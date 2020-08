210 mln zł na pokrycie zobowiązań. Work Service podpisała umowę finansowania

Finansowanie Gi Group w wysokości 210 mln zł zostanie przekazane na pokrycie zobowiązań płatniczych spółki Work Service.

Finansowanie w wysokości 210 mln zł zostanie przekazane na pokrycie zobowiązań płatniczych spółki Work Service (WS), w tym m.in. spłatę istniejącego zredukowanego zadłużenia wobec banków w kwotach wskazanych w harmonogramie spłat, a także spłatę istniejącego zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec PFRON.

Jak czytamy w komunikacie, finansowanie zostanie udzielone przez inwestora pod warunkiem spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze „inwestor lub GI Group S.P.A. nabędzie bezpośrednio lub pośrednio większościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym spółki, tj. stanie się ostatecznym właścicielem co najmniej 50 proc. i 1 akcji w kapitale zakładowym spółki”. Po drugie, „Iwona Szmitkowska, Thibault Lefebvre i Nicola Dell Edera zostaną powołani na członków zarządu spółki”.

Work Service podaje, że część kwoty pożyczki (30 mln zł) stanie się wymagalna w dniu 31 grudnia 2020 roku. Kolejna część, czyli 50 mln zł (jeżeli zostanie uruchomiona skutecznie przed końcem 31 grudnia 2020 r.) stanie się wymagalna w dniu 31 lipca 2021 r. Pozostała część stanie się wymagalna w dniu 31 lipca 2025 r.

Zgodnie z umową finansowania Work Service zobowiązuje się do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę co najmniej 30 mln zł do maksymalnej kwoty 105 mln zł oraz zaoferowania nowo wyemitowanych akcji po cenie emisyjnej 0,39 zł za akcję.

- Inwestor zobowiązuje się do objęcia takiej liczby akcji w ramach planowanego podwyższeniu kapitału zakładowego, których łączna cena subskrypcji będzie odpowiadała częściom kwoty pożyczki, które staną się wymagalne odpowiednio w dniu 31 grudnia 2020 r. i 31 lipca 2021 r. tj. 80 mln zł – czytamy w komunikacie.

Umowa finansowania przewiduje również zabezpieczenie spłaty kwoty pożyczki poprzez złożenie przez spółkę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości kwoty pożyczki, ważnego do dnia 31 grudnia 2028 r . - w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy. WS musi też przygotować umowy zastawu na udziałach w spółkach zależnych Spółki: Industry Personnel Services, Sellpro, Finance Care, Krajowe Centrum Pracy, Work Service Czech, Work Service Slovakia. Przypomnijmy, 31 lipca upływał termin sfinalizowania umowy inwestycyjnej, na mocy której Gi International w zamian za inwestycje przejąłby kontrolę nad Work Service. Polska spółka poinformowała o podpisaniu aneksu przesuwającego ten termin na 14 sierpnia. To kolejne przedłużenie obowiązywania umowy inwestycyjnej. Pierwotnie miała obowiązywać do końca czerwca 2020 r.