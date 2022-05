1,5 miliona pracowników dostanie dodatkowe dwie godziny wolnego

W najbliższych dniach nawet ponad 1,5 miliona polskich pracowników będzie miało dwie dodatkowe godziny, które będą mogli spędzić z najbliższymi. Zbliża się finał kampanii społecznej “Dwie Godziny dla Rodziny. Dwie Godziny dla Człowieka”.

KDS

• 13 maj 2022 10:40





W tym roku akcja realizowana jest po raz 11 (fot. Shutterstock)

REKLAMA

To już 11 edycja kampanii społecznej “Dwie Godziny dla Rodziny. Dwie Godziny dla Człowieka” (#2h4family) realizowanej przez Instytut Humanites-Człowiek i Technologia - By być bliżej, a nie obok siebie w domu i w pracy.

Do tej pory firmy zgłosiły udział ponad 1,5 miliona pracowników w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są do niedzieli 15 maja.



Wierzę, że to właśnie szeroko rozumiana „rodzina”, jest fundamentem dobrostanu i satysfakcji człowieka w obszarze prywatnym i zawodowym - mówi Michał Ciesielski z Grupy Saint-Gobain w Polsce.

Rynek pracy mierzy się z ogromnymi wyzwaniami. Z badania Well Working Instytut Humanties wynika, że 80 proc. osób pracujących w toksycznych organizacjach deklaruje w 2022 chęć zmiany pracy. 75 proc. pracowników wskazuje na trudności w łączeniu ról zawodowych i prywatnych jako kluczowy element motywacji i energii do pracy i życia.

Odpowiedzią na te problemy ma być akcja zainicjowana w Polsce w 2012 roku, która dziś przerodziła się w globalny ruch, w którym udział biorą pracodawcy z 18 krajów. Kampania "Dwie Godziny dla Rodziny. Dla Człowieka" jest organizowana w okolicy 15 maja, na który przypada ustanowiony w 1993 roku przez ONZ Międzynarodowy Dzień Rodzin.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Wellbeing manager w firmie. Świadome działanie czy nowy trend?

W tym roku zgłosiła się do niej rekordowa liczba firm i pracowników. W sumie dodatkowy czas dla rodziny zyska nawet ponad 1,5 miliona osób. Bo to właśnie pracownicy są adresatami kampanii i zachęcani są do poświęcenia jakościowego czasu rodzinie, przyjaciołom, zatrzymania się na chwilę i zastanowienia nad tym, co jest w życiu ważne.

Oni biorą udział w akcji

- W ostatnich tygodniach mieliśmy okazję przekonać się jak ważne jest dzielenie się dobrymi emocjami a przede wszystkim wsparcie, które otrzymujemy od bliskich i wsparcie, jakim obdarzamy innych, widzieliśmy jak Polki i Polacy „zdają egzamin” z człowieczeństwa. Kampania pokazuje, że pracodawcy coraz częściej wykorzystują swój pozytywny wpływ na rodziny oraz społeczeństwo i widzą jak ważne jest to, zwłaszcza w czasach niepokoju - komentuje prezes KGHM Marcin Chludziński.

Jak dodaje, wyzwaniem, przed którym aktualnie stanęliśmy, jest pomoc drugiemu człowiekowi. - W związku z trudnym czasem wojny u naszego wschodniego sąsiada i zaangażowaniem wielu z nas w różnorodne formy wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, tegoroczna edycja opiera się na jej pierwotnej idei – wzmocnieniu relacji rodzinnych i przeciwdziałaniu kryzysowi więzi społecznych. Pragniemy zatem podkreślić jak ważne są te relacje oraz to, że trzeba dbać o siebie, swoich bliskich, a także dzielić się z innymi dobrymi emocjami, zrozumieniem oraz empatią - dodaje Marcin Chludziński. Czytaj więcej: Problemy pracownika, problemami pracodawcy. Wellbeing i aktywność fizyczna pomogą je rozwiązać W podobnym tonie wypowiada się Zofia Dzik, fundator i prezes Instytut Humanites. - Nie będzie zmiany społecznej na poziomie makro, jeśli nie nastąpi ona na poziomie człowiek - człowiek. Wprowadzając poprzez #2h4family temat Rodziny i dbałości o relacje międzyludzkie do biznesu chcieliśmy poszerzyć perspektywę pracodawców na tematykę dobrostanu i poczucia sensu: jeśli chcesz, aby pracownik był zdrowy, mniej samotny, zmotywowany i zaangażowany pomóż mu rozwijać się w innych jego rolach, nie tylko zawodowych. Bo gdy przychodzi do pracy nie gubi swoich ról: jest rodzicem, córką, synem, dziadkiem, przyjacielem - podkreśla.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU