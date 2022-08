Tak się dziś rekrutuje w branży finansowej. "Pracownicy naprawdę doceniają autonomię"

Od 2012 roku we Wrocławiu działa Globalne Centrum Usług BNY Mellon (fot. Shutterstock)

Polski oddział amerykańskiej firmy BNY Mellon działa we Wrocławiu od 2010 roku. Od 2012 roku działa tu Globalne Centrum Usług, wspierające firmy w zakresie księgowości, operacji inwestycyjnych i technologii. Jaki jest polski rynek usług finansowych, jak trudno jest dziś rekrutować w bankowości i czy globalna marka to większa szansa na przyciągnięcie najlepszych?

Jak wygląda polski rynek pracy z perspektywy Stanów Zjednoczonych? Jakie są nasze mocne strony i co powinniśmy zmienić?

Paulina Nozdryn-Płotnicka, senior HR business partner & head of HR Poland: Polska jest przodującą lokalizacją dla usług biznesowych, co skutkuje szeroką dostępnością doświadczonych kandydatów w zakresie usług wspólnych, outsourcingu procesów biznesowych, księgowości, finansów, bankowości i technologii. Osoby te posługują się językiem angielskim oraz bardzo często niemieckim, hiszpańskim i francuskim, a także duńskim, szwedzkim, fińskim, norweskim itd.

Najważniejsze kompetencje, których poszukujemy dzisiaj w BNY Mellon Poland, obejmują zarządzanie jakością, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, usługami wsparcia dla kadry kierowniczej, procesami marketingowymi i prawnymi.

Co różni USA i Polskę? Co moglibyśmy wziąć z rynku amerykańskiego, a co z polskiego sprawdziłoby się w USA?

Trzeba wziąć pod uwagę różnice w systemie prawnym i zasadach prawa pracy, które istnieją nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy. Polskie ramy prawa pracy są określone w Kodeksie pracy, a przestrzeganie tej ustawy jest regularnie kontrolowane przez różne organy państwowe (np. Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itd.). Główna różnica dotyczyłaby regulacji czasu pracy (nadgodziny, urlopy), ale także sposobu, w jaki pracodawca administruje danymi pracownika; istnieje potrzeba przechowywania ręcznych podpisów i dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej.

Z perspektywy osoby, która od lat zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, jakie zmiany w relacji pracownik-pracodawca spowodowała pandemia COVID-19? Co straciło lub zyskało na znaczeniu?

Obszary, które w ostatnim czasie zyskały na znaczeniu, to elastyczność zatrudnienia i zdrowie. Dotyczy to także pracy zdalnej, która stała się kluczowa dla pracowników, zwłaszcza w związku z restrykcjami wywołanymi pandemią COVID-19.

Pracownicy naprawdę doceniają autonomię, jaką teraz mają. Pomaga ona zachować równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, co jest szczególnie istotne w przypadku młodych i dynamicznych organizacji, takich jak BNY Mellon Poland, gdzie średni wiek pracownika wynosi 31 lat. Pracownicy doceniają również szeroki zakres benefitów związanych z dobrostanem psychicznym, które są oferowane w Polsce i w całym BNY Mellon globalnie.

Z badań Antal wynika, że BNY Mellon jest jednym z najbardziej pożądanych pracodawców wśród instytucji finansowych w Polsce. Co was wyróżnia?

Czujemy się bardzo zaszczyceni, że znaleźliśmy się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców wśród instytucji finansowych. Jak wynika z badania Antal, nasi pracownicy cenią sobie stabilność BNY Mellon, przyjazne środowisko pracy, możliwość rozwoju zawodowego oraz oferowane przez nas benefity. Zapewniamy programy, które wspierają samopoczucie oraz mamy przyjazną politykę zatrudnienia i fora pracownicze, aby wspierać zaangażowanie, rozwój i awans naszych pracowników.

Czy fakt, że jesteście amerykańską marką z taką historią pomaga w rekrutacji?

Posiadanie unikalnej wiedzy rynkowej i bogatej historii zdecydowanie pomaga nam przyciągać najlepsze talenty. Jako amerykańska firma, która rozwinęła się w globalne przedsiębiorstwo, od 238 lat jesteśmy na czele zmian w świecie finansów. Duch odkrywania pozwolił nam wyprzedzić konkurencję i zapewniać naszym klientom maksymalny sukces wczoraj, dziś i jutro. Tutaj wzrost nigdy się nie kończy. Chodzi o stworzenie kultury uczenia się przez całe życie. Wybierając BNY Mellon, dołączasz do globalnego zespołu, który inwestuje w twój sukces.

Jak ważne są działania wspierające różnorodność? Jaki mają wpływ na pozyskiwanie pracowników z młodszych pokoleń, dla których istotna jest społeczna odpowiedzialność biznesu, ekologia i tolerancja? W Polsce sektor bankowy nadal traktowany jest dość sztywno.

W BNY Mellon różnorodność jest motorem innowacji. Jedynym sposobem na zapewnienie klientom wyjątkowej perspektywy jest sytuacja, gdy wszyscy nasi pracownicy przedstawiają inny punkt widzenia w miejscu pracy. Posiadanie zróżnicowanych zespołów oznacza posiadanie szerszego zakresu umiejętności, szerszych doświadczeń i perspektyw, które napędzają lepsze pomysły, decyzje i rozwiązania.

Czy rekrutacja w branży finansowej to prosty proces? Polska stoi dziś w obliczu ogromnych niedoborów kadrowych. Nie wszyscy dostępni kandydaci mają odpowiednie kompetencje. Co jest największym wyzwaniem?

BNY Mellon zapewnia szeroką gamę narzędzi i możliwości szkoleniowych. Aby rozwiązać obecne niedobory kadrowe i lukę kompetencyjną w Polsce, dokonujemy przeglądu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rekrutacji i pracujemy nad wdrożeniem nowego programu podnoszenia kwalifikacji czy przekwalifikowania.

Ściśle współpracujemy z głównymi uczelniami we Wrocławiu i regionie, aby prowadzić tam kursy i warsztaty dla studentów. Dzięki temu możemy znaleźć najlepsze talenty. Planujemy również uruchomić studia podyplomowe z treściami biznesowymi związanymi z BNY Mellon.

Czujecie presję płacową?

Bycie jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w światowych usługach finansowych wymaga szybkich działań dostosowanych do wymagań rynku. Obecny rynek talentów jest bardzo dynamiczny, dlatego nasze działania muszą być konkurencyjne. Słuchamy naszych pracowników, rozważamy wszystkie opcje i podejmujemy odpowiednie działania tam, gdzie uważamy to za słuszne.

Jak wygląda ścieżka kariery w BNY Mellon? Czy fakt, że działacie na wielu rynkach, daje pracownikom możliwość relokacji?

Ciągła edukacja i rozwój są najważniejsze na każdym etapie kariery naszych pracowników. Zatrudnione przez nas osoby łączą się i uczą cyfrowo w obszarach takich, jak program szkolenia liderów, różnorodność, równość i inkluzywność oraz doświadczenia klienta. Mamy dla nich krótkie szkolenia, które można ukończyć w 15 minut lub mniej. Oferujemy również nasze flagowe programy szkolenia liderów, które wspierają zmiany zawodowe pracowników, ponieważ wierzymy, że jako BNY Mellon możemy zapewnić wszystkim karierę.

Wiemy, jak ważny jest rozwój kariery dla naszych pracowników i jak istotne jest wykorzystanie bogactwa talentów w BNY Mellon do napędzania naszego sukcesu. Dlatego stworzyliśmy spersonalizowaną wyszukiwarkę pracy, opartą na sztucznej inteligencji, która płynnie łączy naszych pracowników z globalnymi możliwościami przyspieszenia ich rozwoju.

Jaka jest rola Global Service Center we Wrocławiu?

Poland Global Delivery Center to rozwijająca się lokalizacja, świadcząca głównie usługi wsparcia dla podmiotów BNY Mellon w zakresie księgowości funduszy, operacji inwestycyjnych i technologii. Pomagamy kształtować przyszłość finansów, a nasze zespoły każdego dnia zmieniają świat.