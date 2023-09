14 firm z Polski wśród najlepszych miejsc pracy w Europie

Pierwsze miejsce na liście firm dużych zajęła holenderska spółka informatyczna AFAS Software. To awans z 16. miejsca w roku ubiegłym.

W tym roku Great Place To Work przeanalizował ponad milion ankiet pracowniczych. W europejskiej odsłonie konkursu firmy konkurowały w 4 kategoriach: firm małych (10-49 pracowników), firm średnich (50-499 pracowników), firm dużych (od 500 pracowników) oraz firm międzynarodowych (co najmniej 1000 pracowników na świecie i co najmniej trzy zwycięstwa na listach krajowych w Europie).

Great Place to Work: Oto najlepsze miejsca pracy w Europie

Pierwsze miejsce na liście firm dużych zajęła holenderska spółka informatyczna AFAS Software. To awans z 16. miejsca w roku ubiegłym. Holandia ma powody do satysfakcji, gdyż listę firm średnich otwiera kolejna spółka z tego kraju. Blue Bricks to także firma informatyczna, nienotowana w klasyfikacji z zeszłego roku. Na liście firm małych pierwsze miejsce przypadło tureckiej firmie TrabzonPort. Turcja należy do liderów, jeśli chodzi o liczbę przedsiębiorstw na liście.