21 menedżerów o digitalizacji. Wyzwań nie brakuje

Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową w firmach. O tym, w jaki sposób wpłynie to na profil poszukiwanego pracownika i jak wprowadzać zmiany, aby zachęcić załogę do wspólnego działania, mówi m.in. Jowita Michalska (Digital University), Rafał Nachyna (Pracuj.pl), Iwona Szmitkowska (Work Service), Iwona Janas (ManpowerGroup), Paweł Gniazdowski (Lee Hecht Harrison Polska), Cezary Mączka (Budimex), Agata Hagno (DPM).

Autor:Justyna Koc

• 8 sty 2021 6:00





SLAJD 1 z 21 POPRZEDNIE Nawiguj także strzałkami na klawiaturze NASTĘPNE

Jowita Michalska, prezes fundacji Digital University

Pandemia uruchomiła coś, co zaczyna być transformacją cyfrową, ale byłabym daleka od stwierdzenia, że przejście pracowników na przymusową pracę zdalną, zakup dla nich laptopów i technologii do zdalnego komunikowania to transformacja.

Widać już po drugiej fali pandemii, po osłabieniu morale pracowników i spadku efektywności, że mechanizmy są wciąż stare, że nie pracuje się nad zmianą kultury organizacji, że wycięto budżety na rozwój itp.

Musimy rozwijać pracowników w kierunku cyfryzacji. Każda firma, która chce się zmieniać, musi położyć nacisk przede wszystkim na edukację, naukę eksperymentowania, otwartość na zmianę, gotowość do szybkiej reakcji w razie zmian na rynku oraz na umiejętność pracy w płaskiej strukturze w ciągle zmieniających się zespołach w oparciu o krótkoterminowe KPI.

Trzeba już też rozumieć technologię nie tylko teoretycznie, ale znać i rozumieć studia przypadków i zastosowanie w konkretnych obszarach biznesu, wiedzieć, jakie zastosowania w Polsce lub na świecie miała nasza konkurencja albo firma spoza naszej branży, która miała podobne wyzwania.

Musimy być mądrzejsi, zwinniejsi i bardziej przewidujący jako organizacja. I to szybko. Bo świat nie zaczeka, a nowi konkurenci pojawiają się bardzo szybko.

Musimy zmienić podejście do budowania przywództwa – potrzeba przekwalifikowania liderów, bo ci, którzy działają według starych metod, muszą mieć pracowników w sąsiednim pokoju, żeby nimi zarządzać, nie potrafią pracować z rozproszonymi zespołami, z ich lękami, z niepewnością, ze swoimi własnymi ograniczeniami i z brakiem otwarcia na technologię – już się nie sprawdzają.

Cyfrowy lider to zupełnie nowy lider i musimy mieć ich w organizacji wielu, żeby pociągnęli ją do nowego świata. Bo nie wystarczy tylko kupić drogą technologię, trzeba mieć ludzi, którzy będą umieli ją dobrze wykorzystać. (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.