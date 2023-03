2/3 przedsiębiorstw zwiększy budżet na IT, ale nie ma się co bać automatyzacji

Zawirowania w globalnej gospodarce zmuszają firmy do skorygowania swoich planów finansowych. 2 na 3 dyrektorów finansowych planuje zwiększenie wydatków na branżę IT, a w szczególności na automatyzację.

Spoglądając na aktualną gospodarkę, Gartner wskazuje trzy obszary, na które firmy powinny zwrócić uwagę w kontekście przyspieszenia cyfryzacji. Pierwszym są wysokie stopy procentowe, które odcinają przedsiębiorców od inwestycji, a wysoka inflacja napędza spiralę płacową. Po drugie, stała i od dłuższego czasu niewystarczająca liczba specjalistów w branży IT dodatkowo hamuje rozwój firm. Ostatnim obszarem jest zmniejszenie innowacyjności, spowodowane wolną cyfryzacją, co zmniejsza wachlarz zalet firmy na rynku i ogranicza możliwości do równego konkurowania z innymi podmiotami. Szeroko rozumiana automatyzacja sprzyja rozwojowi i pomaga zwiększać efektywność firm, jednocześnie zmniejszając obciążenie pracowników.

Agencja badawcza Gartner wskazuje, że 81 proc. przedsiębiorstw nie zrealizowało swoich celów dotyczących cyfryzacji. W związku z tym 2 na 3 dyrektorów finansowych planuje zwiększenie wydatków na IT w 2023 roku, a do głównych obszarów tych inwestycji zaliczają te w automatyzację za pomocą platform low-code.

Powszechna robotyzacja budzi jednak wiele obaw, zwłaszcza wśród pracowników, którzy uważają ją za zagrożenie i rewolucję na rynku pracy, która może pozbawić ich zatrudnienia. Z ankiety Gartner 2021 I&O Leaders Survey wynika, że 80 proc. ekspertów wskazuje automatyzację jako najlepszy sposób zwiększenia efektywności firmy. Jednocześnie z Barometru Polskiego Rynku Pracy Personnel Service wynika, że 77 proc. Polaków nie zna nikogo, kto straciłby pracę w związku z wdrożeniem automatyzacji, więc te obawy wydają się być nieuzasadnione. Należy bowiem pamiętać, że RPA (z ang. zrobotyzowana automatyzacja procesów) odpowiada w znacznej mierze za obsługę powtarzalnych, monotonnych zadań, które w szerszej perspektywie zabierają pracownikom czas, który mogliby spożytkować na dużo ważniejsze z biznesowego punktu widzenia projekty, których np. nie da się zautomatyzować.

Inwestycje w IT sposobem na zahamowanie rozwoju gospodarczego

W postpandemicznym świecie firmy dołączają do cyfrowej rewolucji, jednak zgodnie z badaniami Gartnera aż 81 proc. z nich przyznaje, że nie zrealizowały jeszcze celów, które stawiają sobie w tym obszarze. Dlatego, mimo skromniejszych środków inwestycyjnych i wysokich płac specjalistów IT, dwie trzecie dyrektorów finansowych deklaruje, że zwiększy budżety technologiczne w 2023 r.

Od lat rynek szuka sposobów aby sprawnie przesiąść się na zaawansowane rozwiązania technologiczne wspierające biznes, mimo że na rynku nie ma wystarczającej liczby specjalistów IT. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że tylko w Polsce 42 proc. wakatów technologicznych jest trudnych do obsadzenia, a 64 proc. firm zatrudnia mniej specjalistów IT niż planowało. Do tego co piąty projekt musiał zostać zawieszony właśnie ze względu na brak odpowiedniego personelu.

Przyszłość zbudowana będzie z cyfrowych klocków

Dynamicznie rozwijającą się technologią, która adresuje większość dzisiejszych wyzwań, jest low-code. Platformy tego typu to środowiska umożliwiające budowę w pełni funkcjonalnych aplikacji z cyfrowych klocków. Do 2025 roku 70% działań związanych z dostarczaniem aplikacji będzie się odbywać za pomocą narzędzi typu low-code, szacują specjaliści z Gartnera.

Platformy low-code umożliwiają także tworzenie zaawansowanych rozwiązań do digitalizacji i automatyzacji praktycznie wszystkich procesów biznesowych.Mówiąc inaczej, mogą stanowić trzon firmowego IT, który pomoże uporządkować, zoptymalizować, zdigitalizować i zautomatyzować wszystkie procesy zachodzące w firmie.

