W Polsce zatrudniają ludzi z 50 krajów. Nam tłumaczą dlaczego różnorodność to klucz do sukcesu

- Nie raz przekonaliśmy się, że wykorzystywanie różnych perspektyw i pomysłów, daje najlepsze rezultaty. Mogę śmiało powiedzieć, że to właśnie zróżnicowane zespoły napędzają innowacje w AstraZeneca - mówi dyrektor HR w AstraZeneca Pharma Poland Dorota Kulikowska. Warszawskie biuro firmy to Globalny Dział HR AstraZeneca, czyli miejsce, w którym zarządza się sprawami pracowników oraz zapewnia się globalne wsparcie operacyjne.

Blisko 7 proc. polskiego zespołu AstraZeneca Pharma Poland to obcokrajowcy (fot. mat. pras.)

Pracownik A.D. 2022 to pracownik wymagający. Zna swoją wartość i realizuje swoje cele zawodowe. Często nie kieruje się tylko wysokością zarobków, ale chce pracować dla firmy, która jest odpowiedzialna społecznie, realnie działa i wpływa na otoczenie. Czy to dla działów HR duże wyzwanie?

Dorota Kulikowska, dyrektor HR w AstraZeneca Pharma Poland: Mamy świadomość, że firmy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich pracowników, przyciągają najlepszych kandydatów z rynku i mają większe szanse na zatrudnianie utalentowanych ludzi. Dlatego w AstraZeneca tworzymy przyjazne środowisko do rozwoju zarówno dla doświadczonych ekspertów, jak i młodych specjalistów. Mamy bardzo atrakcyjny program stażowy, skierowany do studentów i absolwentów najlepszych uczelni. Poza tym od lat współpracujemy z polskim środowiskiem naukowym, z korzyścią dla pacjentów.

Zależy nam na budowaniu firmy, w której pracownik dobrze się czuje i jest doceniany. Gdzie ma poczucie, że jego praca ma rzeczywisty wpływ na życie innych ludzi, naszych pacjentów. W AstraZeneca kierujemy się wartościami, które tworzą naszą unikatową kulturę organizacyjną. Stawiamy na równość, różnorodność i zrównoważony rozwój. Sustainability rozumiemy jako działania na rzecz ochrony klimatu, skupiając się m.in. na zmniejszeniu naszego śladu węglowego do zera w najbliższej przyszłości (program Ambition Zero Carbon), dążymy również do zapewnienia społecznościom równego dostępu do zdrowia i leczenia.

Dorota Kulikowska, dyrektor HR w AstraZeneca Pharma Poland (fot. mat. pras.)

Zarządzanie nie tylko w teorii

Z jednej strony mamy zapewnienia pracodawców. Z drugiej różne opinie pracowników (szczególnie na internetowych forach). Równoważnią są międzynarodowe rankingi, weryfikujące, czy to, co jest na papierze, jest realizowane w rzeczywistości. AstraZeneca kolejny raz otrzymała tytuł Top Employer Polska i Europa 2022. Czy to pomaga przyciągać najlepszych?

Cieszą nas ogromnie wyróżnienia od Top Employers Institute, które otrzymaliśmy już drugi raz z rzędu. Te certyfikaty potwierdzają nasze wysokie standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Naszą wartością są ludzie - nasi pracownicy. To dzięki nim możemy realizować nasze cele i osiągać kolejne sukcesy. Kształtowanie przyjaznego dla nich środowiska pracy jest dla nas kluczowe, zwłaszcza że zespół w Polsce rośnie bardzo dynamicznie.

Na przestrzeni ostatnich 22 lat zwiększyliśmy poziom zatrudnienia ze 195 do ponad 2500 pracowników. Tytuł Top Employer w Polsce i w Europie traktujemy jako uznanie dla naszych dotychczasowych starań w tworzeniu w AstraZeneca wspaniałego miejsca pracy. Ta nagroda daje nam jeszcze większą motywację do działania i wdrażania rozwiązań, które ulepszą naszą organizację. Często autorami najlepszych pomysłów są nasi pracownicy. Słuchamy z uwagą ich opinii, aby tworzyć przyjazne miejsce pracy dla wszystkich.

Pracownicy i kandydaci oceniają firmę pod wieloma względami. Liczy się proces rekrutacji, ważne są pierwsze dni w pracy, w tym przebieg onboardingu. Tu ogromną rolę odgrywają działy HR. Jak to wygląda w waszej w firmie?

Jestem przekonana, że w procesie rekrutacji pierwszy kontakt z organizacją jest kluczowy. To również jeden z najważniejszych elementów, które decydują o tym, czy daną firmę można nazwać wspaniałym miejscem pracy. W AstraZeneca dokładamy wszelkich starań, aby proces rekrutacyjny wraz z onboardingiem był profesjonalny i efektywny. W obu sytuacjach skupiamy się na komunikacji i dialogu. Zachęcamy do zadawania pytań, na które udzielamy szczegółowych odpowiedzi oraz przekazujemy informacje zwrotne.

Wiemy, jak ważne są pierwsze dni w pracy. Dlatego opracowaliśmy program onboardingu, w którym udział biorą wszyscy nowi pracownicy. To pierwszy etap, podczas którego nowozatrudnieni poznają naszą organizację bliżej. Dzięki zaangażowaniu naszych senior leaderów, dowiadują się więcej na temat naszej misji, wartości, produktów, jak również ofert szkoleniowych czy rozwojowych. W kolejnym etapie mogą natomiast skorzystać ze wsparcia opiekuna - „buddy’ego” - lub poprosić o mentora. Co więcej, każdy przełożony dba o to, aby nowy pracownik szybko wdrożył się do nowych zadań. W tym procesie uczestniczy cały zespół, dzięki czemu pracownicy mogą poznać się bliżej i szybciej zintegrować.

Pandemia wzmocniła procesy cyfryzacji w organizacjach. Konieczne stało się zarządzanie zespołami rozproszonymi czy digitalizacja obiegu dokumentów. Jak ostatnie dwa lata wpłynęły na procesy HR-owe w waszej firmie?

Zauważyliśmy duży potencjał cyfryzacji w naszej organizacji jeszcze przed pandemią, dlatego nie było to dla nas szczególnym wyzwaniem. Jesteśmy firmą globalną, nasze zespoły są rozproszone po całym świecie, więc ostatnie dwa lata przyspieszyły tylko pewne procesy. Co więcej, digitalizacja jest jednym z naszych priorytetów, wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie nowych narzędzi pozwala nam zwiększać naszą efektywność oraz wygodę pracowników, którzy dzięki nim mogą lepiej organizować swój czas pracy. Mam poczucie, że wdrażane przez nas rozwiązania zapewniają lepszą równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym, co w obecnych czasach nabiera szczególnego znaczenia.

fot. mat. pras.

Różnorodność kluczem do sukcesu

Mówi się o tym, że różnorodne zespoły pracują efektywniej. AstraZeneca jest znana jako firma, która wspiera różnorodność. Jak to wygląda w praktyce?

W AstraZeneca inkluzywność rozumiemy bardzo szeroko. Wierzymy w siłę różnorodności i włączania. Nie raz przekonaliśmy się, że wykorzystywanie różnych perspektyw i pomysłów daje najlepsze rezultaty. Mogę śmiało powiedzieć, że to właśnie zróżnicowane zespoły napędzają innowacje w AstraZeneca. Budujemy miejsce pracy przyjazne dla wszystkich, które zapewnia możliwość rozwoju każdemu pracownikowi niezależnie od pochodzenia, płci, światopoglądu czy innych cech. Dbamy o to, aby każdy mógł wyrazić swoją opinię, a jego zdanie zostało wysłuchane. Dzięki temu rozwijamy się jako organizacja i realizujemy nasz wspólny cel – pomaganie pacjentom.

Realne działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu: wspieranie mniejszości, równowaga i równość – na to dziś zwracają uwagę pracownicy i kandydaci do podjęcia pracy. W jaki sposób AstraZeneca jest społecznie odpowiedzialna?

Odpowiedzialność społeczna jest wpisana w DNA naszej organizacji. Angażujemy się w wiele inicjatyw, promujących idee Inclusion i Diversity. Programy takie jak AZ Pride wspierające społeczność LGBTQ+, AZ TH!NK edukujące o neuro-różnorodności czy AZInspire służące wymianie doświadczeń między pracownikami, to tylko niektóre z nich.

Struktura zatrudnienia w AstraZeneca potwierdza naszą różnorodność. Nasze zespoły składają się ze wszystkich generacji pracowników, różnią się również stażem pracy i doświadczeniem zawodowym. Niemalże 7 proc. polskiego zespołu firmy to obcokrajowcy pochodzący z prawie 50 krajów. 71 proc. wszystkich pracowników AstraZeneca w Polsce to kobiety, które stanowią aż 57 proc. naszej kadry kierowniczej oraz większość zarządu.

Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy jednak szerzej. Działamy w trzech powiązanych ze sobą obszarach: dostępu do opieki zdrowotnej, ochronie środowiska oraz etyki i transparentności. W opublikowanym niedawno globalnym raporcie na temat naszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju przybliżamy nasze działania w tym zakresie. Ich skala jest ogromna, więc zachęcam do odwiedzenia naszej firmowej strony i zapoznania się z nim bliżej. Działamy również lokalnie. Nasza flota samochodowa składa się z aut niskoemisyjnych, zredukowaliśmy zużycie plastiku, biurowiec, w którym znajduje się nasza siedziba, jest zasilany energią elektryczną, a na jego dachu znajduje się pasieka, w której pszczoły produkują miejski miód. A to tylko część projektów, które realizujemy w ramach zrównoważonego rozwoju w Polsce.

fot. mat. pras.

Jak wygląda kwestia równości płci w zatrudnieniu i płacach w AstraZeneca? Jaką politykę wprowadziliście, aby zapewnić równość płacy i płci?

W AstraZeneca, tak jak wspomniałam już wcześniej, tworzymy miejsce pracy przyjazne dla wszystkich pracowników, niezależnie od pochodzenia, płci, światopoglądu czy innych cech.

Są to bardzo konkretne liczby, które wymieniłam wyżej. To jedyne kryteria, na podstawie których zatrudniamy ekspertów i specjalistów do naszej organizacji. Łączą nas też wspólne wartości, dzięki którym możemy tworzyć naszą kulturę organizacyjną. Dodatkowo regularnie monitorujemy równość płac pomiędzy płciami.

Polski oddział firmy jest m.in. globalnym centrum HR. Co to dokładnie oznacza? Jakie działania są u was realizowane?

Warszawskie biuro AstraZeneca to między innymi Globalny Dział HR, czyli miejsce, w którym zarządza się sprawami pracowników oraz zapewnia się globalne wsparcie operacyjne, dzięki któremu pozyskujemy najbardziej wykwalifikowanych ekspertów do poszczególnych działów na całym świecie. Do jego zadań należy również świadczenie usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, pozyskiwanie nowych talentów, planowanie szkoleń, procesów onboardingowych i innych aktywności. Obsługujemy też płace i zadania administracyjne, które są związane z zatrudnianiem pracowników na całym świecie.