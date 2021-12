2,5 mln osób do wzięcia. Firmy ich nie widzą, czy udają, że nie widzą?

Choć pandemia COVID-19 przyczyniła się do popularyzacji pracy z domu, to wśród ofert skierowanych do osób z niepełnosprawnościami wciąż przeważają propozycje zakładające wykonywanie obowiązków służbowych w siedzibie firmy.

Z badań wynika, że w Polsce z poważnymi ograniczeniami sprawności żyje blisko dwa i pół miliona osób. Ich współczynnik aktywności zawodowej wynosi zaledwie 28,8 proc. i należy do jednego z najniższych w Europie.

Wiele zmienić miała pandemia. I właściwie zmieniła. Praca zdalna została upowszechniona. Firmy musiały stworzyć procedury pracy w rozproszonych zespołach, liderzy musieli się nauczyć zarządzać pracownikami zdalnymi.

Ta sytuacja miała być szansą dla niepełnosprawnych - wykluczonych z rynku pracy głównie z powodów mniejszych możliwości pracy biurowej. Miała, ale jak pokazują badania jest zupełnie inaczej. Konsultanci Manpower zauważali, że wśród ofert skierowanych do osób z niepełnosprawnościami wciąż przeważają propozycje, zakładające wykonywanie obowiązków służbowych w siedzibie firmy. Zauważalne jest także znacznie mniejsze zainteresowanie podjęciem lub zmianą pracy wśród kandydatów z niepełnosprawnościami.

- Szczególnie dotyczyło to osób z chorobami przewlekłymi, dla których zarażenie koronawirusem było dużym ryzykiem. Obecnie jednak większość nauczyła się już funkcjonować w tej nowej, pandemicznej rzeczywistości. Coraz więcej osób z niepełnosprawnościami poszukuje możliwości zwiększenia swojej aktywności zawodowej. To dobra wiadomość dla pracodawców, borykających się z największym od 15 lat niedoborem talentów. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią cenną, a często niezagospodarowaną grupę pracowników. Zatrudnienie ich jest więc szansą zarówno dla samych kandydatów, jak i przedsiębiorców – tłumaczy Łukasz Kubiak, ekspert rynku pracy z Manpower, lider projektu zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Niepełnosprawni otwarci na prace zdalną

Według obserwacji rekruterów Manpower osoby z niepełnosprawnościami są zdecydowanie bardziej otwarte na podjęcie pracy zdalnej niż stacjonarnej.

- Pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością, na początku są pełni wątpliwości – dlatego wolą bezpośrednio nadzorować ich pracę. Po okresie próbnym obawy zazwyczaj znikają, jednak niewielka liczba ofert pracy zdalnej wciąż pozostaje barierą, która hamuje aktywizację zawodową kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności. A przecież taka osoba, obejmując zgodne z jej predyspozycjami i możliwościami stanowisko, jest równie wydajnym i efektywnym w działaniu pracownikiem jak jej w pełni zdrowi koledzy i koleżanki. Dzięki rozwojowi technologicznemu na rynku dostępne są rozwiązania, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Korzystanie z narzędzi cyfrowych, sprawna praca na komputerze czy kontakt z klientami nie stanowią już dla tej grupy zawodowej wyzwania. Warto również podkreślić, że wbrew powszechnym mitom, absencja chorobowa pracowników z niepełnosprawnościami wcale nie jest wyższa niż ta rejestrowana wśród pozostałej kadry – mówi Kubiak.

Dodaje także, że od około 3 lat na polskim rynku coraz silniej rozwija się trend zarządzania różnorodnością – a zjawisko to sprzyja aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorcy chcą budować wizerunek firm zaangażowanych społecznie i coraz wyraźniej dostrzegają zalety, wynikające z budowania różnorodnych zespołów.

fot. Pixabay

Różnorodność ważna, problemy w zatrudnianiu są

Mimo tego, że pracodawcy mają coraz mniejsze opory by zatrudniać osoby niepełnosprawne, nadal procent tych, którzy znajdują pracę, jest niski. Dlaczego?

Z raportu Fundacji TAKpełnosprawni „Pracodawca na TAK” wynika, że postrzeganie rynku pracy inaczej odbierane jest przez pracodawców i osoby z niepełnosprawnościami. Ponad 60 proc. pracodawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, podczas gdy tylko 39 proc. osób z niepełnosprawnościami widzi jakąkolwiek zmianę w sposobie ich traktowania na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Jako trzy największe bariery utrudniające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami obie strony zgodnie wskazały brak doświadczenia we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, obawę przed ich mniejszą efektywnością oraz ograniczoną wiedzę na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

fot. Shutterstock

Brak doświadczenia we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami to bariera dla 64 proc. pracodawców. 56 proc. wskazuje na obawę przed mniejszą efektywnością pracowników z niepełnosprawnościami i ograniczoną wiedzę na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (44 proc.). W przypadku osób z niepełnosprawnościami obawa przed mniejszą efektywnością to bariera dla 67 proc., brak doświadczenia we współpracy – 60 proc., ograniczona wiedza na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami 51 proc.

80 proc. ankietowanych (zarówno pracowników, jak i pracodawców) uważa, że niektórzy ze strachu przed utratą pracy nie informują o swej niepełnosprawności. Pracodawcy, którzy mają doświadczenie z osobami z niepełnosprawnościami, bardzo dobrze oceniają pracę i zaangażowanie tej grupy pracowników (82 proc. z nich uważa, że osoby z niepełnosprawnościami są takimi samymi lub wręcz lepszymi pracownikami od pracowników w pełni sprawnych).

Majka Lipiak, twórca agencji marketingowej Leżę i Pracuję podkreśla, że dużym problemem w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami są także skomplikowane procedury prawne.

- Pracodawcy dziś nie wiedzą, jak traktować osoby z orzeczeniem o niezdolności do pracy. Czy powinny mieć one taryfę ulgową, skoro i tak pracują 7, a nie 8 godzin, mają 30, a nie 15 minut przerwy, 36 dni urlopu. Nie wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić, by nie przekraczać ich granic, nie wykorzystywać ich. Tych pytań jest wiele - podkreśla.

