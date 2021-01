15 menedżerów o HR w 2021 roku. Zoom, Teams, Google Meet zostaną z nami

Za nami wyjątkowo trudny rok, który przeniósł HR do świata online. Co z tej zmiany zostanie? Jak będzie wyglądała rekrutacja przyszłości? Przeniesie się do sieci na stałe? Jak będą wyglądały pierwsze dni nowych ludzi w zespole? Na te pytania odpowiedziało 15 menadżerów. Przeczytajcie, co o HR w 2021 roku myślą Aneta Andruszkiewicz, dyrektor personalna Unibep, Piotr Wielomas, prezes Bigram, Magdalena Wróbel, dyrektor HR w KGHM Polska Miedź czy Katarzyna Cymerman, dyrektor ds. HR w polskim oddziale Microsoftu.





Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 1 sty 2021 17:00





Anna Berczyńska, wiceprezes ABSL Talents, dyrektorka zarządzająca Globalnego Centrum Usług Wspólnych Schaeffler

Firmy, które nie wstrzymały swoich planów rekrutacyjnych i dalej zatrudniały w trakcie pandemii, wykonały krok do przodu, jeżeli chodzi o całkowite przeniesienie się do online. Oczywiście większość z nich wykorzystywała już narzędzia do pracy zdalnej i hybrydowej, niemniej rzadziej i dlatego przeskok w świat zdalny był trochę prostszy. Mając na uwadze inwestycje, jakie poczyniły firmy w nowe narzędzia, programy, jak i szkolenia zespołów HR i liderów, uważam, że duża część z nich zostanie na zawsze.

Warto zwrócić uwagę, że tradycyjna rekrutacja czy onboarding w większy sposób zacieśniają relacje międzyludzkie, pozwalają “namacalnie” poznać organizację, w której planujemy rozpocząć pracę. Jest to po prostu bardziej ludzkie. Z drugiej strony zdalne procesy również mają bardzo dużo zalet - pozwalają zaoszczędzić czas, otworzyć się ze swoją ofertą na inne lokalizacje, rozwijać zróżnicowany zespół.

Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie to takie, gdzie pomiędzy obydwoma sposobami, tj. tradycyjnym i online, zostanie zachowany odpowiedni balans, a nowym trendem będzie platforma multimedialna, podobnej do tej znanej z branży rozrywkowej, w której informacja, doświadczenie czy interakcja będą oparte na virtual reality z większą ilością wideo, wirtualnych spacerów, gier i filmów.

Jeżeli chodzi o pracę działu HR, to uważam, że ich rola nabierze jeszcze większego znaczenia. Wszyscy nagle zostaliśmy zamknięci w domach – z dziećmi, zwierzętami, partnerami – nie każdy sobie dobrze z tym radzi. Pracy przybywa, człowiek nie ma kiedy oderwać się od miejsca pracy, którym teraz jest dom – pogarsza się samopoczucie niektórych pracowników. Sytuacja jest nowa i ma również negatywne skutki na zespoły, dlatego tutaj ogromna rola oddziałów HR, aby zadbać o samopoczucie pracowników, motywować ich, być z nimi w bieżącym kontakcie, aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. (fot. ABSL wroclaw.pl Marek Księżarek)

