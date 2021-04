Szczepienia w firmach... poza firmami. Minister o programie szczepień w zakładach pracy

Rząd zaproponował, by podmioty lecznicze mogły wskazać miejsce przeprowadzania szczepień. Oznacza to, że np. przychodnia, która przyjmie zlecenie na szczepienie pracowników danej firmy, może sama uznać, iż najwygodniej jej szczepić nie w zakładzie pracy, który płaci za akcję, a u siebie. Wzbudziło to spory sprzeciw przedsiębiorców. - Najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa. Zarówno po stronie, która szczepi, jak po stronie osób szczepionych. To jest dla nas podstawowe kryterium – mówi dla PulsHR.pl wiceminister pracy, rozwoju i technologii Olga Semeniuk, którą zapytaliśmy o organizację programu szczepień w firmach.

Adam Sierak

Adam Sierak • 21 kwi 2021 0:01





O procedurach programu szczepień w zakładach pracy rozmawiamy z wiceminister Olgą Semeniuk (fot. PTWP)

W „Rządowej ławie” o pracach nad pilotażem szczepień w firmach rozmawiamy z Olgą Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, która od początku zaangażowana jest w ten program.

Najwięcej wątpliwości budzi kwestia tego, które zakłady mogą szczepić oraz to, że może się okazać, iż podmioty realizujące szczepienia w zakładach będą decydowały o dokładnym "adresie" takiej akcji… w tym poza terenem danej firmy.

Czy rząd rozważa premiowanie osób zaszczepionych w postaci dostępu do zamykanych przez lockdowny sektorów gospodarki? I co nas czeka w gospodarce jesienią?

Po przedstawieniu w sobotę 17 kwietnia przez Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu ds. szczepień oraz Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra rozwoju członkom Rady Dialogu Społecznego projektu procedur programu szczepień w zakładach pracy zakończyło się właśnie zbieranie przez ten resort opinii pracodawców na temat rządowych rozwiązań. Uwag jest masa.

- Jestem w trakcie spotkań zarówno z przedstawicielami Rady Dialogu Społecznego, ale również tych z udziałem ministra Michała Dworczyka. Pan minister odpowiada na bieżąco na pytania, które spływają do nas zarówno ze strony pracowników, pracodawców, ale również związków zawodowych. Myślę, że jeszcze chwilę musimy poczekać, aż ten ostateczny kształt i model tego systemu zostanie przyjęty – mówi o przygotowaniach do pilotażowego programu szczepień w miejscu pracy wiceminister Olga Semeniuk.

Jak podkreśla, zainteresowanie przedsiębiorców jest i to znaczne:

- To jest temat, który jest poruszany na różnego rodzaju spotkaniach z biznesem od wielu miesięcy. Nie podlega jakiejkolwiek dyskusji chęć, jak i popyt na tego typu programy. My wszyscy jesteśmy świadomi tego, że rozprzestrzeniający się na masową skalę Narodowy Program Szczepień jest w stanie zapewnić nam stabilny powrót do normalności.

Mniej niż pięćset

W „Rządowej ławie” pytamy wiceminister polskiego resortu gospodarczego o podstawową zasadę programu szczepień dla biznesu – 500 osób zatrudnionych w jednym miejscu i możliwe obniżenie tego limitu:

- To jest podstawowe kryterium – 500 osób. Tego typu firmy są o wiele bardziej narażone na rozprzestrzenianie się koronawirusa mniejsze zakłady pracy. W ten sposób chronimy większą liczbę osób i pracowników tam pracujących. Zapewniamy im komfort pracy – odpowiada Semeniuk. Jednak zgłaszanych przez przedsiębiorców postulatów w tym zakresie jest tak dużo, że rząd dopuszcza pewne, bardziej liberalne podejście do tego limitu: - Jeden z wariantów, który się pojawił, to konsolidacja mniejszych zakładów pracy tak, aby tę liczbę 500 „wyrobić”. Ja nie mówię ostatecznie nie – jesteśmy na etapie analiz postulatów, które do nas wpłynęły – deklaruje wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Zobacz całą rozmowę z Olgą Semeniuk: Szczepienia w zakładach pracy poza miejscem pracy?! Zaproponowane przez ministra Michała Dworczyka i wicepremiera Jarosława Gowina propozycje pozwalają podmiotom leczniczym wskazać miejsce przeprowadzania takich szczepień. Oznacza to, że np. przychodnia, która przyjmie zlecenie na szczepienie pracowników danej firmy, może sama uznać, że najwygodniej takie szczepienie zorganizować będzie jej u siebie, a nie w zakładzie pracy, które organizuje i płaci za akcję. To wzbudziło spory sprzeciw wśród zainteresowanych przeprowadzeniem szczepień zarządów firm. - W ramach szczepień najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa. Zarówno po stronie, która szczepi, jak po stronie osób szczepionych. To jest dla nas podstawowe kryterium – podkreśla wiceminister Olga Semeniuk. Otwarcie gospodarki Wiceminister dodaje, że przedsiębiorcy chcą zaangażować się najpierw w pilotażową akcję szczepień u siebie, a potem już w powszechny program walki z COVID-19 na terenie własnych firm. W związku z tym i z planowanym poszerzeniem szczepień na kolejne roczniki Polaków uważa, że otwarcie zamkniętych sektorów gospodarki jest możliwe wcześniej niż na przełomie maja i czerwca. Taki termin wskazywał jeszcze niedawno premier Mateusz Morawiecki. - Widzę regularność i spadek tych codziennie prezentowanych liczb czy wyników przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia. Mam nadzieję, że niektóre części gospodarki uda nam się otworzyć szybciej niż przełom maja i czerwca. A co z dyskutowanym w Unii Europejskiej wprowadzeniem paszportu szczepionkowego i poprawieniem dostępności niektórych usług dla osób legitymujących się nim? - W tym temacie nie zapadły żadne decyzje. Ani na poziomie europejskim, ani krajowym. Myślę, że w tym temacie debata trwa. Ja jestem zwolennikiem powszechności i dostępności do szczepionek. Tylko ten system – wyszczepienie społeczeństwa – da nam możliwość stabilizacji – odpowiada i podkreśla, że szczepienie powinno być fakultatywne, a nie obligatoryjne. Jesień Jak w resorcie rozwoju, które projektuje kolejne wersje tarcz antykryzysowych, przygotowują się do jesieni? - Jesteśmy gotowi na każdy wariant. Myślę, że okres wakacji nie będzie okresem wakacyjnym dla wszystkich. Zdaję sobie sprawę z toku przygotowań do być może potencjalnej fali na jesieni. Dzisiaj jednak rozmawiamy o tamowaniu negatywnych skutków finansowych w tym okresie, w którym obecnie się znajdujemy – tłumaczy na koniec „Rządowej ławy” Olga Semeniuk.

