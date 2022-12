18 polskich menedżerów radzi, jak wygrywać walkę o najlepszych pracowników

Katarzyna Domagała-Szymonek

Katarzyna Domagała-Szymonek • 26 gru 2022 6:01





To już nie czas na gdybanie czy analizowanie skali problemu. Menedżerowie, dyrektorzy HR, prezesi firm nie mają złudzeń - weszliśmy w czas bardzo ostrej rywalizacji o talenty. - Zanim rozpocznie się szukanie ich na zewnątrz, warto pomyśleć, na ile wykorzystany jest potencjał pracowników, czy są na właściwym miejscu, na ile możliwe jest przeniesienie ich na stanowiska, na których sprawdzą się lepiej - podpowiada Joanna Wanatowicz, dyrektor zarządzająca Grafton Recruitment. O to, jak znaleźć najlepszych pracowników, zapytaliśmy 18 prezesów, menedżerów i dyrektorów HR. Przeczytajcie, co na ten temat mają do powiedzenia m.in. Piotr Wielgomas, prezes Bigram, Katarzyna Cymerman, dyrektor ds. HR w polskim oddziale Microsoft czy Przemysław Maliszewski, współzałożyciel i prezes spółki Aidar. SLAJD 1 z 18 POPRZEDNIE Nawiguj także strzałkami na klawiaturze NASTĘPNE

Krzysztof Świtoński, CEO & Co-Founder agencji LUCKYYOU

Drenaż talentów to spore wyzwanie dla firm. Zwłaszcza dla tych, które reagują powoli lub stawiają na stare metody rekrutacyjne. A potrzeby rosną i wymagają kreatywności oraz otwartości.



W mojej ocenie, aby dobrze odpowiedzieć na te rosnące potrzeby, konieczne będzie otwarcie się (i własnych głów) na rozwiązania trochę trudniejsze. Podbieranie pracowników z innych firm czy ściąganie z zagranicy to stare i sprawdzone metody, ale też już dość zużyte. Tutaj potrzebne będzie otwarcie się na zupełnie nowych - wydawałoby się absolutnie niepowiązanych z nami - ludzi. Ale jest w tym metoda i skrywa się ona w dobrym dotarciu do pracowników z chęciami i motywacją. Jak się okazuje, takich osób czeka na pracodawców całkiem sporo… poza ich branżą.

Chodzi oczywiście o otwarcie się na ludzi, którzy chcą się przebranżowić. To trudne i czasochłonne, bo często wymaga nauczenia kogoś na nowo alfabetu, ale dobre i skuteczne opracowanie metod wsparcia w przebranżowieniu jest możliwe. Zjawisko zmiany zawodu przybiera na sile, a trend zaczyna dotyczyć już wszystkich pokoleń. Pracownicy skutecznie zrywają ze stereotypem naszych dziadków i rodziców, dla których zawód był wybierany na całe życie. W tym właśnie wiele firm upatruje szansę na zasypanie „dziur kadrowych”, zwłaszcza w branżach z silnymi potrzebami, takimi jak IT. Coraz więcej firm oferuje programy stażowe, programy treningowe w nauce programowania dla osób w wieku 30+, czy 40+. Nauka i szkolenia nie są już zarezerwowane tylko dla młodych. To wymaga czasu, ale ta inwestycja otwiera dużo nowych możliwości i opcji dotarcia do ludzi chętnych i zmotywowanych.

Myślę, że pomysł, jak ściągać ludzi z innych branż, będzie kluczem do sukcesu dla wielu firm, na czele z sektorem IT, ale także usług czy FMCG. Otwierając się na ludzi spoza branży, nie zapominajmy jednak o ludziach z organizacji. Wśród dużych organizacji widać ogromną skuteczność rekrutacji wewnętrznych, dlatego wynajdywanie talentów i chęci do zmian wewnątrz firm to drugie istotne wyzwanie. Czyli znów - przebranżowienie, ale wewnątrz firmy. Szukając nerwowo pracowników na rynku, za granicą czy w innych firmach często zapominamy, że potencjalni kandydaci mogą być bliżej, niż nam się wydaje. (fot.LUCKYYOU)

