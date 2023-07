Nie każdy umiera w szpitalnym łóżku. Czasem po zmarłych trzeba posprzątać

Mateusz Węgorowski, prezes Bio-Clean Polska : Przez pewien czas pracowałem za granicą. Zawsze miałem marzenie o posiadaniu własnej firmy i po powrocie do Polski długo zastanawiałem się, jaką działalność założyć. Natrafiłem na dokument, który przedstawiał firmy świadczące usługi sprzątania po zmarłych, które działały za granicą. Po jego obejrzeniu przeanalizowałem rynek zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce i doszedłem do wniosku, że to właśnie taką działalność otworzę.

Informacji o tym, jakiego sprzętu będę potrzebował, jakiego wyposażenia, jakich środków ochrony indywidualnej, szukałem na zagranicznych rynkach - w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.

Niestety nie było też żadnych procedur postępowania - przy pracy z materiałem biologicznym nawet urzędnicy nie wiedzieli, czy są potrzebne jakiekolwiek pozwolenia albo dodatkowe szkolenia.

Przez 13 lat działalności naszej firmy niewiele się pod tym względem zmieniło. Nadal nie trzeba mieć żadnych szkoleń czy pozwoleń, żeby otworzyć tego typu działalność. Przez ten czas przybyło za to trochę firm, które początkowo zajmowały się tylko dezynsekcją, deratyzacją i dezynfekcją, a teraz rozszerzyły działalność właśnie o usługi sprzątania zwłok. Obecnie tak naprawdę w każdym mieście taka firma istnieje.

Rynek mocno się popsuł pod tym względem, co po części może być też skutkiem pandemii i dosyć dużej działalności marketingowej ze strony Bio-Clean. Mocno się promujemy, a to budzi duże zaciekawienie osób, które nie wiedzą, co robić w życiu, więc postanawiają sprzątać po osobach zmarłych.

Wspomniany brak regulacji jest problemem? Powinno ich być więcej?

Oczywiście to nie jest tak, że rynek powinien być nadmiernie uregulowany i powinno się zakazywać w ogóle takiej działalności lub dać zezwolenie dwóm czy trzem firmom na cały kraj. Polskie prawodawstwo ma obecnie w tej kwestii czarną lukę.

Uważam, że tak jak wszędzie w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych, żeby prowadzić taką działalność, powinny być licencje, branża powinna być pod pewną kontrolą, bo wymaga dużej wiedzy i dużej ostrożności. Pracujemy z bardzo zakaźnym materiałem biologicznym, można zarazić się naprawdę wieloma chorobami.

Branża nie jest uregulowana, jak w takim razie wygląda proces zatrudniania pracowników. Jakie muszą spełnić wymagania chcąc pracować w branży?

Proces przyjmowania do pracy jest dosyć długotrwały. Weryfikacja, czy ktoś się nadaje, czasem następuje po miesiącu, czasem po trzech miesiącach. Nie jest to zdecydowanie praca dla każdego, wiąże się ze stresem, ma też mocno wyjazdowy charakter, no i oczywiście wiąże się też z pracą fizyczną. Co do szkolenia pracowników, to je również przeprowadzamy we własnym zakresie.

Bio-Clean jest także firmą, która posiada certyfikat firmy szkolącej, czyli jest instytucją szkoleniową. Dzięki temu możemy oferować szkolenia dla firm, które chcą rozpocząć działalność w branży.

Czasem po zmarłym pozostaje bardzo dużo rzeczy, których trzeba się pozbyć (fot. materiały prasowe/Bio-Clean Polska)

Długość realizacji zależy od przypadku i czasu, jaki minął od zgonu

Od kogo najczęściej odbieracie telefony? To są osoby prywatne czy częściej usługę zlecają wam np. spółdzielnie?

Nasi główni klienci to klienci firmowi, instytucjonalni i korporacje. Stanowią obecnie blisko 80 proc. wszystkich klientów.

To zmiana, ponieważ wcześniej naszymi klientami były głównie osoby prywatne. Zatrudniają nas hotele, duże korporacje, gdy dojdzie do jakiegoś wypadku czy śmierci przy pracy, ale myślę, że to bardziej efekt rosnącej świadomości, jak trudne jest oczyszczenie miejsca po takim zdarzeniu, niż samych przepisów, bo te, jak wspomniałem, w zasadzie nie istnieją.

Jakiego typu są najczęstsze zlecenia?

Mamy szeroki zakres usług, ale jeśli chodzi o sprzątanie zwłok, to najwięcej zleceń dotyczy zazwyczaj - i zawsze tak było - rozkładów, czyli sytuacji, kiedy zwłoki są znalezione np. w mieszkaniu powyżej 24 godzin od zgonu. Wtedy już ze względu na postępujący rozkład ciała i ilość śladów biologicznych konieczne jest porządne czyszczenie.

Często zdarzają się samobójstwa - zarówno pojedyncze, jak i rozszerzone. Mniej jest wypadków przy pracy, co może wynikać z tego, że mocno przestrzegamy zasad BHP. Na szczęście bardzo mało jest też zabójstw, są to incydentalne przypadki w ciągu roku i przeważnie to już są naprawdę głośne sprawy.

Sam proces oczyszczania pomieszczeń to kilka godzin czy raczej kilka dni?

Jeśli sprawa jest świeża i konieczne jest tylko usunięcie świeżych śladów biologicznych, np. krwi, to pracę możemy wykonać nawet w jeden dzień, przez jednego pracownika.

Najwięcej sprzątania jest po tym, jak ciało się rozłoży w pomieszczeniu. Może to trwać nawet 3-4 dni. Dlatego ten przypadek jest szczególny. Musimy wtedy nie tylko usunąć ślady biologiczne w postaci krwi, ale też przeprowadzić duży demontaż, usuwanie paneli czy parkietów.

Pierwszy dzień zazwyczaj obejmuje prace demontażowe, drugi dzień to proces czyszczenia, a trzeci dzień to dekontaminacja (usunięcie i unieszkodliwienie substancji potencjalnie toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia - przyp. red.).

Myślę, że można powiedzieć, że cały proces czyszczenia trwa zazwyczaj od jednego do czterech dni. Po tym czasie możemy zapewnić klientowi gwarancję, że pomieszczenie jest całkowicie oczyszczone i bezpieczne do dalszego użytkowania.

Po wykonaniu zlecenia musimy zawsze wystawić certyfikat potwierdzający, że pomieszczenie jest zupełnie pozbawione zanieczyszczeń i mieszkaniec może z niego swobodnie korzystać, bez obaw o jakiekolwiek zagrożenie.

Jeśli chodzi o liczbę pracowników, którzy zajmują się jednym zleceniem, to tam, gdzie nie jest konieczne wynoszenie gabarytów lub jeśli zlecenie jest bardzo małe, wystarczy nawet jedna osoba. Średnio są to trzy-cztery osoby.

Najbardziej drastycznymi sytuacjami są przypadki rozszerzonych samobójstw

Zdarzyły się takie sytuacje, że nie podjęliście się zlecenia, ponieważ było za trudne?

Przyjmujemy różnego rodzaju zlecenia, nawet te, które czasami mogą wydawać się niemożliwe do zrealizowania. Dotychczas nie mieliśmy sytuacji, w której odmówilibyśmy wykonania usługi. Oczywiście, czasami napotykamy trudności związane z pewnymi aspektami zlecenia, ale mimo to je przyjmujemy i dążymy do eliminacji problemów, czy to stosując nowe techniki i technologie, czy szukając alternatywnego rozwiązania.

A jakie zlecenia są najtrudniejsze pod kątem psychicznym?

Przypadki, które są zawsze wyjątkowo makabryczne i trudne, to przede wszystkim te związane ze sprzątaniem po śmierci i zabójstwach dzieci. Osobiście odczuwam trudności w radzeniu sobie z tym samodzielnie i jest to dla mnie ogromne obciążenie psychiczne.

Najbardziej drastycznymi sytuacjami są przypadki rozszerzonych samobójstw, gdzie członek rodziny decyduje się odebrać sobie życie, zabijając wcześniej swoich bliskich i pozostawiając resztę rodziny w ogromnym cierpieniu.

W takich przypadkach mamy do czynienia z dużą ilością krwi i koniecznością gruntownego oczyszczenia całych domów - wszystkie powierzchnie muszą być dokładnie oczyszczone z krwi, wiele rzeczy wymaga utylizacji. Do tego dochodzi przede wszystkim rodzina, która znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji.

Zdjęcia z realizacji zlecenia (fot. materiały prasowe/Bio-Clean Polska)

Śmierć dla rodziny to zawsze bardzo trudna sytuacja. Ja zapytam o to jak radzą sobie pracownicy. Oferujecie im jakieś formy wsparcia, np. spotkania z psychologiem?

Przez 13 lat nie było konieczności skorzystania z pomocy psychologa, a to oznacza, że nasi pracownicy nie mają takiej potrzeby lub nie są zainteresowani korzystaniem z takiego wsparcia. Jeśli ktoś wkrótce po dołączeniu do naszego zespołu wykaże trudności w radzeniu sobie ze stresem, to niestety musimy się z nim pożegnać. Praca w tym zawodzie wymaga pewnej dyspozycyjności psychicznej, więc ci, którzy z nami pracują, muszą być odpowiednio przygotowani.

Kiedy ktoś trafia do nas, jest już dostosowany do tego rodzaju pracy i radzi sobie z tym na swój własny sposób. Musimy nauczyć się nie myśleć za wiele o trudnych sytuacjach i utrzymać pewną obojętność wobec np. krwi.

Wprowadziliśmy pewne techniki radzenia sobie ze stresem, więc po pewnym czasie staje się to naturalne. Ogólnie rzecz biorąc, po prostu staramy się nie skupiać na takich sytuacjach i utrzymać odpowiednią perspektywę w całym procesie sprzątania.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty tej pracy, jak duże jest zainteresowanie, aby podjąć zatrudnienie w branży?

Świadczymy nie tylko usługi sprzątania po zgonach. Zatrudniamy aktualnie ok. 20 pracowników, którzy zajmują się różnymi zadaniami.

Zazwyczaj zgłaszają się do nas młode osoby, które chcą zdobyć doświadczenie lub zobaczyć, jak funkcjonuje nasza branża. W takich przypadkach zwykle nie angażujemy się w dalsze kontakty czy propozycje. Jeżeli ktoś już na pierwszym spotkaniu wyraża tylko chęć obserwacji naszej pracy, to wiemy, że prawdopodobnie nie ma świadomości, jak ona wygląda i szybko zrezygnuje.

Dodatkowo w dzisiejszych czasach trudniej jest pozyskać odpowiednich pracowników ze względu na charakter pracy, który jest wymagający fizycznie i psychicznie.

Przyznam nawet, że większym wyzwaniem jest nie sam fakt, że pracuje się fizycznie, ale to, że często pracujemy w formie delegacji, w hotelach, podróżując samochodem od poniedziałku do piątku. To może odstraszać potencjalnych kandydatów.

