1/4 miejsc pracy na świecie jest zagrożonych. W Polsce aż 34 procent

Wśród pracodawców, którzy deklarują, że sztuczna inteligencja zmieniła umiejętności potrzebne w ich przedsiębiorstwach, większość decyduje się na przekwalifikowanie i doszkolenie obecnych pracowników (64 proc. w branży finansowej i 71 proc. w branży produkcyjnej).

Ponad połowa pracodawców sektorów produkcyjnego i finansowego (53 proc.) zakupiła usługi od zewnętrznych podmiotów, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez SI.

Na zatrudnienie nowego personelu w związku z wdrożeniem SI do organizacji zdecydowało się 35 proc. pracodawców z branży finansowej i aż 48 proc. z produkcyjnej. Ze zwolnieniami i redukcją etatów będą musieli liczyć się pracownicy podmiotów finansowych (17 proc.) i produkcyjnych (14 proc.).

Istnieją także pozytywne dla pracowników aspekty wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach.

Jak zauważa PIE, 63 proc. pracowników sektora finansowego i produkcyjnego twierdzi, że wykorzystanie sztucznej inteligencji podniosło ich zadowolenie z wykonywanej pracy.

Prawie 80 proc. pracowników w obu sektorach uważa, że sztuczna inteligencja wpłynęła pozytywnie na wyniki ich pracy. Według ponad połowy pracowników obu sektorów, sztuczna inteligencja miała pozytywny wpływ na ich zdrowie psychiczne, a dla 65 proc. pracowników produkcji – także na zdrowie fizyczne.

Pracownicy czują zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji

Jak informuje Polski Instytut Ekonomiczny, 63 proc. pracowników w sektorze finansowym i 57 proc. w produkcyjnym w krajach OECD obawia się utraty swojego

stanowiska ze względu na sztuczną inteligencję w ciągu następnych 10 lat.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 13 proc. osób zna kogoś, kto w ciągu ostatniego roku w wyniku wdrożonej automatyzacji w firmie stracił pracę.

Z takim doświadczeniem częściej mają do czynienia osoby z podstawowym wykształceniem – 19 proc. vs 11 proc. osób z wyższym wykształceniem. Nadal 77 proc. osób nie zetknęło się z taką sytuacją.

– Często mówi się o tym, że na automatyzację najbardziej narażone są osoby o niskich i średnich kompetencjach i ciężko tę tezę obalić. Oczywiście to nie oznacza, że ci pracownicy nie będą potrzebni, ale przyspieszająca automatyzacja powinna być dla nich impulsem do zdobywania nowej wiedzy i kompetencji. Na szczęście, przynajmniej w sferze deklaracji, tak się dzieje. Już połowa osób wskazuje, że planuje zdobywać nowe umiejętności, a tylko 27 proc. nie ma takiego zamiaru. Warto zwrócić uwagę, że w poprzedniej edycji badania chęć zdobywania nowej wiedzy deklarowało 44 proc. osób, a 30 proc. nie miało takiego zamiaru. Widać zatem, że świadomość pracowników rośnie – mówi założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Specjaliści twierdzą, że sztuczna inteligencja najbardziej zagraża zawodom, w których wykorzystuje się co najmniej 25 ze 100 łatwych do zautomatyzowania umiejętności. Najbardziej narażone na związane z tym ryzyko są państwa wschodnioeuropejskie.

Jacek Gralak, AI portfolio director w Transition Technologies PSC, w rozmowie z PulsHR.pl zwraca uwagę na zmianę trendów w ostatnich latach. Jeszcze kilka lat temu zakładano, że rozwój technologiczny może być największym zagrożeniem dla pracowników niższego szczebla.

- Przed laty dominowało przekonanie, że technologia będzie zabierać zajęcia pracownikom niższego stopnia, a tzw. kadra zarządzająca oraz artyści, pisarze, dziennikarze nie muszą obawiać się sztucznej inteligencji. Tymczasem okazało się, że może być dokładnie odwrotnie i w dłuższej perspektywie zagrożone są właśnie tzw. zawody twórcze. Dzieje się tak, ponieważ sztuczna inteligencja przechodzi renesans w tworzeniu tzw. treści. Sto razy trudniej będzie autonomicznym robotem zastąpić osoby pracujące fizycznie i posiadające wiedzę ekspercką oraz 20-30 lat doświadczenia. Technologii łatwiej jest generować stockowe obrazki do artykułów, tworzyć tytuły, komponować muzykę i pisać teksty. I to już się dzieje, co każdy może przetestować - mówi.

Jak jednak podkreśla, rewolucji w obszarze zastępowania ludzi przez sztuczną inteligencję w ich zawodach się nie spodziewa.

- Będą one raczej narzędziami usprawniającymi naszą pracę – podkreśla.

Nowa rzeczywistość potrzebuje nowych kompetencji

Z najnowszego badania firmy analitycznej Gartner wynika, że coraz więcej firm interesuje się generatywną sztuczną inteligencją (rodzaj sztucznej inteligencji, który koncentruje się na tworzeniu nowych, nieistniejących wcześniej danych lub dzieł, takich jak tekst, obrazy, dźwięk czy wideo).

70 proc. pytanych bada potencjał tej technologii. Co ciekawe, do większych inwestycji w SI większość pytanych (45 proc.) przekonała się pod wpływem ChatGPT.

- Do niedawna dostęp do narzędzi i technologii AI ze względu na koszty i wymagania techniczne był ograniczony do dużych firm lub organizacji badawczych. Jednak dzięki rozwojowi i dostępności narzędzi takich jak ChatGPT, możliwość eksploracji i interakcji ze sztuczną inteligencją stała się powszechnie dostępna. To otworzyło drzwi do większego i lepszego zrozumienia oraz budowania świadomości, jakie możliwości i potencjał drzemią w sztucznej inteligencji – zauważa dr Rafał Bachorz z PSI Polska.

