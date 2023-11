Najmłodszy polski poseł uważa, że na czterodniowy tydzień pracy jest jeszcze za wcześnie

Adam Gomoła z Polski 2050 to najmłodszy wybrany w tegorocznych wyborach poseł, a prywatnie przedsiębiorca. Postanowił połączyć oba te światy i w Sejmie walczyć o lepszą przyszłość zarówno dla młodych, jak i dla osób prowadzących firmy.

Dlaczego tak młody człowiek garnie się do polityki? To mało oczywisty wybór wśród dwudziestoparolatków - większość pokolenia marzy o tym, aby zostać influencerem.

Z własnego doświadczenia wiem, że wielu młodych ludzi szuka inspiracji, ja nie jestem tu wyjątkiem. Na początku inspirowałem się ludźmi wokół mnie, zamiast szukać inspiracji w postaciach z książek czy historii. Teraz mam nadzieję, że przyszedł czas, abym mógł inspirować innych, zachęcając ich do zaangażowania się w politykę i wprowadzania świeżego powietrza do tego obszaru. Młode pokolenie w Polsce, które urodziło się po 1989 roku, zaczyna stopniowo się angażować, i chciałbym, aby ci, którzy hołdują wartościom demokracji, wolności i europejskiemu kierunkowi, zaangażowali się w politykę i wnieśli swoje spojrzenie na sprawy publiczne.

Uważam, że jesteśmy jedną z najsłabiej reprezentowanych grup w parlamencie, co potwierdza obecna kadencja, gdzie mamy tylko trzech posłów poniżej trzydziestego roku życia. W przyszłości mogę być jedynym przedstawicielem tej grupy, ponieważ pozostała dwójka przekroczy wiek trzydziestu lat. Dlatego naprawdę potrzebujemy ścieżki wsparcia dla tych osób, które chcą podjąć decyzję o wstąpieniu do polityki. Najpierw musimy ich zainspirować, a potem wesprzeć w ich wyborach. To jest moja misja na najbliższe cztery lata.

Nie wolał pan się skupić na firmie?

Tak, wolałem, podobnie jak miliony innych osób prowadzących biznes w Polsce. Niestety, sytuacja nie pozwala nam, przedsiębiorcom, w tym kraju skupić się wyłącznie na naszych firmach.

Stale napotykamy na trudności stawiane przez polski rząd. Zeszłoroczne zmiany, określane jako "Polski Ład", były tego najlepszym przykładem. Słyszałem już zbyt wiele historii od moich kolegów, którzy prowadzą własne firmy, że wielu z nich zamknęło swoje działalności albo ma to w planach w ciągu kilku tygodni, a to były przedsięwzięcia często istniejące od wielu lat.

Doszedłem do wniosku, że potrzebny jest głos w parlamencie i rządzie, który zrozumie, że wszystkie programy socjalne i programy pomocowe oferowane przez rząd nie zostaną zrealizowane, jeśli nie będzie odpowiednich funduszy w budżecie, pochodzących głównie z podatków płaconych przez przedsiębiorców oraz tych, których oni zatrudniają.

W trakcie kampanii skupił się pan na aktywności w sieci, zamiast na banerach i ulotkach. Skąd taka decyzja? Czy nie bał się pan, że to ograniczy liczbę potencjalnych odbiorców?

Oczywiście, internet odegrał kluczową rolę w mojej kampanii, co jest widoczne w wynikach na Facebooku, gdzie w ciągu ostatnich 30 dni kampanii osiągnąłem ponad 1,5 mln unikalnych wyświetleń. Dodatkowo na platformach takich jak TikTok i Instagram mieliśmy setki tysięcy wyświetleń. Ponadto przeprowadziliśmy skuteczną i przemyślaną kampanię reklamową w Google Ads.

Nie oznacza to, że zrezygnowaliśmy z tradycyjnych środków reklamy. Decyzja o tylko jednym billboardzie była podyktowana kwestią dostępności i kosztów. Agencje reklamowe mocno wykorzystywały okres wyborczy, co sprawiło, że ceny były bardzo wysokie, nawet w małych powiatowych miastach, takich jak moje - druk jednego billboardu kosztował od 2 do 3 tysięcy złotych. Jako młoda osoba zbierałem środki od kilkudziesięciu osób, a jako ugrupowanie Polska 2050 nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych pieniędzy z publicznych środków, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na rywalizację budżetową z konkurentami.

Dlatego postanowiliśmy skupić się na innych formach reklamy, takich jak banery i ulotki, których mieliśmy odpowiednio ponad pół tysiąca i kilkadziesiąt tysięcy. Dodatkowo osobiście odwiedzałem lokalne targowiska, by być wśród wyborców fizycznie i nie dać żadnej grupie poczuć się przez nas pominiętej.

Młodzi muszą czuć wsparcie od państwa. Tylko wtedy będą budować ojczyznę, także tę lokalną

Jakimi argumentami próbował pan trafić do młodszych wyborców, a jakimi do starszych? Czy może skupił się pan na węższej grupie wiekowej, zamiast starać się dotrzeć do każdego?

Rzeczywiście, młodsze pokolenie wyborców stanowiło ważny segment w mojej kampanii. Patrząc na wyniki, można stwierdzić, że udało się mi przyciągnąć ich uwagę. Niestety, nie mam dokładnych danych, które potwierdziłyby moje przypuszczenia dotyczące starszych osób, wydaje mi się jednak, że emocje wśród starszego pokolenia są podobne do tych, które wywołałem wśród młodszych wyborców.

W mojej kampanii obiecałem stworzenie rzeczywistości, w której młodzi ludzie nie muszą opuszczać swoich lokalnych społeczności ani wyjeżdżać do większych miast lub za granicę. Osiągniemy to poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych, takich jak żłobki, poprawę transportu zbiorowego, zwłaszcza w obszarach, które są obecnie niedostępne dla komunikacji publicznej, a także poprawę opieki okołoporodowej. Obiecałem także zmiany w restrykcyjnym prawie antyaborcyjnym oraz zwiększenie dostępności opieki ginekologicznej i bezpłatnych badań prenatalnych.

Polska się wyludnia, a niektóre regiony dużo szybciej niż inne. To problem, z którym w Sejmie chce walczyć Gomoła i reprezentowana przez niego Polska 2050 (fot. Kelli Mcclintock/Unsplash)

Uważam, że ta obietnica nie była istotna tylko dla młodych ludzi, ale także dla pokoleń ich rodziców i dziadków. Słyszałem wiele historii osób, które z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w chrzcinach swoich wnuków, ponieważ odbyły się one za daleko od ich miejsca zamieszkania czy wręcz za granicą.

To były też historie młodych matek, które czekały na swoich mężów, pracujących za granicą i widujących swoje rodziny raz na tydzień lub co dwa tygodnie. Chcieliśmy, aby rodziny nie musiały już się rozdzielać.

Opolszczyzna to najszybciej wyludniający się region w Polsce - przez to bardzo często doświadczamy samotności. Osoby starsze, zbliżające się do wieku emerytalnego obawiają się, że ich dzieci będą zmuszone do opuszczenia rodzinnego miasta z powodu braku perspektyw, a my chcemy im te perspektywy stworzyć i zatrzymać młodych ludzi w regionie.

Oprócz tego obiecywałem dbanie o portfele wyborców, aby inflacja nie pożerała ich oszczędności. Ważne było także wprowadzenie nowej jakości w polityce dla tych osób, które obserwowały scenę polityczną przez ostatnie 30 lat i czekały na zmiany. Oferowałem im tę zmianę w stylu prowadzenia polityki w Polsce i myślę, że to było przyczyną zdobycia przeze mnie niemal 22 tys. głosów w tych wyborach.

Stabilność i przewidywalność zamiast rewolucji

Co jeszcze według pana jako przedsiębiorcy musi się w Polsce zmienić, aby prowadzenie firmy było łatwiejsze? Co może sprawić, że więcej osób będzie chciało podjąć się założenia i rozwijania własnej działalności?

Uproszczenie systemu podatkowego, o którym piszę na mojej stronie, to oczywiście jedna strona medalu. Drugim ważnym aspektem jest stabilizacja.

Doświadczenia z zeszłego roku, kiedy to zasady rozliczeń podatkowych zmieniały się nawet w trakcie roku podatkowego, doprowadziły do sytuacji, w której wielu przedsiębiorców musiało podejmować decyzje znacznie wcześniej niż planowano. Wiele osób rozważało nawet przeniesienie swojej rezydencji podatkowej do innych krajów, które mogą mieć wyższe podatki, ale przynajmniej oferują stabilność podatkową. Dlatego też postanowiliśmy wprowadzić zasadę, że wszelkie zmiany podatkowe będą wprowadzane najpóźniej na 6 miesięcy przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Innym obszarem naszej uwagi jest edukacja, zwłaszcza w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy. Mam to szczęście, że jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, uznawanej za najlepszą uczelnię ekonomiczną w Polsce według wielu rankingów. Ta uczelnia ma silne powiązania z biznesem i wiele miejsc, gdzie studenci mogli zdobyć praktyczne doświadczenie, w tym inkubatory przedsiębiorczości, które współpracowały z prywatnymi firmami, dostarczając finansowanie na projekty lub wspierając inicjatywy studenckie.

Mimo że nasza uczelnia podejmowała takie działania, to nie można powiedzieć, że sytuacja w innych szkołach wyższych była podobna. Uważam, że musi dojść do znacznej poprawy w zakresie praktycznej nauki przedsiębiorczości na uczelniach. Ponadto lekcje przedsiębiorczości w szkołach średnich pozostawiają wiele do życzenia i myślę, że poprawa w tej materii będzie naszym celem w najbliższej kadencji.

A co z brakiem podwyżek kluczowych podatków aż do 2026 roku zapowiadanym przez Polskę 2050? To jednocześnie dużo i niedużo czasu. Czy możemy się spodziewać, że od 2026 roku podatki PIT, CIT i VAT, a może wszystkie razem urosną?

Nasza gwarancja opierająca się na trzyletnich okresach to strategia, której celem jest przekonanie wyborców, że popierając Trzecią Drogę, otrzymają zapewnienie, że nie będą musieli finansować obietnic innych partii poprzez podwyżki podatków. Szczególnie dotyczy to początku kadencji, kiedy nowy rząd często wprowadza zmiany podatkowe. Kampanie wyborcze odbywają się w długim okresie, co sprzyja temu, że wyborcy mogą zapomnieć o wcześniejszych deklaracjach.

Chcieliśmy być wobec wyborców uczciwi i zapewnić, że przez pierwsze 3 lata kadencji nie będzie podwyżek podatków. Jednak jeśli dojdziemy do wniosku przed rokiem 2026, czyli przed wyborami, że sytuacja finansów państwa wymaga zwiększenia podatków, to będziemy to jasno komunikować. Jesteśmy opcją, która wyraźnie przedstawia potrzebę takich zmian z myślą o odpowiedzialności za finanse kraju. Wyborcy będą mieli wybór pomiędzy nami a bardziej populistycznymi hasłami innych ugrupowań.

Czy pana zdaniem są realne szanse, żeby wysokość wspomnianych podatków w przyszłości spadła?

Istnieje duże prawdopodobieństwo i będziemy dążyć do tego, aby stawka VAT, która została „tymczasowo” na ponad 10 lat podniesiona do 23 proc., została obniżona. Dodatkowo, istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych ulg podatkowych, na przykład w przypadku podatku PIT lub CIT.

Jeśli chodzi o CIT, konieczne byłoby zwiększenie skuteczności ściągalności tego podatku, szczególnie w przypadku dużych firm o wysokich dochodach, aby zapewnić przynajmniej liniową skuteczność. To nie tylko kwestia progresji podatkowej, ale przede wszystkim zapewnienia, że największe firmy w stosunku do swoich dochodów płacą uczciwie.

Dodatkowe emerytury i inne dodatki socjalne? Obywateli można wspierać na lepsze sposoby

Czy pańska partia ma w planach zniesienie zerowego podatku dla młodych, który wprowadził PiS?

Absolutnie nie. Ta konkretna zmiana idzie zgodnie z ideą, która jest mi bardzo bliska, a mianowicie, żeby nie tylko nie narzucać nowych obciążeń, ale także nie zwiększać istniejących.

Jeśli dochodzi o modyfikację w kierunku udzielania ulg podatkowych dla określonych grup, to naszym zdaniem zasługują na to osoby młode, które obecnie zmagają się z rekordowymi kosztami życia.

Dla przykładu, możemy zauważyć, że według raportu "Portfel Studenta" koszty życia dla studentów znacznie wzrosły - średnie miesięczne wydatki w roku 2015 wynosiły ok. 1500 zł, ale w 2023 roku jest to już prawie 4000 zł. To jest efekt działań rządu PiS, dlatego uważamy, że ulga w postaci zerowego podatku dochodowego powinna zostać zachowana.

Jednak naszym priorytetem jest przede wszystkim zmniejszenie kosztów życia, aby uniknąć konieczności „dosypywania” pieniędzy z dodruku.

Rodzinny PIT, o którym można przeczytać w programie Polski 2050 - czy to rozwiązanie miałoby zastąpić 500/800 plus? Czy gdyby padła dziś propozycja likwidacji tego programu, to zagłosowałby pan „za”?

Obecnie nie ma wątpliwości ani dyskusji na temat tego, by zlikwidować program 500 plus, ale już co do jego waloryzacji są pewne wątpliwości. Moim zdaniem pomoc powinna być skoncentrowana i ukierunkowana.

Istnieją różne pomysły, takie jak ustalanie progu dochodowego, aby osoby o najwyższych dochodach nie otrzymywały dodatkowej gotówki, lub wprowadzenie warunku, że przynajmniej jeden z rodziców musi być aktywnie zatrudniony, aby rodzinie przysługiwało wsparcie. To są elementy, które chciałbym uwzględnić w tym programie, kiedy uda się utworzyć nowy rząd.

Moim zdaniem rozsądnym podejściem byłoby również wprowadzenie tzw. PIT-u rodzinnego, który nie zastąpiłby programu 500 plus, ale go rozwinął, oferując ulgi podatkowe szczególnie dla rodzin wielodzietnych. Przykładowo, rodziny z co najmniej czwórką dzieci nie musiałyby płacić podatku. Uważam, że to jest w pełni uzasadnione, szczególnie w kontekście demograficznego kryzysu, z którym obecnie się mierzymy.

Trzynasta, czternasta i kolejne dodatkowe emerytury - można spotkać się z opinią, że taki system jest zagraniem czysto PR-owym, obliczonym na zdobycie głosów seniorów. A może zamiast tego emerytom można zaproponować coś lepszego?

Faktycznie dotykamy sedna sprawy, ponieważ nie ma wątpliwości, że te dodatkowe świadczenia były jedynie hasłem wyborczym, mającym na celu przesłonienie faktu, że w rzeczywistości średnie emerytury w porównaniu do średnich wynagrodzeń zmalały o 20 proc. w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ten spadek jest szczególnie widoczny w kontekście stosunku między średnią emeryturą a średnią pensją, a trzynastki oraz czternastki nie rekompensują w pełni tej straty.

W moim przekonaniu to sytuacja, która zmusza nas do gruntownej zmiany systemu emerytalnego. Potrzebujemy systemu zachęt, który będzie skoncentrowany na zwiększaniu wysokości emerytur, zwłaszcza dla tych, którzy nie decydują się na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W tej kadencji powinniśmy podjąć wysiłek, aby zbadać i wypracować ramową umowę międzypokoleniową, w której uczestniczyłyby wszystkie siły polityczne. Prognozy są nieubłagane: jeśli zdecyduję się na emeryturę po 2060 roku, mogę spodziewać się zaledwie około jednej trzeciej obecnej emerytury.

Oczekuję od całej klasy politycznej, aby nie wprowadzać młodych ludzi w błąd, lecz zaproponować rozwiązania, które zagwarantują, że młodsze pokolenia będą nadal otrzymywać emerytury, pomimo obecnych wyzwań demograficznych w Polsce.

Czterodniowy tydzień pracy? Według Gomoły to nie jest odpowiedni moment



Czy system podnoszenia minimalnej pensji również powinien ulec zmianie? Jeśli tak, to jak powinno to pana zdaniem wyglądać?

Moim zdaniem, szczególnie w okresie dynamicznych zmian inflacji, nie ma sensu stosować kryteriów kwotowych, takich jak nominalna wartość, do ustalania minimalnej pensji. Zamiast tego powinniśmy uzależnić pensję minimalną od średniego wynagrodzenia, tak aby była ona ustalana jako stały procent tego średniego wynagrodzenia, które Główny Urząd Statystyczny rejestruje w sektorze zatrudnienia.

To jest moja propozycja, która nie ogranicza się tylko do kwestii pensji minimalnej, ale także do innych obszarów, gdzie wynagrodzenia są wyliczane w podobny sposób. Takie rozwiązanie jest zgodne z zasadami wolnego rynku, ale jednocześnie korzystne w obszarach, gdzie państwo świadczy podstawowe usługi publiczne swoim obywatelom.

Czterodniowy tydzień pracy - czy taki pomysł pańskim zdaniem mógłby się sprawdzić w Polsce?

Uważam, że obecnie nie jest odpowiedni moment na rozważania o tak drastycznym skracaniu tygodnia pracy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wielu moich rówieśników (i nie tylko) stara się znaleźć dodatkową pracę, aby utrzymać swoje rodziny i gospodarstwa domowe. W czasach obecnego kryzysu gospodarczego, który nas dotknął po 8 latach rządów PiS, Polacy są zmuszeni poszukiwać dodatkowych źródeł zatrudnienia.

Jednak proszę spojrzeć na historyczne tendencje - wcześniej pracowaliśmy nawet w soboty, ale ta praktyka dawno minęła. Nasz rozwój cywilizacyjny daje nam coraz większą ilość czasu wolnego i zmniejsza przymus pracy na pełny etat. Jestem przekonany, że w ciągu kilku lat nasze przepisy dotyczące czasu pracy podążać za tym trendem. Obecnie nie jest to dla mnie priorytetową kwestią na najbliższe miesiące. Niemniej jednak, w trakcie obecnej kadencji, temat ten może ponownie powrócić i jestem gotów pochylić się nad nim.

