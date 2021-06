Prezydent i "Solidarność" ścigają się, by zrobić coś odwrotnego niż cała Europa

W Krajowym Planie Odbudowy rząd postawił trafną diagnozę i trochę bił się w pierś, pisząc, że w Polsce wiek emerytalny jest krótki w porównaniu do innych krajów i że to powoduje niedobory na rynku pracy. Oczywiście zaznaczył w tym dokumencie, że jest niska akceptacja dla jego podwyższenia. Z kolei w Polskim Ładzie rząd chwali się skróceniem tego wieku. To pokazuje, jak różne są te dokumenty – analizuje dla PulsHR.pl dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Adam Sierak

Adam Sierak • 4 cze 2021 0:01





Dane pokazują, że większość ubezpieczonych idzie na emeryturę zaraz po osiągnięci ustawowego wieku - mówi Sławomir Dudek (fot. Shutterstock)

REKLAMA

To nie kryzys wywołany COVID-19 jest najgroźniejszy dla polskiej gospodarki, tylko kryzys demograficzny. Liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce w ciągu kilkudziesięciu lat zmniejszy się o ok. 8 milionów.

12 tys. złotych na każde nowo urodzone dziecko czy emerytury stażowe tylko pogłębiają skalę problemu na rynku pracy.

Sytuację utrudnia też wyścig prezydenta Andrzeja Dudy i NSZZ Solidarność w pracach nad emeryturami stażowymi. - To jest dalsze skrócenie wieku emerytalnego. Cała Europa robi odwrotnie - mówi Sławomir Dudek.



– W Nowym Ładzie nie widzę rozwiązań, które by sobie poradziły z tym negatywnym trendem. My potrzebujemy tak naprawdę porządnej, kompleksowej polityki migracyjnej. Powinniśmy ją zwiększyć i zachęcić migrantów, którzy już do nas napłynęli, żeby zakładali u nas rodziny i zostali na dłużej – postuluje główny ekonomista FOR.

Podkreśla też, że zatrudnienie w Polsce spadło w szczytowym momencie pandemii o ponad 200 tysięcy osób. Natomiast kryzys demograficzny będzie powodował, że ubędzie nam 8 milionów osób w wieku produkcyjnym w kolejnych latach.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Problemem Polski jest niska aktywność osób w wieku okołoemerytalnym. Tej aktywności nie da się zwiększyć zachętami. One będą nieefektywne. Rząd proponuje zwolnienie z podatku PIT osób, które będą pracowały po osiągnięciu wieku emerytalnego, tyle że to nie spowoduje wzrostu aktywności. Zapłacimy tym osobom, które i tak pracowałyby dłużej – dodaje.

Sytuację utrudnia też wyścig prezydenta Andrzeja Dudy i NSZZ Solidarność w pracach nad emeryturami stażowymi.

Projekt związkowców ma trafić do sejmu już w połowie czerwca.

– Wprowadzenie stażowego zdefiniowanego przez NSZZ Solidarność z wliczaniem czasu nieskładkowego spowoduje, że np. kobiety będą mogły iść na emeryturę już w wieku 53 lat, a mężczyźni 58 lat. To jest dalsze skrócenie wieku emerytalnego. Cała Europa robi odwrotnie – wydłuża wiek emerytalny – tłumaczy Dudek i wylicza, że rok dłuższej aktywności zawodowej to wzrost emerytury o 8 procent. Dwa lata to już kilkanaście procent. Pracując pięć lat dłużej, można wypracować o kilkadziesiąt procent wyższą emeryturę.

– Mimo tej wiedzy ten bodziec nie działa – dodaje ekspert FOR. Rodźcie dzieci Nowy Ład to kolejne programy społeczne PiS. Rodziny z dziećmi będą mogły skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Rządowe finansowe wsparcie zostanie przyznane na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł. Rodzice będą mogli sami zdecydować, czy świadczenie będzie wypłacane w wysokości 500 zł przez dwa lata, czy w kwocie 1000 zł przez rok. RKO będzie niezależny od programu 500+. – Ten kolejny program będzie służył dezaktywizacji – kobieta rodząca kolejne dzieci będzie mogła skorzystać z dosyć dużej pomocy finansowej państwa. Powinniśmy iść w instrumenty, które zachęcałyby do łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi – uważa Sławomir Dudek i tłumaczy, że obecne programy nie przynoszą efektów: – Mamy hojną ulgę na dzieci w podatku dochodowym i wspólne rozliczenie małżonków, mamy też świadczenia wypłacane przez gminy. Łącznie te programy prorodzinne w Polsce wynoszą już blisko 60 mld złotych. Zamiast zrobić ich diagnozę, my dokładamy kolejny program. Wyrzucić śmieciówki Gospodarczy plan Zjednoczonej Prawicy to też zapowiedź końca umów cywilno-prawnych. W ich miejsce mają pojawić się bardziej cywilizowane kontrakty. I choć dr Dudek uważa, że tu likwidacja patologii jest konieczna, to jednak jego zdaniem rynek pracy potrzebuje tej formy umów: – Może się okazać, że ta krótkookresowa umowa o pracę, ten nowy kontrakt będzie bardzo silnie obwarowany różnymi warunkami. Możemy przez to dobić segment prac dorywczych. On jest bardzo potrzebny gospodarce, nie możemy go wyeliminować. Zobacz całą rozmowę z dr. Sławomirem Dudkiem, głównym ekonomistą Forum Obywatelskiego Rozwoju:

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.