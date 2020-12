2021 rok i nowe wyzwania. Oto zawodowe postanowienia noworoczne Polaków

Blisko 6 na 10 uczestników najnowszego badania Pracuj.pl planuje podjąć postanowienia noworoczne związane z pracą. Najczęściej dotyczyć będą one zmiany pracodawcy, nowych umiejętności, a także balansu między życiem osobistym i zawodowym.

Jak wynika z najnowszych badań Pracuj.pl, tylko nieco więcej niż co trzeci respondent (36 proc.) uważa, że kończy 2020 rok w gorszej sytuacji zawodowej, niż poprzedni. Wyraźnie więcej, bo blisko połowa badanych (48 proc.) wystawia mu taki sam lub lepszy bilans, co poprzedniemu. Choć pandemia koronawirusa nie ustępuje, jej wpływ na osobistą sytuację pracowników zdaje się więc pod koniec roku nie spełniać najczarniejszych scenariuszy, prognozowanych kilka miesięcy temu.

Stosunkowo pozytywne podejście do własnej sytuacji w pracy łączy się u wielu badanych z gotowością na odważne ruchy w życiu zawodowym. Aż 64 proc. respondentów planuje w przyszłym roku podjęcie ważnych kroków w karierze. Niewiele mniej, bo 62 proc. wierzy, że ich sytuacja zawodowa w przyszłym roku ulegnie poprawie.

Jak komentuje Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities development manager w grupie Pracuj, wyniki wskazują na dużą nadzieję, jaką budzi w wielu pracownikach nadchodzący rok.

- Choć dziś trudno przewidzieć, co będzie się działo w najbliższych 12 miesiącach, wielu z nas z przyjemnością pożegna trudny i wymagający 2020 rok. Niewątpliwie skutki pandemii będą miały wpływ na rynek pracy przez kolejnych kilka lat. Jednocześnie jednak 2021, a zwłaszcza jego druga połowa może przynieść według ekspertów faktyczne odmrożenie wielu dotkniętych kryzysem branż. W obliczu tych nadziei i obaw cieszy optymizm badanych. To w dużym stopniu właśnie od ich postaw będzie zależeć, jak szybko i sprawnie firmy będą reagować na kolejne zmiany na rynku pracy - komentuje Konstancja Zyzik.

Pozytywne i aktywne nastawienie większości badanych przekłada się także na gotowość do podejmowania noworocznych postanowień związanych z pracą. Planuje je w tym roku blisko 6 na 10 respondentów badania Pracuj.pl.

Co więcej, 2021 rok ma być czasem aktywnego działania w sprawach zawodowych zdecydowanej większości osób, które zamierzają podjąć jakiekolwiek noworoczne postanowienia. Ze snucia planów związanych z pracą rezygnuje tylko 15 proc. z nich.

Czego dotyczyć będą postanowienia noworoczne badanych pracowników? Najczęstszym zobowiązaniem, jakie chcą podjąć jest zmiana pracy – wskazuje na nią 70 proc. respondentów. Kolejne 50 proc. chce w przyszłym roku nabyć nowe umiejętności, przydatne w rozwoju kariery.

38 proc. respondentów planuje ponadto zadbać w większym stopniu o równowagę między życiem zawodowym i osobistym (work-life balance), a nieco mniej – zdobyć podwyżkę (28 proc.) lub awans (15 proc.).

Konstancja Zyzik zauważa, że plany zawodowe i postanowienia badanych pokazują wyraźnie różnorodność i niejednolitość postaw, przyjmowanych w obliczu pandemii w minionych 12 miesiącach.

- Wśród respondentów odzwierciedlają się trzy tendencje, które mogły nabierać na sile w obliczu wyzwań związanych z pandemią. Nie pożegnamy się z nimi szybko i warto o nich pamiętać. Pierwszą tendencją jest zmęczenie obecnym miejscem pracy i chęć zmiany środowiska, podkreślona dodatkowo przez nowe, wymagające warunki na rynku. Drugą - gotowość do nabywania nowych umiejętności w obliczu zmian kompetencji, których poszukują pracodawcy. Trzecią - zmęczenie i stres związane z nowymi okolicznościami i chęć znalezienia bardziej zbalansowanej pracy. Te tendencje będą miały znaczący wpływ na zachowania kandydatów i pracowników także w przyszłym roku – podsumowuje Konstancja Zyzik.

Co czeka nas w 2021?

Czy pracownicy, którzy myślą o zmianie pracy w 2021 r., będę mieli szanse ją znaleźć? W pierwszym kwartale nowego roku zdecydowana większość firm nie planuje ani zmniejszać ani zwiększać liczby pracowników. Jak wynika z badania Manpower, zaledwie 6 proc. firm chce poszukiwać nowych pracowników i powiększać swoje zespoły, 4 proc. myśli o redukowaniu etatów, 86 proc. nie planuje zmian personalnych, a 4 proc. nie wie, co przyniosą najbliższe miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +5 proc. i jest na takim samym poziomie jak w ubiegłym kwartale.

- Prognozy zatrudnienia potwierdzają, że nadal więcej firm będzie poszukiwać nowych pracowników, a ogólny wynik dla Polski jest na stabilnym poziomie, podobnym jak ten deklarowany przez firmy rok temu, przed wybuchem pandemii. Patrząc na plany rekrutacyjne przedsiębiorstw na przestrzeni ostatniego roku widzimy, że czasem największej niepewności, a jednocześnie okresem największych redukcji etatów był trzeci kwartał 2020 roku. Teraz organizacje powoli się stabilizują i większość chce wzmacniać swoje zespoły - mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne, podobnie jak w minionym kwartale, wskazali przedstawiciele budownictwa (prognoza netto na poziomie +18 proc.), produkcji przemysłowej (+11 proc.) oraz handlu detalicznego i hurtowego (+9 proc.). To dobra wiadomość dla osób, które myślą o zmianie pracodawcy i rotacji do przedsiębiorstw z tych branż, ponieważ mogą oczekiwać znacznej liczby ofert pracy. To także informacja dla pracowników zatrudnionych w tych organizacjach, zapowiadająca okres stabilny w kontekście zatrudnienia.

Prognozy świadczące o chęci powiększania zespołów wskazały także firmy związane z finansami i usługami dla biznesu (+5 proc.), niewielkie wzrosty deklarują przedstawiciele innych usług (+2 proc.) i innych obszarów produkcji (+1 proc.).

Jedyny sektor, gdzie przedsiębiorstwa planują zmniejszać zespoły to restauracje i hotele. Pracodawcy przewidują w nadchodzących trzech miesiącach znaczne redukcje etatów, deklarując prognozę netto zatrudnienia na poziomie -7 proc.

*Badanie Pracuj.pl zostało przeprowadzone w grudniu 2020 r. wśród 882 osób.