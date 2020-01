25 stycznia święto asystentek i sekretarek

Musi być uśmiechnięta, zorganizowana, odporna na stres. Praca sekretarki i asystentki to bowiem, jak podkreślają same zainteresowane, "sinusoida", a natłok pracy uzależniony jest od pory dnia, dnia tygodnia czy miesiąca.

Na początek kilka ciekawostek. Prezydent Donald Trump jeszcze przed prezydenturą podkreślał, że „jeśli chcesz zrobić dobry biznes, najpierw zatrudnij dobrą asystentkę".

Pierwszy raz swoje święto sekretarki i asystentki obchodziły w 1952 roku. Zainicjował je dziennikarz Harry F. Klemfuss, który współpracował z Krajowym Stowarzyszeniem Sekretarek. Utworzenie święta miało z jednej strony wyeliminować ze świadomości ludzkiej przeświadczenie, że stanowisko sekretarki obejmują kobiety bez zawodu, z drugiej miało promować zawód wśród mężczyzn.

Jaka jest różnica między sekretarką a asystentką? Różni je zakres obowiązków. To w obu przypadkach stanowiska administracyjne. Pracując w tych zawodach, możemy zajmować się całościową administracją małej firmy, zarządzać sekretariatem wydziału na uczelni, być asystentką czy asystentem konkretnego działu i w ten sposób odpowiadać za wsparcie poszczególnych pracowników czy projektów. .

Jak pokazują badania portalu pracuj.pl, w Polsce jest to zawód bardzo sfeminizowany. Tylko 9 proc. mężczyzn, którzy wzięli udział w ankiecie dotyczącej badania zarobków, pracuje na stanowisku sekretarza/asystenta.

Pracujące na tym stanowisku osoby mogą liczyć na umowę o pracę (88 proc. deklaruje etat). Zarobki na stanowisku sekretarki/asystentki to średnio 3500 złotych netto. Comiesięczna premię deklaruje 13 proc. badanych.

źródło: pracuj.pl

Najczęściej przyznawanym benefitem na stanowisku sekretarki/asystentki jest dofinansowanie zajęć sportowych - dostępność tego dodatku zadeklarowało ponad 21 proc. ankietowanych. 17 proc. deklaruje prywatną opiekę medyczną, 13 proc. świadczenia socjalne.

Z danych serwisu portaldlasekretarek.pl wynika, że przedział wiekowy asystentek i sekretarek waha się w granicach od 20 do 50 lat, jednak największa grupa jest między 23. a 35. rokiem życia.

Praca trudna, ale przyjemna

- Praca nie należy do łatwych, ale jak się posiada pewne cechy, to potrafi być całkiem przyjemna. Na pewno cechami, które ułatwią wykonanie tego zawodu, są łatwość w nawiązywaniu kontaktów, otwartość na innych, skrupulatność, wielozadaniowość i, co najważniejsze, umiejętność ustalania priorytetów - tłumaczy sekretarka Ilona Langner.

Co najistotniejsze, praca sekretarki/asystentki daleka jest od wyobrażenia o parzeniu kawy i odbieraniu telefonów. Dzisiejsze sekretarki/asystentki zarządzają biurem i czasem szefa, a także często stanowią łącznik pomiędzy działami.

- Pełnimy rolę łącznika pomiędzy szefem a klientem. To istotne zadanie, musimy bowiem wiedzieć, kiedy warto "zawracać szefowi głowę". Często musimy go asekurować, dlatego asertywność na tym stanowisku jest moim zdaniem jedną z najistotniejszych cech - dodaje Langner.

Ważny jest także sposób, w jaki rozmawiają z klientami. Asystentki to bowiemwizytówki firmy, często pierwsze osoby, z którymi potencjalny kontrahent czy pracownik ma kontakt. Złe doświadczenia mogą zniechęcić do firmy, a zdaniem wielu jaka asystentka, taki szef.

- Niestety nawet gdy mamy zły dzień, to klient nie może tego odczuć - dodaje Ilona Langner. Sama podkreśla, że są sytuacje, które pozwalają szybko zapomnieć o gorszych momentach.

- Zdarzyło mi się dostawać informacje zwrotne od współpracowników, że ktoś wyjątkowo sympatycznie o mnie mówił. Są osoby, które wracają. Są telefony od stałych klientów, którzy dzwonią, żeby porozmawiać. I nawet jeśli jestem zawalona pracą albo mam zły dzień, to zdanie na koniec takiej rozmowy "jest pani bardzo sympatyczna" wymazuje moje wcześniejsze zniecierpliwienie - dodaje.

Język obcy, znajomość obsługi komputera, umiejętność redakcji tekstów

Ci, którym wydaje się, że najważniejszy w pracy asystentki czy sekretarki jest wygląd, nie mogą się bardziej mylić. Ten oczywiście jest ważny z powodu funkcji reprezentowania firmy, jednak w ogłoszeniach o pracę znajdują się dość wysokie wymagania.

Czasy, kiedy by zostać sekretarką, wystarczyła matura, minęły. Obecnie, aby znaleźć pracę, potrzebny jest co najmniej licencjat. Dodatkowo obowiązkowe są umiejętności językowe – angielski to podstawa. Zdarzają się miejsca, w których wymagana jest znajomość dwóch języków obcych.

źródło: pracuj.pl

Z racji charakteru pracy i konieczności przygotowywania wielu dokumentów istotna jest umiejętność posługiwania się programami pakietu MS Office. Co oczywiste, wymagana jest znajomość obsługi sprzętów biurowych.

Najistotniejsze jednak są kompetencje miękkie. Bycie asystentką/sekretarką wymaga odpowiedzialności i dyskrecji, które pozwalają na to, by pracodawca obdarzył sekretarkę zaufaniem. To osoba, która ma często dostęp do tajnych, ważnych dla firmy informacji i bywa świadkiem wielu wewnętrznych spotkań oraz podejmowanych na nich ustaleń.

Prócz wspomnianych wcześniej komunikatywności czy skrupulatności, cenione są również elastyczność i dyspozycyjność. Jest to związane z możliwością służbowych wyjazdów z racji konferencji, targów lub spotkań służbowych umówionych w odległym miejscu.

Przydatną cechą jest także odporność na stres, z którym, niezależnie od wielkości firmy, pracownik może mieć często do czynienia.

- Podobno wszystkiego można się nauczyć. Myślę jednak, że jeśli ktoś nie ma przynajmniej połowy tych cech, a w szczególności nie ma umiejętności "wyprzedzania myśli swojego szefa", to nie zagrzeje długo miejsca na tym stanowisku - podkreśla Ilona Langner.

Jaka przyszłość?

Specjaliści rynku pracy podkreślają, że tu także "zamieszać" może powszechna robotyzacja. Już teraz boty mogą wykonywać wiele biurowych czynności, do tej pory realizowanych przez pracownika, takich jak wyodrębnianie danych z dokumentów i tworzenie z nich dokumentów w formie raportów, łączenie danych z wielu źródeł, przeprowadzanie obliczeń i wprowadzanie danych do formularzy.

Praca biurowa zgodnie z przewidywaniami może w ciągu kilku lat zostać całkowicie zastąpiona przez roboty, jest kompetencje osoby wykonującej ten zawód można wykorzystać w lepiej płatnej pracy - na stanowisku UX Designera

