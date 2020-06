Minister pracy zapewnia: bezrobocie pozostanie jednocyfrowe

Zdaniem minister rodziny, pracy i polityki społecznej sytuacja na rynku pracy jest lepsza, niż można się było obawiać jeszcze kilka tygodni temu i skłania do umiarkowanego optymizmu.

Marlena Maląg zapewnia, że mimo zmniejszenia się wpływów do ZUS, sytuacja finansowa Zakładu jest zabezpieczona.

Na razie nie jest rozważane przedłużenie zwolnień ze składek ZUS.

Jakie będzie bezrobocie na koniec roku?

- Na pewno będzie jednocyfrowe. Prowadzimy analizy efektów tarczy antykryzsowej i te skłaniają nas do ostrożnego, umiarkowanego optymizmu. Na koniec maja mieliśmy stopę bezrobocia 6 proc. i w pierwszych piętnastu dniach czerwca, mamy więcej wyrejestrowanych bezrobotnych i mniej nowo zarejestrowanych niż w pierwszej połowie maja. Mamy zatem podstawy do umiarkowanego optymizmu.

Pamiętamy jednak, że mamy czerwiec, wchodzimy w okres prac sezonowych, co będzie łagodziło wzrost bezrobocia. Jesienią jednak te prace sezonowe zaczną wygasać.

Zobacz też:Marlena Maląg: najważniejsza jest ochrona miejsc pracy

Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań - i to robimy - aby wesprzeć firmy finansowo, dostarczyć im płynności i w ten sposób chronić miejsca pracy. Z naszych rozmów z firmami wynika, że szybkość dotarcia tej płynności do firm powodowała, że mogły podjąć decyzję że, nie będą zwalniać. Te działania to dla nas absolutny priorytet.

Zobacz też: Bezrobocie w krótkim czasie niemal się podwoi. Niepokojąca prognoza

Pamiętamy też oczywiście o tych osobach, które jednak straciły pracę z powodu pandemii. To dla nas bardzo istotny problem, którego nie zamierzamy tracić z oka. Dlatego w ustawie zaproponowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę znalazł się zapis o dodatku solidarnościowym dla takich osób, który będzie wypłacany przez trzy miesiące.

Żadnych dokładniejszych szacunków?

- Sytuacja jest dynamiczna. Analizujemy ją na bieżąco, mamy oczywiście różne scenariusze, różne prognozy, ale nie chciałabym podawać konkretnych liczb - czy bez pracy będzie milion dwieście czy milion trzysta tysięcy osób. Podawanie dziś takich liczb jest obarczone bardzo dużym ryzykiem.

CZYTAJ DALEJ »

Z tytułu zwolnienia ze składek ZUS w kieszeniach przedsiębiorców zostało 7 mld zł, ale to oznacza, że te pieniądze nie wpłynęły do ZUS. Zakład wypłacił też już 3 mld zł tytułem postojowego.Tymczasem pogarszająca się sytuacja na rynku pracy - bo bezrobocie będzie jednak rosło - sprawi, że do ZUS będzie trafiać mniej składek niż założono na ten rok, m.in. przy konstrukcji budżetu. Czy będzie potrzebne zwiększenie dotacji do ZUS? O ile? - Na dyskusje o tym przyjdzie czas przy nowelizacji budżetu. Jeśli chodzi o Zakład Ubezpieczeń społecznych i wypłacane środki czyli świadczenia postojowe a także zwolnienie ze składki ZUS, to jest bardzo istotne, że pracownik ma tę składkę zapisaną. Środki na przypisanie tych środków są zabezpieczone z Funduszu Pracy. A więc jest zabezpieczenie tych pieniędzy dla ZUS. Na tę chwilę nie możemy jeszcze ocenić, czy i o ile trzeba będzie w związku z sytuacją zwiększyć dotację do ZUS przy okazji nowelizacji budżetu. Sytuacja ZUS obecnie jest dobra, instytucja jest dobrze zarządzana, ściągalność składek jest na wysokim poziomie. I w tym momencie mamy na celu przede wszystkim ochronę miejsc pracy. Sytuacja jest pod kontrolę Czy rozważane jest przedłużenie zwolnienia ze składek, przynajmniej dla niektórych, bardziej poszkodowanych przez kryzys branż? - Dzisiaj naszym głównym kierunkiem działania jest przede wszystkim rozwój i wspierania inwestycji, aby w ten sposób napędzić rozwój gospodarki.