12,5 mln par rękawiczek, ponad 1 mln maseczek. Poczta Polska szykuje się na drugie uderzenie COVID-19

Poczta Polska poinformowała właśnie o zaopatrzeniu swoich pracowników w kolejną partię maseczek wielokrotnego użytku z logotypem firmy. Pocztowcy otrzymali już ponad milion maseczek różnego typu.

Pracownicy PP otrzymają nowe maseczki ochronne. (Fot. PP)

W ostatnich dniach w Polsce padają kolejne rekordy w liczbie zachorowań na koronawirusa. W poniedziałek resort zdrowia poinformował, że przybyło kolejnych 2006 nowych chorych.

Łączna liczba notowanych przypadków od początku epidemii przekroczyła 100 tys.

By zwiększyć bezpieczeństwo swoich pracowników, Poczta Polska zakupiła właśnie 100 tys. niebieskich maseczek z logotypem firmy.

Nowe maseczki pracowników PP są wielorazowego użytku z wkładkami filtrującymi. Docelowo nowa ochrona ma wymienić wcześniej używane maseczki. W pierwszej turze 50 tys. zostało już przesłanych do placówek, druga tura zaopatrzenia, w ramach której zostanie rozdystrybuowanych kolejnych 50 tys. środków ochrony osobistej zostanie dostarczona pracownikom w tym tygodniu.

- Bezpieczeństwo klientów oraz pocztowców są dla nas w PP najważniejsze. Obecnie posiadamy zapas środków ochrony na ten rok. Chcemy być dobrze przygotowani do sezonu jesiennego, stąd decyzja o zakupie innych niż dotychczas maseczek z dodatkowymi filtrami, które będą wykorzystywane głównie przez listonoszy i pracowników ochrony. Pomimo trudnej sytuacji finansowej nie oszczędzamy na bezpieczeństwie i już teraz przygotowujemy się do zakupów maseczek, płynów do dezynfekcji i przyłbic na przyszły rok - mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta na bieżąco uzupełnia także zapasy jednorazowych rękawiczek. Nabyła ich w sumie 12,5 mln par. Od początku trwania epidemii operator pocztowy kupił ponad milion różnego typu maseczek oraz 820 tysięcy płynów do dezynfekcji rąk. Środki te pomagają bezpiecznie obsługiwać klientów. Pocztowcy zostali także wyposażeni w ponad 81 tys. przyłbic.

Spółka zapewnia również środki bezpieczeństwa wewnątrz placówek pocztowych. Do tej pory zakupiono 37 tys. szt. płynów do dezynfekcji powierzchni oraz zainstalowała 5800 przesłon w placówkach, oddzielających klientów od obsługujących. Natomiast w sortowniach przesyłek Poczta Polska przeprowadziła już 315 dezynfekcji prewencyjnych, która pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników.

O tym jak trudno ustrzec się przed pojawieniem się wirusa w sortowniach doskonale wie amerykański gigant e-commerce. Jak podaje "CNN", przedstawiciele amerykańskiego oddziału sieci Amazon ujawnili dane odnośnie przypadków koronawirusa wśród pracowników. Okazało się, że od marca 2020 roku pozytywny test uzyskało 19 800 spośród 1 miliona 372 tysięcy zatrudnionych. Dane te obejmują pracowników oddziałów Amazon USA oraz wchodzącej w ich skład sieci sklepów Whole Foods Market.

