Przyjmiemy Ukraińców i co później? Uderzenie w polski rynek pracy i gospodarkę

- Trudno jest dziś prognozować, bo robimy to w oparciu o czynniki, które prognozowaniu nie podlegają. Możemy budować scenariusze, szacować koszty. Wszystkie te działania uderzą zarówno w polską gospodarkę, jak i rynek pracy in minus - komentuje sytuację na Ukrainie, Jarosław Wąsowicz z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Do Polski według szacunków może ruszyć od 1 do nawet 3 mln Ukraińców (fot. Rafał Guz/pap)

Do Polski według szacunków może ruszyć od 1 do nawet 3 mln Ukraińców (fot. Rafał Guz/pap)

Co dla rynku pracy może oznaczać agresja Rosji na Ukrainę?

Jarosław Wąsowicz, Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: Przede wszystkim, rynek pracy będzie ściśle uzależniony od naszej wewnętrznej polityki imigracyjnej. Istotne jest tu ustalenie zasad przyjmowania osób pochodzących z terenów objętych wojną. Nie wiemy, co się wydarzy. Musimy być przygotowani na najgorsze scenariusze.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Do tej pory w gospodarce w porywach, w szczytach zatrudnienia, mieliśmy maksymalnie 1,5 miliona pracowników z Ukrainy. Mówimy oczywiście o pracy ewidencjonowanej. W tej chwili zasady dotyczące możliwości zatrudnienia Ukraińców w Polsce są relatywnie zderegulowane. Wszystkie zasady przyjmowania obywateli Ukrainy na polski rynek pracy będą ściśle uwarunkowane polityką imigracyjną wobec osób z terenów objętych wojną. Jeśli tych ludzi przyjmiemy - a wyż imigracyjny zapowiada się o dużym natężeniu - to będziemy musieli się tymi ludźmi zaopiekować, również pod względem ich zatrudnienia, jeśli tylko będą wyrażali taką wolę. Miejmy też na uwadze, że część z nich będzie chciała podróżować dalej na Zachód.

Ci obywatele Ukrainy, którzy dotychczas mieli wątpliwości co do emigracji, dziś już nie będą mieli żadnych. Wojna to czynnik działający bezwzględnie i bezlitośnie. Wszelkie bariery migracyjne o charakterze społecznym i ekonomicznym uległy marginalizacji. Czynniki wypychające zaczną oddziaływać bardzo silnie.

Zobacz: Do Polski może ruszyć od 1 do nawet 3 milionów Ukraińców. Potrzebny jest plan działania

Co to dla nas oznacza?

Może to zabrzmi brutalnie, ale powinna nam się poprawić kwestia dotychczasowej luki w zatrudnieniu.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na czynnik, o którym nie możemy zapominać – proces inflacyjny. Może on się nasilić jeszcze bardziej. Efekty tarczy antyinflacyjnej, która wyhamowała nieco przyrost wskaźnika konsumenckiej inflacji, mogą zostać całkowicie zniweczone. Inflacja może wystrzelić poprzez kilka kanałów: spadek wartości złotego względem innych walut (zwłaszcza tych, w których dokonuje się rozliczeń czyli dolara i euro), dodatkowo będziemy mieli konieczność dalszego podwyższania stóp procentowych. Faktyczne okoliczności, które nas zastały, pokazują, że zainicjowane podwyżki stóp procentowych zostały brutalnie zweryfikowane przez życie. Zainicjowane zostały zbyt późno. Nikt nie obstawiał takiego scenariusza.

Wychodząc poza ekonomię, moim zdaniem wybór terminu agresji sił zbrojnych Rosji na Ukrainę nie został wybrany przypadkowo. Mamy splot czynników: pandemia, zawirowania w sferze międzynarodowej, restytucja zdolności gospodarczych po okresie kilku faz pandemii. To jest czynnik dodatkowy.

Efekty, o których powiedziałem, mogą się negatywnie odbić m.in. na branży budowlanej. Ostatni kwartał poprzedniego roku i początek tego roku już pokazują pewien spadek podaży. Przypomnę, że Ukraińcy w sporym odsetku są zatrudnieni właśnie w branży budowlanej, w transporcie, usługach czy gastronomii. Paradoks polega na tym, że jeśli ucierpi polski rynek budowlany, to ucierpi proces absorpcji tych pracowników.

Najbliższe dni zweryfikują to wszystko, o czym powiedziałem.

Jest jeszcze jeden problem. Do Polski Ukraińcy przybędą, ale możemy spodziewać się, że będą to głównie kobiety, dzieci i osoby starsze. Mężczyźni (przede wszystkim) mogą zostać powołani do wojska. Spodziewać należy się także odpływu Ukraińców z Polski. Część może zostać powołana do wojska, część może chcieć wrócić. Co to może oznaczać?

To jest kolejne zagrożenie, które może mieć długofalowe skutki. Może bowiem wpłynąć na wspomniany już przeze mnie wzrost inflacji konsumenckiej.

Nie wiemy, co się będzie działo. Dziś atakowane są elementy strategiczne instalacji infrastrukturalnej, lotniska. To zadziała in minus w średnim i długim okresie. Takie działania spowodują szok podażowy. Pamiętajmy, że mamy z Ukrainą dość intensywną wymianę handlową, jesteśmy ich trzecim partnerem co do wielkości obrotów.

Zdolności i możliwości sprzedaży dóbr przez polskich producentów mogą być zmniejszone. Jeżeli w skrajnie negatywnym scenariuszu w Kijowie zostanie zainstalowana władza agresora, strumień importu i eksportu zostanie wstrzymany.