14 menedżerów i 14 opinii. Oto wyzwania HR w 2020 r.

- Szczególnym wyzwaniem dla branży HR staje się predefiniowanie w duchu rozwoju społeczno-gospodarczego tego, co rozumiemy przez pracę.

Po pierwsze, współczesność zmieniła całkowicie podejście do kwestii życia zawodowego, akcentując, że obok samej pracy istotne jest środowisko – warunki pracy, rozwój zawodowy, spełnienie zawodowe, satysfakcja, poczucie sensu prascy, ale także praca, która pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem prywatnym. Te wszystkie elementy stają się dziś istotne nie tylko z perspektywy jednostek, ale także z perspektywy pracodawców, którzy powinni o nie zadbać.

W Polsce ten proces przemian bardzo silnie przyspieszyła w ostatnim czasie sytuacja na rynku pracy. Nakładają się na to także przemiany związane z elastycznością zatrudnienia. Rozwój technologiczny, ale też oczekiwania pracowników, szczególnie najmłodszych pokoleń wchodzących na rynek pracy, zmieniają nasze postrzeganie form zatrudnienia. Obok standardowej etatowej umowy o pracę pojawiają się różne sposoby współpracy pracownika z pracodawcą. One już istnieją w naszej polskiej przestrzeni, choć wciąż za tymi zmianami nie nadąża często proces tworzenia prawa.

Do tego jako pracodawcy musimy szukać rozwiązań, które pozwolą tworzyć w naszych firmach przestrzeń do współpracy pomiędzy osobami preferującym inne style pracy, inne formy zatrudnienia. Wydaje się to jednym z najbardziej aktualnych wyzwań.

Kolejnym jest też wsparcie rozwoju pracowników. W naszych badaniach sygnalizują oni ogromną potrzebę w tym zakresie, a jednocześnie niezwykle cenią pracodawców, którzy takie możliwości im tworzą.

Jedną z przyczyn jest uświadamiania przez polskie społeczeństwo przemiana, która dokonuje się na naszych oczach, związana z technologiami, automatyzacją, rozwojem sztucznej inteligencji. Polscy pracownicy wiedzą, że ich szanse na utrzymanie dobrego zatrudnienia w coraz większym stopniu zależą od rozwoju swoich umiejętności i podążaniu za zmianami – mówi Jeroen Tiel, dyrektor zarządzający Randstad Polska i Europa Wschodnia. (Fot. mat. pras.)