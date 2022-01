2022 rokiem wielkiej rotacji. To będzie czas chronicznych niedoborów na rynku pracy

O tym jak powinien wyglądać rynek pracy przystosowany do współczesnych wymagań pracowników i największych grzechach pracodawców mówili uczestnicy debaty "Rynek pracy w Polsce", zorganizowanej w ramach EEC Trends.

20 sty 2022





Sesja "Rynek pracy w Polsce" zorganizowana została w ramach konferencji EEC Trends (fot. PTWP)

Zmiana pokoleniowa której doświadczamy wymusza zmianę w podejściu do pracowników. Możliwości jakie mają dziś pracownicy działów BR czy programiści wymusza zmiany w polskich firmach - powiedział podczas panelu Patryk Madaj, dyrektor ds. personalnych w ABB.

Czasy "jednej pracy przez całe życie" dawno minęły. Młody człowiek niejednokrotnie przychodzi i jest tak długo, do póki nie pojawi się atrakcyjniejsza oferta - zaznaczyła Anna Rulkiewicz, prezes zarządu LuxMed.

2022 to będzie wielki rok wielkiej rotacji. Mamy czas podwyższonej inflacji, wyższe koszty życia to podwyżki, szukanie nowych źródeł dochodów. Najbliższa dekada to będzie czas chronicznych niedoborów na rynku pracy - zaznaczył Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora PIE.

Niskie bezrobocie, rynek pracownika, duży odsetek osób stale bezrobotnych – tym charakteryzuje się rynek pracy dziś. Wyzwań jakie się pojawiają i ewoluują jest jednak więcej. Jakie wyzwania stać będą w najbliższym czasie przed polskimi pracodawcami?

- Zmiana podejścia do pracowników - ocenili zgodnie uczestnicy panelu Rynek Pracy w Polsce, zorganizowanej w ramach sesji EEC Work.

- Zmiana pokoleniowa której doświadczamy wymusza zmianę w podejściu do pracowników. Pandemia uruchomiła gigantyczną możliwość pracy zdalnej, to co widzimy to fakt, że konkurujemy z całym światem. Możliwości jakie mają dziś pracownicy działów BR czy programiści wymusza zmiany w polskich firmach. Oni mogą być w Polsce i zarabiać zupełnie inaczej - powiedział podczas panelu Patryk Madaj, dyrektor ds. personalnych w ABB.

Anna Rulkiewicz, prezes zarządu LuxMed, zwróciła uwagę, że pracodawcy powinni uświadomić sobie, że czasy "jednej pracy przez całe życie" dawno minęły.

- Młody człowiek nie przychodzi do nas na 10 lat. On niejednokrotnie przychodzi i jest tak długo, do póki nie pojawi się atrakcyjniejsza oferta. Pracodawcy muszą mieć tego świadomość – podkreślała - Kreatywność pracodawców musi być dużo większa. Musimy patrzeć w głąb duszy pracowników – dodała.

Marta Łażewska z Grupy WB podkreśliła, że liczyć będzie się nie tylko wynagrodzenie. Dziś pracownicy szukają przede wszystkim możliwości rozwoju. - W tej chwili pracownikowi trzeba zagwarantować coś więcej niż wypłata. To szansa na rozwój, innowacyjne projekty. Stworzenie możliwości bycia częścią realnych projektów to kwestia ważna dla pracownika. Zaangażowanie go w działania, sprawienie że czuje się częścią danego projektu będzie miała znaczenie przy wyborze przyszłego pracodawcy - wyjaśniła. Czytaj też: Specjaliści radzą, jak wygrać walkę o pracowników Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego podkreślił, że na wyzwania na rynku pracy warto spojrzeć z trzech perspektyw. - Krótkoterminowo - wyzwaniem będzie utrzymanie pracowników. 2022 to będzie wielki rok wielkiej rotacji. Mamy czas podwyższonej inflacji, wyższe koszty życia to podwyżki, szukanie nowych źródeł dochodów. Dziś znalezienie atrakcyjnych ofert nie będzie wyzwaniem dla pracowników. Druga perspektywa jest średnioterminowa. Najbliższa dekada to będzie czas chronicznych niedoborów na rynku pracy. Musimy się pogodzić z demografią. Trzecia perspektywa też realizować będzie się w dekadzie bądź dwóch, to skracanie tygodnia pracy. Będzie to wynikało z wykorzystywania technologii, ale także z oczekiwań pracowników - wymienił.

