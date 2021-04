Prawo do pracy w Konstytucji. Utopia czy rozwiązanie problemów?

"Uważam, że państwo powinno gwarantować zatrudnienie każdemu, kto tej pracy potrzebuje. Ile lęku i niepokoju, i ile krzywdy ze strony pracodawców by to pracownikom oszczędziło, gdyby każdy miał tę pewność - zatrudnienia nawet przy utracie pracy. Prawo do pracy do Konstytucji. Praca prawem każdego obywatela!" - napisała na jednym z portali społecznościowych Katarzyna Duda z partii Razem. My sprawdzamy, czy ten pomysł to bardziej polityczna utopia, czy realna odpowiedź na problemy rynku pracy.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 15 kwi 2021 0:01





Katarzyna Duda z partii Razem, specjalistka ds. polityki społecznej (fot. Bartosz Żukowski/archiwum prywatne)

Mieliśmy już prawo do pracy wpisane do Konstytucji, nie jest więc to niemożliwe. Jest bardzo realne, co więcej, sprawdzało się przez ponad 30 lat bardzo dobrze - mówi w rozmowie z PulsemHR Katarzyna Duda, ekspert ds. polityki społecznej.

Jak podkreśla, w przeciwieństwie do podobnych rozwiązań obowiązujących już w Polsce, prawo do pracy wpisane do Konstytucji ma być dobrowolne.

Wszyscy krytycy programów socjalnych powinni takiemu rozwiązaniu, które roboczo określam jako „Praca+”, przyklasnąć - dodaje Duda.

Prawo do pracy wpisane do Konstytucji brzmi sensownie. Pytanie, czy nie zbyt bajkowo?

Katarzyna Duda, partia Razem, ekspert ds. polityki społecznej: Mieliśmy już prawo do pracy wpisane do Konstytucji, nie jest więc to niemożliwe. Jest bardzo realne, co więcej sprawdzało się przez ponad 30 lat bardzo dobrze. Jest to coś w zasięgu naszych możliwości. Potrzebna jest jednak do tego wola polityczna.

A stać nas na to? Każdy pomysł to pieniądze. Jak sfinansować takie gwarancje, kiedy mamy do czynienia z kryzysem?

Myślę, że będzie nas stać. Dziś jedyną opcją dla bezrobotnych jest zasiłek, są programy socjalne. Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie takiego rozwiązania, część osób, które ten zasiłek pobiera, wypadnie z systemu. Część osób, które pracują, niestety dziś pracuje na czarno. Możliwość pracy zgodnie z przepisami spowoduje, że być może zdecydują się oni na taką formę. W konsekwencji będą odprowadzać podatki i zasilać system ubezpieczeń społecznych.

Konstytucja nakłada obowiązek prowadzenia polityki prowadzącej do pełnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczających bezrobocie, prowadzenie poradnictwa zawodowego czy np. szkolnictwo zawodowe. Szczególnie ten ostatni element to „temat rzeka”. Nie powinniśmy zacząć najpierw naprawiać tego tematu?

Jeśli chodzi o poradnictwo zawodowe na etapie szkolnym, tu zmiany są powoli wprowadzane. Jest to na pewno obszar potrzebujący wyjątkowej uwagi, potrzebujemy większego dostosowania do aktualnych potrzeb. Zobacz: Szkolnictwo zawodowe w czasach pandemii. Dla rynku to jeszcze większe wyzwanie Powstała uchwała partnerów społecznych, zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych, by utworzyć Fundusz Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji, z którego już na poziomie zakładów pracy organizowane były szkolenia i kursy doszkalające lub przebranżawiające. Musimy umieć dostosować pracowników, którzy już obrali swoją zawodową drogę, do zmian, jakie zachodzą na rynku pracy. Konstytucja z minionego systemu mówiła, że prawo do pracy to prawo każdego obywatela i obowiązek państwa, by bezpieczeństwo i miejsce pracy zagwarantować. I właśnie tak powinno się patrzeć na ten pomysł. Dobrze. Ale my przecież od tych czasów „słusznie minionych” się odcinamy. Pomysł przeniesiony z PRL-u ma w ogóle szansę zaistnieć w debacie publicznej? Na pewno takie łatki będą przypinane. Po pierwsze to nie jest "kopiuj-wklej". Chodzi o to, aby praca była prawem, nie obowiązkiem, jak było wcześniej. Nikt nikogo nie będzie zmuszał do pracy. To jest zasadnicza różnica. Tamte czasy miały swoje dobre strony i właśnie to prawo do pracy jest najlepszym przykładem. Nikt, kto skorzystał z tego prawa, nie będzie go krytykował. To nie jest obowiązek. Warto jest to, co dobre, przenieść. Zastanawia mnie jedno. Są tematy, którymi politycy grają szczególnie w okolicy wyborów: płaca minimalna, wiek emerytalny, emerytury stażowe. Jest pomysł, jest poparcie związków, jest przede wszystkim poparcie społeczne. Po wyborach okazuje się, że jest też mnóstwo przeszkód i ostatecznie politycznie takie koncepcje „umierają”. Nie będzie tak też tym razem? Nie będzie to kolejna „kiełbasa wyborcza”? Opinie pod moim postem są różne. Jeśli spytamy pokolenie naszych rodziców i dziadków, to okaże się, że oni martwią się, jak będzie wyglądała zawodowa przyszłość tych młodszych pokoleń. Jaka będzie ich przyszłość po skończonych studiach czy szkole. O społeczną aprobatę takiego pomysłu się nie martwię. Czy takie rozwiązanie nie stanie się „kiełbasą wyborczą”? Uważam, że to nie jest nierealny pomysł. To jest rozwiązanie dla tych, którzy chcą podjąć pracę. Nikt nikogo do pracy nie będzie zmuszał i to chciałabym podkreślić. To pomysł dla tych, którzy nie chcą siedzieć z założonymi rękami, dla tych, którzy chcą zrobić coś dla ogółu. Rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą być na łasce rodziny bądź państwa. Jeśli ktoś chce wnieść coś dla ogółu, to powinniśmy taki pomysł tylko pochwalać. Wszyscy krytycy programów socjalnych powinni takiemu rozwiązaniu, które roboczo określam jako „Praca+”, przyklasnąć. fot. Shutterstock Tylko czy my społecznie chcemy się udzielać? Społeczeństwo mamy bardzo podzielone i pytanie, czy odnajdzie się „duch w narodzie”, by ponad podziałami działać ramię w ramię? Nie chodzi o to, aby ktokolwiek się poświęcał. Każdy powinien mieć zagwarantowaną pracę, która będzie pracą sensowną – nie będzie ciągłym kopaniem i zasypywaniem rowów. Chcemy, by wychodziła ona naprzeciw potrzebom społecznym. Nie oczekuję, że ktokolwiek będzie szedł do pracy z poczuciem misji. Jeśli dziś ktoś mówi, że nie pracuje tylko ten, co nie chce, mija się z prawdą. Tylko wtedy, kiedy zagwarantujemy ludziom pracę, damy im możliwość płynnego przechodzenia z jednego miejsca do drugiego, będziemy mogli tak powiedzieć. Kilka lat temu SGH zorganizowała konkurs i w konsekwencji wydała „Pamiętniki bezrobotnych”. To wspomnienia ludzi z okresu bezrobocia, ich relacje z powrotu do pracy, ponownego wejścia w tryb poszukiwania pracy. Ta publikacja pokazuje, jak wiele jest grup, które nie pracują nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że nie ma dla nich miejsca. To są np. kobiety, które wracają na rynek pracy po okresie wychowawczym. W poście zamieszczonym na Facebooku zauważa pani, że bezrobocie jest doświadczeniem pokoleniowym. To czas i system, w jakim się wchodzi na rynek pracy, wpływa w znacznej mierze na to, w jakim stopniu jesteśmy narażeni na doświadczenie bezrobocia. Słaba wróżba dla „koronapokolenia”. Badania CBOS-u, na które się powołuję, mówiąc o tym doświadczeniu z bezrobociem, pokazały, że najmłodsze pokolenie jest tym najbardziej dotkniętym przez pandemię. Dane pokazują, że zamykanie lub ograniczanie zatrudnienia w części branż najbardziej uderzyło w pracujących zarobkowo i w młodych – tych, którzy już pracowali lub chcieli pracować. W podobnym badaniu przeprowadzonym przed pandemią bezrobocia doświadczyło 14 proc. młodych. Teraz to 28 proc. Przeczytaj: Dualizm rynku pracy pogłębia się. Pandemiczny kryzys może wychować "koronapokolenie" Gdy patrzymy na te wyniki, wniosek jest prosty. Potrzebujemy długofalowych strategii, które będą odpowiedzią na konsekwencje pandemii. Potrzebujemy dialogu, a ten w naszym kraju jest raczej ostatnimi laty mocno zakłócany. Trwają prace nad dużą reformą ustaw związanych z rynkiem pracy i przeciwdziałaniem bezrobociu. Planuje się zreformować działania m.in. urzędów pracy. Nie spodziewam się jednak rewolucji. Podstawowym postulatem, który znacznie mógłby zmienić oblicze rynku pracy, może być właśnie zagwarantowane konstytucyjnie prawo do pracy. Zmieniłaby się jakość pracy, jakość proponowanych umów. Dopiero wtedy moglibyśmy mówić o rynku pracownika. Pamiętajmy, że w tym przypadku nie chodzi o to, że pracownik zarabia lepiej. Pracownik powinien mieć szansę przebierać w ofertach pracy. Wyszłoby wtedy z użycia to znane powiedzenie pracodawców – mam na twoje miejsce setki kandydatów. Pracodawca powinien konkurować o talent. Takie poczucie bezpieczeństwa, świadomość, że w przypadku utraty pracy to państwo zaoferuje mi pracę, dawałoby też pracownikom poczucie, że mogą więcej, szczególnie w przypadku toksycznego pracodawcy. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy nie potrzebują zderzenia z urzędem pracy, gdzie zaproponuje im się staż za śmieszne pieniądze, które są skandaliczne (zaledwie 1300 zł na rękę!). To także powinno zostać uregulowane. W gruncie rzeczy dzięki stażom pracodawcy przez pół roku korzystają z taniej siły roboczej. Praca na cały etat za takie wynagrodzenie jest ostatnią rzeczą, z jaką młodzi ludzie powinni się spotkać na początku drogi zawodowej. Zapewnienie młodym osobom, ale nie tylko, takiego startu, będzie przynosiło same pozytywne efekty w przyszłości. Pierwsze zetknięcie z rynkiem pracy nie może być traumatyczne. A jak pandemia wpłynie na rynek pracy? Jak bardzo go „zepsuje”? Dziś blokowane są podwyżki, premie, jest argument ciężkiej sytuacji w firmie. Pracownicy zatrzymują się w miejscu. Nawet jeśli im się to nie podoba, to jednak znalezienie pracy dziś jest trudniejsze niż np. w 2019 roku. Nie zapominajmy, że pandemia tak mocno wpłynęła na rynek pracy, że dziś w tysiącach zakładów mamy podpisane porozumienia pomiędzy zakładem pracy a związkami czy przedstawicielami pracowników. To są porozumienia, które pogarszają warunki zatrudnienia: obniżenie wynagrodzenia, obniżenie czasu pracy. Taki stan może zostać z nami na dłużej. Zobacz: Bezrobocie w Polsce. Pandemia koronawirusa zmieniła rynek pracy Mamy także do czynienia ze wzrostem osób pracujących na samozatrudnieniu. Umowy o dzieło, umowy etatowe są coraz częściej zastępowane właśnie taką formą. Podstawa zatrudnienia, warunki pracy, warunki płacowe – to wszystko jest tym obszarem, w którym dzieje się bardzo dużo. Mówiąc o bezrobociu, mamy do czynienia z podwójnym problemem. Z jednej strony jest to aspekt społeczny, o którym mówimy dużo i często. Jest chyba efekt, którego nie dostrzegamy, a na który zwrócono uwagę w komentarzach pod postem. Pracoholizm, w który wpadamy, jak uda nam się znaleźć pracę po długim okresie bezrobocia. Tak bardzo nie chcemy powrotu do czasu bez pracy, że wpadamy w inną pułapkę? Pandemia trwa od ponad roku i wiele wskazuje, że nie skończy się zbyt szybko. Mamy do czynienia z sytuacją, w której osoby, które straciły pracę w czasie trwania pandemii, najprawdopodobniej zasilą grono osób długotrwale bezrobotnych. W ostateczności jest to grupa, którą bardzo ciężko zaktywizować i wciągnąć na rynek pracy. Im dłużej utrzymujemy się w stanie bezrobocia, tym ciężej jest z wielu powodów aktywnie wrócić na rynek pracy. Kwestia, na którą zwrócono uwagę w komentarzach, jest niezwykle ciekawa. Faktycznie jest tak, że ten, kto doświadczył bezrobocia i poczucia bezsensu takiego stanu, po znalezieniu nowej pracy bardzo często wpada w pułapkę pracoholizmu. Wszystko z obawy przed powrotem do sytuacji bez pracy. Obawa przed utratą pracy niestety sprawia, że pracownicy są mniej asertywni, mniej walczą o swoje prawa w miejscu pracy, godzą się na więcej, przystają na warunki mniej korzystne. fot. Shutterstock Czyli mniej uczciwi pracodawcy mogą zacząć wykorzystywać teraz pracowników, którzy mają obawy przed stratą pracy? To się dzieje od dawna. Spójrzmy na miejsca, gdzie mamy do czynienia z jednym dużym zakładem pracy, na regiony z wysokim bezrobociem. Ci pracodawcy zdają sobie sprawę, że wielu pracowników jest „skazanych” na pracę w takim miejscu. Mówiąc o prawie do pracy zapisanym w Konstytucji, nie mówię o wyeliminowaniu prywatnych przedsiębiorców z rynku pracy. Podkreślam potrzebę stworzenia systemu gwarantowanej przez państwo pracy, co pozwoli zlikwidować, a na pewno zmniejszyć wiele patologii występujących na rynku pracy. Pomysł zagwarantowanej pracy może pomóc wypełnić luki np. w służbie zdrowia? Pandemia pokazała, że potrzebujemy wsparcia w wielu sektorach. Słyszymy cały czas o brakach w obszarze zdrowia. Zobaczmy, że mówimy o braku rąk do pracy np. w domach opieki społecznej. A weźmy pod uwagę, że potrzeby będą rosnąć. Demografia nie kłamie, społeczeństwa się starzeją. To tu będą potrzebne nowe osoby i nowi pracownicy. Instytucje publiczne w dużym stopniu korzystają z outsourcingu usług, z zewnętrznych firm zatrudniających pracowników po najmniejszych kosztach. Nie chodzi o to, że dostaniemy taką zagwarantowaną pracę i będziemy z nią związani przez lata. Chcemy, żeby przez 1-2 miesiące ci, którzy z jakiegoś powodu nie mają pracy, a chcą pracować, mieli taką możliwość. Są momenty, w których chcemy coś zmienić, ale z obawy przed nie znalezieniem nowego zatrudnienia, nie decydujemy się na radykalne kroki. Mając zagwarantowane miejsce, możemy trochę spokojniej podejmować decyzje o zmianach. Państwo powinno również tworzyć miejsca pracy w przemyśle, które są lepiej płatne, niż np. miejsca pracy w rolnictwie. Pandemia koronawirusa powinna uzmysłowić nam, że warto mieć fabryki produkujące leki, odzież czy inne potrzebne przedmioty na miejscu, zamiast sprowadzać je z drugiego końca świata. Demografia powinna nas przekonać chyba najbardziej. Starzejemy się, a patrząc na dostęp do lekarzy specjalistów w ostatnim czasie, nie będziemy też mieli najzdrowszego społeczeństwa. Zagwarantowanie i zbudowanie systemu opieki nad seniorami to jest jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoi cała Europa. Dziś duże grono Polek opiekuje się seniorami na Zachodzie. Jest to jeden z tych sektorów, gdzie takie miejsca pracy mogą i właściwie powinny powstawać. Pamiętajmy także, że nie potrzebujemy tu 5-letniego kształcenia - kurs opieki trwa zdecydowanie krócej. Przeczytaj: Starzenie się społeczeństwa to nie tylko brak pracowników. Przed pracodawcami nowe wyzwanie Jeśli nie zadbamy dziś o zbudowanie odpowiednich rozwiązań, za kilka lat będziemy poszukiwać opiekunek na Wschodzie. Tak jak dziś Niemcy poszukują pracowników w naszym kraju, tak my będziemy szukać opiekunek na Ukrainie. W ten sposób zatrudniać będziemy najprawdopodobniej na czarno, za małe pieniądze obcokrajowców, a zarobione przez nich środki w większości zasilać będą gospodarkę w kraju pochodzenia. Coraz więcej mówimy o dochodzie gwarantowanym. Nie chcę być odebrana źle, ale wydaje mi się, że większe poparcie w naszym kraju zdobędzie właśnie takie rozwiązanie, gdzie gwarantuje nam się konkretne pieniądze, a nie gwarantuje miejsce pracy. Jeśli miałabym wybierać, wybrałabym pracę gwarantowaną. Dochód gwarantowany oczywiście daje pewne poczucie bezpieczeństwa, mógłby pomóc rozwiązać problem patologii. Jednak jeśli określone grono ludzi robi coś społecznie użytecznego, to dla mnie jest to argument najważniejszy.

