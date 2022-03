To może być koniec niedoboru pracowników w Polsce. "Dziejowa szansa"

Do Polski napłynęło ponad 2,3 mln osób z Ukrainy. Około 1,2 mln może pracować. 70 proc. z nich pojawi się na polskim rynku pracy. – Długookresowe efekty będą pozytywne. Realna jest naturalna stopa bezrobocia, bezrobocie na minimalnym poziomie, przy którym nasz rynek będzie znajdował się w stanie równowagi – mówi założyciel agencji pośrednictwa pracy Personnel Service Krzysztof Inglot.

Jak obecnie kształtuje się sytuacja na polskim rynku pracy?

Krzysztof Inglot: - Deficyty na rynku pracy, które pojawiają się już od wielu, wielu lat, sięgają ok. 150 tys. wakatów w urzędach pracy, ale de facto jest to kilkaset tysięcy nieobsadzonych bądź potencjalnych miejsc pracy. Po raz pierwszy, odkąd pamiętam mamy do czynienia w naszej gospodarce z przypadkiem, że w tak skrajnej sytuacji nagle przyjeżdża do nas 700 tys. potencjalnych pracowników, z populacji 2,3 mln uchodźców. Są oni w stanie całkowicie zaspokoić potrzeby polskiego rynku pracy. To też ewenement pod względem demograficznym.

Mamy bowiem do czynienia z przyjazdem wielu nowych osób z kompetencjami w deficytowych specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy. Takiego zastrzyku kompetencyjno-demograficznego nigdy nie było w historii Polski, ani chyba w historii żadnej dużej gospodarki europejskiej. To może stanowić problem, ale może być też dla nas niezwykle wartościowym prezentem, jeśli uda nam się wykorzystać ten potencjał i wspomóc polskie przedsiębiorstwa, aby poradziły sobie z tą sytuacją.

Jak ten napływ potencjalnych pracowników może wpłynąć na sytuację gospodarczą w Polsce?

- Może stać się kołem zamachowym, które kilkukrotnie skróci czas dojścia polskiej gospodarki do poziomu krajów rozwiniętych, jak Niemcy czy Wielka Brytania i Francja, do których zawsze się odnosiliśmy, uważając, że czekają nas lata, zanim dojdziemy do ich poziomu wynagrodzeń, produkcji czy PKB. To szansa dziejowa, która się wydarzyła i w naszych rękach jest, czy z tej szansy skorzystamy, czy tę trudną sytuację przekujemy w sukces.

Jaka jest struktura demograficzna Ukraińców, którzy przyjechali do nas, uciekając przed wojną?

- Napłynęło do Polski ponad 2,3 mln osób, z tego 40 proc. to ludzie młodzi i dzieci. Dodatkowo mamy ok. 10-12 proc. osób w starszym wieku. Czyli zostaje ok. 1,2 mln osób, które mogą pracować, z tego ok. 70 proc. pojawi się na polskim rynku pracy. Nie wiemy na jak długo, ponieważ gros tych osób wróci odbudowywać kraj, gdy zakończy się wojna. Trzeba dodać, że w celu obrony Ukrainy z Polski wyjechało ponad 150 tys. osób, głównie mężczyzn. Nie są to jednak ubytki pracowników, z którymi polskie firmy nie są w stanie sobie poradzić, zwłaszcza że na początku pandemii COVID-19 z Polski wyjechało ponad 250 tys. osób. Przedsiębiorcy poradzili sobie z tą sytuacją.

Długookresowe efekty

- Z jednej strony napływ imigrantów z Ukrainy stanowi problem, z drugiej jest dla nas szansą. Jak to przekuć w sukces?

- Musimy przyciągnąć do Polski jak najwięcej inwestycji zagranicznych. Niezbędne są tu działania na szczeblu rządowym, np. szeroko zakrojona akcja informacyjna. Istotne jest też ułatwianie polskim przedsiębiorcom tworzenia nowych miejsc pracy poprzez deregulację, ale też ułatwienie ukraińskim firmom rozpoczynania i kontynuowania działalności w naszym kraju. To ważne z punktu widzenia tworzenia nowych miejsc pracy i organizowania życia w nowym miejscu osobom, które przebywają obecnie w różnych miejscach jako uchodźcy i starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Ważne jest też wsparcie psychologiczne dla osób, które tu przyjechały, w tym pracowników. Należy pomóc im i ich dzieciom oswoić się z gehenną, jaką przeszli w trakcie drogi z ojczyzny do polskiej granicy.

Nie musimy się więc obawiać negatywnych konsekwencji związanych z pojawieniem się ogromnej liczby nowych pracowników?

- Nie zaburzy to polskiego rynku pracy, a długookresowe efekty będą pozytywne. Branże logistyczna i budowlana mają głęboki deficyt mężczyzn, ale w dłuższym okresie rynek będzie dążył do wypełniania niedoborów. Możemy oczekiwać, że w ciągu następnych kilku lat nie będziemy odczuwać deficytu pracowników na rynku pracy. Pracodawcy będą wręcz mówili, że pracowników jest tylu, że w 100 proc. ich wystarcza. I to jest w pozytywnym znaczeniu całkowicie zaskakujące.

Czy mamy szansę na bezrobocie naturalne wynikające z likwidacji istniejących miejsc pracy czy powstawania nowych oraz szukania przez pracowników w danym momencie korzystniejszych warunków zatrudnienia?

- Tak, realna jest naturalna stopa bezrobocia, bezrobocie na minimalnym poziomie, przy którym nasz rynek będzie znajdował się w stanie równowagi.

Beneficjent sankcji

A co jest dziś największym zagrożeniem dla rozwoju firm?

- Po trudnych pandemicznych latach 2020-2021 bieżący rok może być dla przedsiębiorców jeszcze gorszy. I to nie tylko z uwagi na wojnę w Ukrainie. Firmy mierzą się z inflacją, Polskim Ładem, rosnącymi i wahającymi się kosztami surowców oraz materiałów. Do tego cały czas aktualny jest problem deficytu kadrowego, choć - jak mówiłem - ze względu na napływ uchodźców, sytuacja uległa zmianie. W tym roku zapotrzebowanie na pracowników w takich sektorach, jak rolnictwo, ogrodnictwo, HoReCa i turystyka może być zaspokojone. Te sektory są w stanie zabezpieczyć sytuację związaną z napływem Ukraińców do Polski na mniej więcej pół roku. Po tym czasie powinniśmy widzieć też efekt trwających przenosin części produkcji z Rosji i Ukrainy do Polski.

Na czym on polega?

- Ponad 200 firm zamknęło lub istotnie zmniejszyło swoją działalność na rynku rosyjskim i białoruskim. Firmy te muszą przenieść swoją produkcję do kraju macierzystego, ale wiele z nich przekaże zamówienia do firm działających w Polsce. Będziemy beneficjentem sankcji nałożonych na te firmy, gdyż - nie mogąc kontynuować działalności na terytorium Rosji i Białorusi - muszą znaleźć one inne fabryki gotowe do współpracy.

Generalnie w dłuższym okresie dostrzegam przewagę korzyści wynikających z obecnej sytuacji nad kosztami, które w tej chwili ponosimy. Pozytywne impulsy mierzone będą w latach i dziesiątkach lat, negatywne efekty - jeżeli nie dojdzie do jakiejś eskalacji - potrwają najdłużej rok.