę.

- W 2018 roku powiedziałam Kubie (mąż Mamy Ginekolog - przyp. red.): „Zobaczysz, w 2020 roku Roger Publishing będzie na giełdzie, już ja tego dopilnuje”. Wtedy to był żart i abstrakcja, aby odciągnąć myśli od problemów - wspomiała.

Z wpisu można się dowiedzieć, że celem ewentualnej obecności na warszawskim parkiecie miałoby być pozyskanie inwestorów, którzy pomogą rozwinąć się spółce na globalnym rynku. - Ale nie chcę wielkich inwestorów. Ja chcę pokazać światu, że mama (z Polski notabene) może - podkreśliła Nicole we wpisie.

To będzie jedna z trudniejszych decyzji dla Roger Publishing. Giełda to nie tylko duże możliwości, to także ściśle obowiązujące regulacje.

- Giełda wydaje się naturalnym miejscem na pozyskiwanie finansowania przez dynamiczne i innowacyjne przedsiębiorstwa. Należy mieć jednak na względzie, iż wchodząc na giełdę, spółka zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania bardzo wielu rygorystycznych regulacji, dodatkowych względem tych obowiązujących „normalne” przedsiębiorstwa. Ponadto, spółka musi uwzględnić ryzyko konieczności przestrzegania nowych regulacji, których dziś jeszcze nie znamy, gdyż nie będzie miała możliwości opuszczenia giełdy tylko dlatego, że nowe regulacje okażą się zbyt wymagające - zauważa dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Maciej Pietrukiewicz, założyciel agencji Dobry Wpływ, zauważa jednak, że jeśli ktoś spośród polskich influencerów ma odnieść sukces na giełdzie, to patrząc na wyniki finansowe Roger Publishing oraz wizję i pracowitość Nicole, to będzie to właśnie ona.

Sukces matki jest możliwy

Mama Ginekolog już nie raz pokazała, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Mimo wielu kłód rzucanych pod nogi i nieprzychylnych komentarzy, robi swoje z podniesioną głową, pokazując, że wystarczy chcieć, by spełniać swoje marzenia. Od ubiegłego roku prowadzi Fundację Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego. Jej celem jest wspieranie opieki prenatalnej w Polsce i wspieranie kobiet po stratach ciąż i przedwczesnych urodzeniach. Fundacja wzięła nazwę od imienia przedwcześnie zmarłego synka państwa Wójcickich - Ernesta.

- Wizja, rozwój, wyniki finansowe - wszystko to jest niespotykane jak na polski rynek influencerski, na którym widzimy co prawda trend tworzenia własnych produktów, ale Mama Ginekolog jest obecnie poza zasięgiem. W kolejnych latach będziemy obserwować z pewnością wiele działalności inspirowanych sukcesem Nicole - zauważa Maciej Pietrukiewicz.

Nicole Sochacki-Wójcicka została w 2019 roku wybrana Warszawianką Roku. O ten tytuł walczyła m.in. Ewa Błaszczyk, współzałożycielka Fundacji „Akogo?”, znana aktorka i piosenkarka, czy Urszula Nowakowska, prawniczka i feministka, współzałożycielka jednej z pierwszych organizacji zajmujących się prawami kobiet - Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego. To pokazuje, jak wielką siłę może mieć internet i jak bardzo może inspirować.