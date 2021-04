Kobieta z dziećmi to norma. Mężczyzna na opiekuńczym to superbohater

Z wyliczeń Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że osiągnięcie globalnego parytetu płci zajmie prawie 136 lat. - Zobaczmy, że w Polsce mamy tylko jedną panią minister i to na czele bardzo stereotypowego resortu rodziny i polityki społecznej. Cała reszta to mężczyźni. Nieważne, w którą stronę spojrzymy, ta luka jest olbrzymia i nic nie wskazuje na to, że będziemy mieli systemowe rozwiązania, co z tym fantem zrobić - tłumaczy w rozmowie z PulsHR.pl Paulina Kirschke i dodaje, że potrzebna jest zmiana w głowach kobiet i walka z funkcjonującymi stereotypami.

Za każdym razem, gdy składam życzenia mojej małej bratanicy, po cichu mówię, że mam nadzieję, że będzie żyła w lepszych czasach. Bo przyszłość nie zapowiada się różowo dla kobiet. Z tegorocznych danych Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że parytet płci osiągniemy za 136 lat.

Paulina Kirschke, założycielka Fundacji im. Julii Woykowskiej: To są dane, które zatrważająco wyglądają każdego roku. Liczba lat, która nam zostaje do tego, by mieć w miarę równościowe społeczeństwo na świecie, przeraża zawsze. Nieważne, czy jest to 95, czy 136. To pokazuje, jaka daleka droga przed nami. Zobaczmy, że w Polsce mamy tylko jedną panią minister i to na czele bardzo stereotypowego resortu rodziny i polityki społecznej. Cała reszta to mężczyźni. W parlamencie nie jest lepiej - jeszcze nigdy nam się nie udało przekroczyć magicznego poziomu 30 procent parlamentarzystek. W samorządzie ok. 10 proc. zarządzających to kobiety. W spółkach notowanych na giełdzie też nie jest zbyt dobrze. Nieważne, w którą stronę spojrzymy, ta luka jest olbrzymia i nic nie wskazuje na to, że będziemy mieli systemowe rozwiązania, co z tym fantem zrobić.

Dlaczego brakuje nam tych rozwiązań? Przecież to jest temat, o którym mówimy od dawna. Pokoleniu naszych mam dostarczano inne wzorce. Ale przecież to nasze ma już świat w zasięgu ręki. Nadal jednak nie ma nas tam, gdzie świetnie byśmy się odnalazły.

Myślę, że to są co najmniej dwa problemy. Po pierwsze wciąż musimy walczyć ze stereotypem, że miejsce kobiet jest w domu i przestrzeni niepublicznej, a miejsce mężczyzn – w przestrzeni publicznej. To nasze myślenie zaczęło się zmieniać całkiem niedawno. Ponadto w Polsce nie mieliśmy tak naprawdę rewolucji feministycznej z prawdziwego zdarzenia. Zawsze były inne sprawy do załatwienia. Trzeba było sklecać państwo po 1918 roku, potem wojna, odbudowa kraju i walka z komuną, trzeba było „dociągnąć” do Unii Europejskiej. Zawsze było coś, co powstrzymywało nas przed rozpoczęciem dyskusji w jaki sposób wyjść z tego stereotypowego myślenia.

Po drugie fatalnie wygląda sytuacja ze wzmacnianiem cech liderskich u młodych dziewczyn. Te młode pokolenia powinny żyć z inną świadomością swojej sprawczości i mocy. A tego im brakuje. Badania pokazują, że polskie nastolatki należą do tych, które mają najniższe poczucie własnej wartości. Dlaczego nic nie robimy z tym na przełomie szkoły podstawowej i średniej? Znów – zawsze są ważniejsze rzeczy.

Z jednej strony walczymy ze stereotypami. Z drugiej – same kobiety mają problem z tym, żeby wstać i powiedzieć: "Tak, będę kandydować w wyborach! Tak, zostanę prezydentką!". Nasza fundacja organizowała spotkania z kobietami na różnych stanowiskach, rozmawiałyśmy o tych barierach i przeszkodach. Okazuje się, że najbardziej blokuje je przekonanie – „ja się do tego nie nadaję”, „nie jestem Angelą Merkel”... Bariery, które same sobie budujemy w głowach.

Prawda jest też taka, że mężczyźni nie wyciągają pomocnej dłoni. Wszystkie kobiety, z którymi rozmawiałam, a które pracują w branżach stereotypowo męskich, podkreślają, że to wsparcie ze strony panów jest raczej średnie. Najczęściej są one odbierane jako te, które nie dadzą sobie rady z rozwiązaniem problemów.

Zatrzymam się na chwilę przy tych samorządach. Ja mieszkam w mieście zarządzanym przez kobietę. I tak jak społecznie nie chcemy wyciągać pomocnej ręki, tak z chęcią wyciągamy coś zupełnie innego – krytykę. Kobieta na takim stanowisku musi mieć bardzo grubą skórę.

Kobiety bardzo często podkreślają, że wyciągane są takie argumenty, które nigdy nie padają w przypadku mężczyzn. Najlepszy przykład: „no jasne, chcesz startować, a kto się zajmie dziećmi?”. Mężczyzny nikt nigdy o to nie zapyta. I jest to argument, który pada nie tylko w przypadku podejmowania decyzji o starcie w wyborach, ale na przykład w sytuacji starania się o awans.

Wyciągane są kwestie związane z wyglądem, z ubiorem. Nikt nie analizuje pod tym kątem mężczyzn. W przypadku kobiet analizowana jest długość spódniczki, wysokość obcasa czy kolor koszuli. Mamy społeczne przyzwolenie na tego typu komentarze w stosunku do kobiet.

Kobiety stojące na liderskich pozycjach są też łatwym celem ataku z innego, bardzo prostego powodu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że one pełnią takie funkcje. Gdybyśmy byli z tym oswojeni, nie miałyby miejsca prywatne wycieczki. Wszyscy wiedzieliby, że jedna i druga strona się do tego nadaje. To jest też zaczątek do rozmowy na temat parytetów i tego, czy nie pomóc kobietom właśnie w taki sposób wkraczać do tego świata.

Dziś niestety to najgłośniejsza i często najbardziej bolesna krytyka pochodzi od kobiet właśnie. Same sobie robimy krzywdę i kopiemy ten dół?

Spójrzmy jak wygląda przekaz medialny. Jak kreowana jest dyskusja np. w programach publicystycznych, gdzie powinno liczyć się to, co mówimy, a nie płeć. Wiele razy spotkałam się z sytuacjami, w których mężczyźni do swoich rozmówczyń mówili: "ale się pani ładnie uśmiecha".

Robiliśmy warsztaty w szkołach porównujące okładki gazet dla dziewczynek i chłopców. Na szczęście dziś się to zmieniło, ale parę lat temu sytuacja wyglądała inaczej. My wychowujemy dziewczynki tak, żeby ładnie wyglądały. Chłopców od małego kierunkujemy zawodowo. Trudno się dziwić, że oceniamy wygląd innych kobiet, skoro od małego dostajemy sygnał, że trzeba wyglądać idealnie.

Porozmawiajmy o parytetach. Często argumentem poruszanym w dyskusji o równości jest zdanie, że nie wszędzie będzie to dobre, że czasami sztucznie będziemy wypełniać lukę ze szkodą np. dla firmy. Nie sposób się z tym nie zgodzić.

Dlaczego? Nasze społeczeństwo jest w zasadzie podzielone pół na pół, z delikatną przewagą kobiet.

Dziś zdecydowana większość studiujących to kobiety; badania pokazują, że jesteśmy też lepiej wykształcone. Problem ze znalezieniem świetnie wykwalifikowanych kobiet to problem wykreowany sztucznie.

Są pewne bariery, które pojawiają się na drodze kobiet. Zostając matką, na pewien czas jesteśmy wyciszone, mężczyźni w tym czasie awansują, skupiają się na karierze. To jednak nie oznacza, że nas nie ma.

Spójrzmy na skandynawskie kobiety w polityce, na nowozelandzką premierkę. Jacinda Ardern urodziła dziecko już jako szefowa rządu, przychodziła z nim do pracy i nikogo to nie dziwiło. Musimy zacząć inaczej patrzeć na obecność kobiet w życiu publicznym. My nigdy nie będziemy mężczyznami i nie chodzi o to, byśmy się nimi stały. Musimy zacząć budować naszą wspólną przestrzeń tak, by i kobietom, i mężczyznom było dobrze.

Parytety pomogą kobietom myśleć, że mogą zacząć planować swoją przyszłość szerzej. Jeśli dziś zadalibyśmy pytanie dziewczynkom, czy myślą o tym, żeby w przyszłości zostać prezydentką, to zdecydowana większość powie, że nie. My nie uczymy dziewczyn, że mogą być kim tylko zechcą i mogą zmieniać świat.

Na początku 2020 roku Instytut Badań Strukturalnych opublikował badania o sytuacji kobiet na rynku pracy. Okazuje się, że kobieta z dwójką dzieci, chcąca wrócić do pracy, ma bardzo wyboistą drogę przed sobą. Z jednej strony jest przekonanie, że musi być z dziećmi. Z drugiej pracodawca nie zawsze chce zgodzić się na większą elastyczność. Dlaczego?

Z jednej strony nadal panuje stereotypowe myślenie, że kobieta z dzieckiem to kobieta, która będzie na wiecznym zwolnieniu. Wszystkie badania pokazują, że kobiety i mężczyźni biorą taką samą liczbę zwolnień. Z tą różnicą, że kobiety częściej ze względu na dziecko. Świat publiczny został zbudowany pod mężczyzn. Kobieta z dwójką dzieci, która chciałaby mieć czas bardziej elastyczny, zderzy się z myśleniem, że wszyscy muszą mieć po równo. A tak nie jest. To kobiety zazwyczaj po pracy przejmują rolę opiekunek nad dziećmi czy starszymi osobami. Potrzebna nam jest rozmowa na temat tego, jak przebudować świat, by faktycznie był bardziej sprawiedliwy. Zasady, według których działamy dziś, nie sprawdzają się.

Są badania, które pokazują, że im bardziej różnorodny zarząd firmy, tym większy zysk. Kobiety mają takie umiejętności, których nie mają mężczyźni. Jedną z nich jest mniejsza skłonność do ryzyka, ale większa otwartość na zmiany. Kobiety nie będą skupowały firm zajmujących się badaniami i rozwojem. One będą starały się tak dokształcać swoje zespoły, by to one generowały zyski. W czasach pandemii te umiejętności są zdecydowanie bardziej przydatne. Zrobienie kobietom miejsca będzie przynosiło ogólne zyski.

Z raportu WEF wynika, że wpływ pandemii na sytuację kobiet odczywać będziemy przez lata. Z jednaj strony częściej traciłyśmy pracę. Z drugiej w przestrzeniach, na które pandemia postawiła akcenty, kobiet jest zdecydowanie mniej.

Kobiety dostają bardzo po głowie w ostatnich miesiącach. Większość branż, które ucierpiały najbardziej, to branże mocno zdominowane przez kobiety – np. hotelarstwo czy gastronomia. To będzie olbrzymi problem, o którym już dziś powinniśmy myśleć i szukać rozwiązań, które będziemy wdrażać za jakiś czas.

To, co kobiety sobie wywalczyły, dyskusje o równości, wstrzymała, wręcz zablokowała pandemia. Dziś to najczęściej kobiety zostawały w domach, zajmowały się dziećmi, były zwalniane i automatycznie nie szukały pracy, bo z jednej strony trudna sytuacja, z drugiej obowiązki. Przez najbliższe lata będziemy ścierać się z tym problemem.

My staramy się wspierać kobiety wracające do pracy lub myślące o założeniu własnego biznesu. Kobiety świetnie sprawdzają się w tej roli, ale zanim założą własną działalność, mamy mnóstwo barier, które mogą zniechęcać.

Miałam w swoim otoczeniu sytuację, w której to mężczyzna był na opiekuńczym podczas pierwszej fali pandemii. Ogarniał cały dom, dzieci swoje i znajomych. I w męskim gronie traktowany był jak bohater. A przecież kobiety robią to od lat. Świetnie łączą funkcje mamy z często rewelacyjnymi karierami. Dlaczego mężczyzna w takiej sytuacji to bohater?

Kobiety mają rewelacyjną umiejętność łączenia różnych funkcji i ról. Wiemy, że jak trzeba, to kobieta zrobi wszystko i nie ma z tym problemu. Największym paradoksem w tej sytuacji jest myślenie, że nie nadaje się do ról zarządczych. Tymczasem zarządzanie firmą, jaką jest rodzina, odpowiedzialność za dzieci, często za męża, łączenie tego z pracą – to jest coś, co my realizujemy każdego dnia. Mężczyzna, który zgodnie ze społecznym stereotypem przygotowany jest do ról zarządczych, w momencie nowego obowiązku – opieka nad dziećmi – traktowany jest jak superbohater.

Pandemia być może pomoże nam zweryfikować pewne założenia. Naomi Klein w „Doktrynie szoku” wskazuje, że wszystkie sytuacje, jakie nami wstrząsają, a taką niewątpliwie jest pandemia, powodują nowe otwarcie, sprawdzenie, czy wszystko dobrze funkcjonuje, ale są też miejscem na nadużycia. Musimy więc być bardzo uważne i uważni.

Kobiety cały czas dostają sygnały, że gdzieś się nie nadają. Wspomniany podział ministerstw, sytuacja w parlamencie, brak poważnego potraktowania kandydatki na urząd prezydenta to informacja, że to nie jest gra dla nich. Taki klimat polityczny nie sprawi, że kobiety będą chętniej włączać się w tę dziedzinę życia publicznego.

A to jest dobry czas na rozpoczynanie dyskusji o sytuacji kobiet w Polsce? Myślę o tym otoczeniu politycznym. Nie mówi się o nas poważnie w wielu sytuacjach.

Protesty kobiet pokazały, że ta energia nie jest tłumiona w środku. Ona zaczyna wypływać, pewne granice zostały przekroczone. Uważam, że to jest świetny moment, by tę energię zacząć kanalizować, rozpocząć rozmowy o zmianach, jakie muszą zajść. Polaryzacji życia publicznego nie zahamujemy. Energia kobiet nie zniknie.

Musimy wprowadzić działania wspierające kobiety, wzmacniające ich role. Nauczyć ich myślenia o sobie jako o kimś, kto może realnie zmieniać rzeczywistość. Zawsze przytaczam przykład Islandek. Prawodawstwo w Islandii zaczęło się zmieniać w momencie, w którym w parlamencie zasiadło 40 proc. kobiet. Wtedy zmieniła się definicja gwałtu, wprowadzono kwoty w zarządach publicznych spółek. Podobnie dzieje się w Nowej Zelandii. Cała marginalizowana przestrzeń stała się bardzo ważna.

Bardzo bym chciała, żeby rozmowy o kwotach czy parytetach, nawet jeśli będą rozmawiać przeciwnicy taki rozwiązań, po prostu zaczęły się dziać. Bo to jest początek być może trudnych, być może długotrwałych, ale ważnych zmian.

Te wymienione kraje traktowane są jako jedne z najlepszych do życia, więc może to o czymś świadczy.

Dla mnie jest to oczywiste, że jeśli kobietom będzie żyło się dobrze, to wszystkim się będzie żyło dobrze. To, co nas dołuje i bardzo boli, to jest nierówność. Jeśli to się zmieni, to zmieni się nasza optyka patrzenia na przyszłość. Nie tylko naszą, ale przede wszystkim tych najmłodszych pokoleń.

Czyli jest szansa dla tej mojej małej, trzyletniej Ali, że będzie jej trochę łatwiej w przyszłości.

Jest duża szansa, ale musimy nad nią uczciwie pracować. Mamy problem z przepracowywaniem niektórych rzeczy jako społeczeństwo. Myślimy: "dobra, jakoś to będzie". A dziś stoimy przed wielką szansą pracy nad problemem, który jest bardzo realny.

Trzeba tylko dyskutować; problem w tym, że my jako Polacy nie do końca to potrafimy. Umiemy się kłócić, obrzucać inwektywami, ale dyskusja nie jest naszą mocną stroną. Wiem, że te rozmowy będą bardzo trudne, być może bez efektu, ale mocno wierzę w ich powodzenie.