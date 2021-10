Od magazyniera do dyrektora. Nawet jeśli jesteś synem prezesa

Sukcesję trzeba podzielić na etapy, których przejście doprowadzi do zmian osobowych na określonych stanowiskach - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Marcin Ochnik, prezes firmy Ochnik. I dodaje, że aby mówić o skutecznej sukcesji, kluczowa jest świadomość nestora i pewność, że jest gotowy oddać władzę.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 12 paź 2021 13:45





Marcin Ochnik, prezes firmy Ochnik (fot. PTWP)

REKLAMA

Jak podkreśla prezes Ochnika Marcin Ochnik, kariera w firmie zawsze zaczyna się od najniższych szczebli.

- Zarządzanie zespołem wymaga zbudowania autorytetu. Aby móc odpowiednio wykonywać określone obowiązki, należy najpierw zrozumieć procesy i schematy, dorosnąć do objęcia wyższego stanowiska i przyjęcia większej odpowiedzialności - wyjaśnia.

Dodaje, że decyzja, czy jego synowie zwiążą swoje zawodowe życie z firmą rodzinną, będzie należała wyłącznie do nich.

Jest przysłowie, bardzo często używane w naszym kraju: „Z rodziną dobrze tylko na zdjęciach”. Firmy rodzinne są chyba tego najlepszym zaprzeczeniem.

Rodzina Ochnik liczy dziś około 20 osób. Szersze grono wspólników to siedem rodzin. Na szczęście do tej pory większość decyzji podejmujemy jednogłośnie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wróćmy do początków. Mając rodzinną firmę, zakładamy często, że będzie ona przekazywana z pokolenia na pokolenie. Był pan od małego wychowywany na sukcesora?

Nie, nie było takiego założenia, ale od początku obserwowałem braci, chciałem być taki, jak oni. Nieustannie wsłuchiwałem się w to, co mówią, przypatrywałem się, jak działają. To był naturalny proces, w którym chciałem uczestniczyć i na tej bazie podjąłem decyzję, żeby związać swoje zawodowe życie z firmą.

Przeczytaj: Firmy rodzinne dały sobie radę w kryzysie. Ale część z nich zniknęła na zawsze

A co jest najważniejsze w sposobie przekazywania wiedzy, o której pan wspomniał? Często jest tak, że rodzice mają określoną wizję przyszłości, zapominają słuchać swoich dzieci i trochę nie patrzą na to, że ktoś może mieć na temat swojej zawodowej przyszłości inne wyobrażenie.

Jeśli rozpatrujemy relację „ja – moi synowie”, to jeszcze nie rozmawiamy o tym, czy będą pracowali w firmie. Młodszy syn ma 11 lat. Starszy jest siedemnastolatkiem i na razie poznaje podstawowe stanowiska, m.in. w wakacje pracuje w magazynie.

Osobiście chciałbym, żeby pracował w firmie, ale czy on będzie tego chciał? Ta decyzja nie należy do mnie. Uważam, że to powinien być jego własny, przemyślany krok. Jeśli w przyszłości ma dźwigać odpowiedzialność i wejść w firmową złożoność, to musi tego naprawdę chcieć. Nie może być mowy o presji czy poczuciu obowiązku. W perspektywie roku, dwóch lat szykujemy się z żoną do rozmowy na temat przyszłości syna w firmie. Kluczem jest to, by firmę poznawać od tych najniższych szczebli, nie z perspektywy fotela członka zarządu? Aktualnie w firmie pracuje dwoje dzieci moich braci. Podobnie jak ja, obydwoje zaczynali od podstawowych stanowisk i najniższych szczebli. Nie wyobrażam sobie, żeby np. mój syn objął od razu kierownicze stanowisko. Zarządzanie zespołem wymaga zbudowania autorytetu. Aby móc odpowiednio wykonywać określone obowiązki, należy najpierw zrozumieć procesy i schematy, dorosnąć do objęcia wyższego stanowiska i przyjęcia większej odpowiedzialności. Wspólnie ustaliliśmy, że w naszej firmie droga po szczeblach kariery zawsze zaczyna się od najniższego punktu. Zobacz: Raport: polskie firmy rodzinne pozytywnie oceniają możliwość zakładania fundacji rodzinnych Co jest w takim razie kluczem do dobrej sukcesji? Na pierwszym miejscu jest planowanie w długim horyzoncie czasowym. Sukcesję trzeba podzielić na etapy, których przejście doprowadzi do zmian osobowych na określonych stanowiskach. W Ochniku mamy ustalony termin, kiedy chcemy przeprowadzić sukcesję. Ustaliliśmy daty konkretnych wydarzeń i jesteśmy w trakcie procesu przekazywania zarządzania firmą. Druga istotna kwestia to świadomość nestora. Osoba przekazująca firmę musi mieć wewnętrzne przekonanie, że na pewno chce i jest gotowa oddać władzę w młodsze ręce.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.