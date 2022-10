1/3 pracowników ma poważny problem. Branża IT boryka się nie tylko z brakami kadrowymi

Epizodyczne lub długotrwałe poczucie wypalenia zawodowego dotyka łącznie ponad 2/3 osób pracujących w polskiej branży IT. Co czwarty w ostatnim czasie nie czuje satysfakcji z wykonywanej pracy. Jednocześnie tylko 21,4 proc. badanych uważa, że ich firma udziela im wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

Kondycja psychiczna jest dla większości badanych kluczowym czynnikiem wpływającym na obszar zawodowy - wynika z raportu opublikowanego przez platformę TwojPsycholog.pl we współpracy z Just Join IT. 87 proc. uważa, że stan zdrowia psychicznego ma wpływ na jakość wykonywanej przez nich pracy. Jednocześnie 39,3 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, jest zdania, że aktualna praca trochę pogarsza ich zdrowie psychiczne. 21,3 proc. deklaruje zaś, że pogarsza je w znacznym stopniu.

Prawie 1/3 badanych (32,4 proc.) ocenia swój stan zdrowia psychicznego jako słaby lub bardzo słaby. Kolejna 1/3 (34,3 proc.) jako pogorszony, lecz nie mający wpływu na codzienne funkcjonowanie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

25,5 proc. pracowników branży IT w ostatnim czasie nie czuje satysfakcji z wykonywanej pracy, natomiast 7,1 proc. deklaruje ogólny brak satysfakcji. Co trzecia osoba (35,9 proc.) tylko czasem odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy.

Czytaj też: Gdyby nie to, niemal połowa osób pracowałaby lepiej. Szefowie pozostają obojętni

Jak wynika z raportu, 70,6 proc. badanych zauważa u siebie wypalenie zawodowe: 30,9 proc. z nich ma epizody wypalenia, 21,4 proc. odczuwa wypalenie, lecz tylko czasami i jest to chwilowe, natomiast 18,3 proc. uważa, że jest wypalona zawodowo już od dłuższego czasu. Ponad 70 proc. ankietowanych wskazuje spadek koncentracji oraz motywacji jako kluczowe objawy wypalenia zawodowego.

Ponad 800 badanych określiło, że jest zestresowana. 42,7 proc. osób uważa, że przyczyną ich stresu są zaburzenia work-life balance, 37,8 proc. wskazało na brak rozwoju, a 34,3 proc. osób uważa, że spoczywa na ich barkach zbyt dużo obowiązków.

Co dziesiąty pracownik polskiej branży IT (10,6 proc.) zmaga się z depresją i zostało to zdiagnozowane. Kolejne 17,9 proc. podejrzewa, że może mieć depresję, jednak jeszcze nie zostało to stwierdzone przez specjalistę. Podobnie około 1/10 osób pracujących w rodzimym sektorze technologicznym (9,8 proc.) zmaga się ze zdiagnozowanymi stanami lękowymi, a 14,6 proc. podejrzewa stany lękowe.

Zobacz: Dobry programista to "leniwy" programista

23 proc. badanych deklaruje, że wzięło od 1 do 5 dni zwolnienia lekarskiego w związku ze swoim stanem psychicznym, a 4,4 proc. wskazało, że tych dni było więcej niż 10.

Jak pracownicy chcą radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

Pierwszym najczęściej wskazywanym przez badanych aspektem była zmiana pracy (24,1 proc.). Jednocześnie 70,6 proc. ankietowanych w ostatnim czasie zastanawiało się nad jej zmianą.

Drugim wyborem pracowników branży IT jest urlop (19 proc.), a trzecim większa troska o zdrowie psychiczne okazywana przez firmę (13,9 proc.). Tylko niecałe 9 proc. wybrałoby regularne wizyty u psychoterapeuty.

Wypalenie zawodowe a pracodawcy

82,1 proc. badanych deklaruje, że tematyka wypalenia zawodowego nie jest poruszana w ich firmie. 42,2 proc. nigdy nie słyszała o wypaleniu zawodowym w pracy, a 39,9 proc. raczej nie słyszała. Tylko 16,1 proc. zaznaczyło, że temat wypalenia zawodowego pojawia się w ich pracy.

Ponad połowa ankietowanych (55,9 proc.) odpowiedziała, że firmy, w których pracują, nie zapewniają im wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, a 22,5 proc. nie wie nic o takim wsparciu.

Czytaj też: Największe firmy nie zatrudniają specjalistów IT z Ukrainy. To zbyt duże ryzyko

Jak wynika z badania, co czwarta firma udziela pracownikom wsparcia w tym zakresie. Na pytanie “kto obecnie w twojej firmie zajmuje się obszarem zdrowia psychicznego” blisko 60 proc. zadeklarowało, że nikt. Co piąty wskazuje HR, 6,2 proc. osób kierownika działu, a 4,6 proc. specjalny zespół. 3,9 proc. (67 osób) zewnętrzną firmę zajmująca się tym obszarem, a 1,7 proc. osób (29 badanych) psychologa.

- Jak pokazuje badanie problem wypalenia zawodowego w różnym stopniu oraz z różną częstotliwością dotyka większości pracowników branży IT. Mimo rosnącej świadomości to zagadnienie jest nadal przez wiele osób traktowane jak temat tabu: 82 proc. badanych wskazuje, że problem ten nigdy nie był poruszany w ich miejscu pracy. Naszym celem jest również budowanie świadomości pracodawców na temat wypalenia zawodowego. Uważamy, że zdrowie psychiczne pracowników powinno stanowić jeden z priorytetów w firmach, nie tylko w obecnym czasie - wyjaśnia Kaja Toczyska, CEO TwojPsycholog.pl.

Powstaje pytanie, co firmy mogą zrobić, żeby lepiej dbać o pracowników? 958 badanych chciałoby otrzymać pakiety wizyt u specjalistów zdrowia psychicznego, 723 wyjazdy związane z medytacją i odpoczynkiem psychicznym. Z pozostałych odpowiedzi wynika, że pracownicy doceniliby:

dostęp do platformy, która łączy ze sobą edukację z możliwością umówienia wizyty u specjalisty (455 badanych),

chat z psychologiem (415 badanych),

akcje promujące dbanie o zdrowie psychiczne (409 badanych),

szkolenia stacjonarne z zakresu dbania o zdrowie psychiczne/radzenia sobie ze stresem (346 badanych),

webinary z zakresu dbania o zdrowie psychiczne/radzenia sobie ze stresem (335 badanych).

Wiedza o wypaleniu zawodowym

Niecałe 60 proc. badanych zadeklarowało, że zna definicję i objawy wypalenia zawodowego, niemniej jednak co czwarty nie wie czym dokładnie jest.

Swoją wiedzę ankietowani czerpią głównie z internetu: wskazało tak blisko 80 proc. osób. Niecałe 5 proc. zna zagadnienie z profesjonalnych źródeł, takich jak artykuły naukowe, rozmowa z lekarzem, zajęcia w szkole czy na uczelni.

Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla firm

Raport firmy ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” potwierdza, że wypalenie zawodowe to coraz częstsze zjawisko - nie tylko wśród specjalistów IT. Aż 53,26 proc. pracowników ogółem przyznaje, że przez zły stan psychiczny pracują gorzej. W Polsce takiego zdania jest 43,96 proc. zatrudnionych.

Kwestia zdrowia psychicznego wciąż pozostaje jednak obojętna w oczach wielu przełożonych. Z raportu ADP wynika, że prawie co drugi Polak (48,77 proc.) nie czuje się wspierany przez swojego menedżera w kwestii zdrowia psychicznego w pracy. 1/3 ankietowanych (30,33 proc.) twierdzi także, że jego pracodawca nie zrobił nic, by zadbać o jego równowagę psychiczną w czasie pandemii.

- Ponadprzeciętna absencja, gorsza efektywność w pracy lub brak motywacji to sygnały, że dzieje się coś niedobrego. Nieszczęśliwy pracownik to nieefektywny pracownik - zaznacza Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

- Dzięki rozmowom, ewaluacji postępów w pracy i wyników, możemy nie tylko ograniczyć absencję osób zatrudnionych, ale przede wszystkim sukcesywnie zwiększać ich zaangażowanie. Dobrym sposobem jest też włączenie pracownika w życie firmy, np. poprzez tworzenie silnej kultury organizacyjnej, scalanej przez wspólne wartości, cele i dobre relacje – dodaje Barbachowska.