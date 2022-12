Szachy uczą, że planowanie to podstawa sukcesu. Zupełnie jak w firmie

Michał Kanarkiewicz uczy myślenia strategicznego, budowania strategii, podejmowania decyzji poprzez grę w szachy. Swoimi doświadczeniami znad szachownicy dzieli się z największymi firmami w Polsce. - Przede wszystkim szachy uczą od początku, że planowanie to podstawa sukcesu. Dokładnie tak, jak w zarządzaniu firmą. Jeśli nie planujesz, to być może i tak osiągniesz cel roczny, ale w kilkuletniej perspektywie szansa na to, że przetrwasz, jest relatywnie niewielka - wyjaśnia.

W szachach ważna jest dyrektywa wyprowadzania figur na odpowiednie pola. Skoczek w centrum jest dużo lepszy od tego na bandzie. Podobnie w biznesie, zarządzanie zespołem to sztuka znajdywania najlepszego miejsca dla swoich (współ)pracowników - mówi Michał Kanarkiewicz.

Jak podkreśla, strategie szachowe sprawdzą się w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Kanarkiewicz doświadczenie zawodowe zdobywał we współpracy z takimi markami, jak m.in. Lufthansa, Volvo, Coca Cola, Heineken, L’oreal, EY, PwC, Luxmed, PZU, Alior Bank, Bank Pekao, Bank Millennium, mBank, Santander Bank, Warta i Capgemini.

Ile wspólnego mają szachy z zarządzaniem firmą?

Michał Kanarkiewicz, strateg korporacyjny: Całkiem sporo. Przede wszystkim szachy uczą od początku, że planowanie to podstawa sukcesu. Dokładnie tak, jak w zarządzaniu firmą. Jeśli nie planujesz, to być może i tak osiągniesz cel roczny, ale w kilkuletniej perspektywie szansa na to, że przetrwasz, jest relatywnie niewielka. Królewska gra uczy nas też brania odpowiedzialności za swoje życie, co w biznesie jest fundamentalną różnicą pomiędzy performerami, a underperformerami.

Na ile umiejętności przewidywania "o dwa ruchy do przodu" mogą nam pomóc w czasach VUCA?

Aktualnie VUCA jest zastępowane przez BANI (akronim od: B-rittle, A-nxious, N-on-linear, I-ncpreceptible). Czy szachy i myślenie „o dwa ruchy do przodu” pomagają odnaleźć się w tym nieliniowym świecie? Moim zdaniem tak, ponieważ lepiej mieć przygotowane scenariusze przyszłości, niż reaktywnie czekać na to, co przyniesie los.

Gra w szachy to także opanowanie. Nie możemy wykonywać zbyt szybko pewnych ruchów. To szachowe opanowanie sprawdzi się w tak dynamicznych czasach z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach?

To zależy. Są szachy klasyczne i błyskawiczne. W zależności od rodzaju gry, na różne sposoby podejmuje się decyzje. Klasyczne, wielogodzinne pojedynki to sztuka opanowania przez całą partię oraz robienia postępów step by step, w swoim tempie. Szachy blitz, czyli błyskawiczne, są za to grą opartą o intuicję, wyuczone schematy oraz… sztukę opanowania w kluczowych momentach, w których możemy zyskać przewagę. Myślę, że życie jest jak szachy klasyczne, zaś biznes jak blitz.