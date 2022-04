To mit, że jednego świetnego programistę zastąpi skończona liczba studentów

Jakość rozwiązań będzie mieć kluczowe znaczenie w wygrywaniu w czasach nowej gospodarki. Chodzi o poprawę jakości życia i realny wpływ na to, jak pracujemy czy żyjemy - mówi Jarosław Królewski, prezes technologicznej spółki Synerise, współwłaściciel i członek rady nadzorczej Wisły Kraków.

Podstawowe pytanie zadane człowiekowi czynu, który odpisuje na e-maile w sobotę po północy, prowadzi własny biznes, podróżuje w interesach po świecie i jeszcze realizuje projekt Wisła Kraków, brzmi: jak pan znajduje na to czas?

Jarosław Królewski, prezes Synerise: Synerise zbudowaliśmy od zera i w krótkim czasie mamy wysokie wyceny rynkowe, firma doceniana jest na całym świecie, ma znaczących klientów, to piękna rzecz. Biorąc pod uwagę fakt, że przez ostatnie 12 miesięcy nasza firma, pochodząca z Polski, która ma tysiące razy mniejsze budżety na R&D niż firmy amerykańskie i inne globalne, wygrywała lub współdzieliła podium z gigantami technologicznymi w największych na świecie konkursach w dziedzinie Big Data i sztucznej inteligencji, będących referencją postępów naukowych w tych dziedzinach, to ten wynik mówi sam za siebie.

Synerise zatrudnia dzisiaj 160 osób. To jedni z najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Firma działa na kilku rynkach w Europie, analizuje ogromne ilości danych, będąc w tej części Europy jednym z liderów, jeśli chodzi o doświadczenie w ich przetwarzaniu w czasie rzeczywistym.

Rozpoczynamy podbój Stanów Zjednoczonych. Moja przyszłościowa ambicja to zbudowanie polskiej firmy, która bazuje na merytokracji, intelekcie wybitnych jednostek i która będzie rywalizować z największymi na świecie firmami, ale nie jako podwykonawca-przedmiot, ale podmiot, dogłębnie wpływający na transformację cyfrową tego świata.

Marzy mi się aby, taka droga dała wzór wielu młodym ludziom, dała im drive do życia i działania mówiący, że w tej części świata można tworzyć firmy, które nie tylko nie będą wyłącznie podwykonawcami tych największych, którym płaci się za godziny pracy, ale takie, które nową gospodarkę kreują. W Synerise robimy ambitne rzeczy, to nas wyróżnia, tym chcemy wygrywać, mimo że jest to trudne i wymaga wizji długoterminowej oraz wybitnej wytrwałości.

Budować rzeczy rewolucyjne, z których cały świat będzie korzystał

Staramy się, by Synerise było pokorną, skromną, ale odważną organizacją. Dziś jest to splot wielu wyszukanych osobowości, interdyscyplinarnych umysłów, które karmią się wyzwaniami, radością z odkrywania oraz budowania wielkich wartości.

Gdy Synerise powstawało kilka lata temu, wierzyliśmy, że nowoczesne firmy, które chcą budować swoje przewagi na inteligencji, sprycie i optymalizacji, potrzebują narzędzi, które są w stanie zawsze dostarczać im rozwiązań, które nadążają za dzisiejszą nauką, marżują innowacje, są permanentnie state-of-the-art i kwestionują rzeczywistość. Mam poczucie, że udało się nam stworzyć coś, co rozwiązuje ich problemy.

Czy ten projekt jest tak pojemny, że na tę chwilę najważniejsze jest jego doskonalenie i rozwijanie?

Rynek technologii musi się zmienić. Z perspektywy tego, co się obecnie dzieje, w przyszłości zmiany będą moim zdaniem dość drastyczne – miejsce przygotowanych na kolanie rozwiązań przejmą te o wyższej jakości, precyzji, doskonałości inżynierskiej.

Młodzi ludzie chcą się rozwijać, mit mówiący o tym, że każdego świetnego programistę da się zastąpić skończoną liczbą studentów, odchodzi do lamusa. Często nazywam obecny okres informatyki swoistego rodzaju wiekiem ciemnym, gdzie w wielu przypadkach romantyczna wizja informatyki straciła swój sens. Liczyły się tylko przychody, dodatkowo wygenerowane godziny pracy, a nie jakość, poprawa życia i realny wpływ na to, jak pracujemy czy żyjemy. Taka informatyka powoli będzie odchodzić w przeszłość. Idealistycznie wierzymy, że najlepsze rozwiązania zwyciężą.

Biznes oparty na relacjach przeminie. Dziś liczy się coraz częściej merytoryka, wiedza, odwaga i jakość. Dlatego coraz więcej największych na świecie firm ceni nerdów w pozaciąganych swetrach i kroksach bardziej niż bywalców salonów z cygarem i Bentleyem w garażu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, iż to jakość rozwiązań będzie mieć kluczowe znaczenie w wygrywaniu w czasach nowej gospodarki.

Weźmy na przykład kazus zatrudnienia specjalistów w firmach z branży wysokich technologii. Proszę sobie wyobrazić, że to nie jest tak, iż programista w swoim zespole będzie przez 30 dni kontrolowany pod kątem tego, jak wiele linijek kodu programistycznego napisał albo rozliczany z tego, jak szybko zmaga się intelektualnie z pewnym zadaniem czy wyzwaniem. Zaufanie, którym należy obdarzać w nowej ekonomii swoich współpracowników, to sprawa kluczowa.

Chciałbym, aby młodzi Polacy byli odważni, wierzyli w siebie

Wystarczy, że ów człowiek będzie miał jedną dobrą sesję w toalecie i wymyśli coś, co jest rewolucyjne. Co, jeśli to coś przekroczy w założeniach wyznaczone cele, zmieni realizację zadania, okaże się wybitnie innowacyjnym rozwiązaniem?

Czy jeśli tylko specyficzny KPI stanie się naszym celem samym w sobie, nie stracimy tego co najważniejsze? Czy nie będziemy tłumić kreatywności ludzi względem bezsensownych metryk?

Dlatego warto rozliczać ludzi i siebie za zrealizowane cele i zadania, a nie z tego, czy przychodzimy do pracy po 8 godzin dziennie; być może czasami z dwudziestu dni w miesiącu ten ostatni okaże się rewolucyjny, a poprzednie przeznaczymy na rozmyślanie, jak problem ma być rozwiązany. Największe projekty na świecie, które dziś dają pracę tysiącom ludzi, realizowały małe zespoły, kilka osób. Właśnie ze względu na jakość, którą te osoby dostarczały.

