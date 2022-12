Jako dorosła straciła wzrok. Nie poddała się, dziś rekrutuje innych i mówi "Zawsze mamy wybór"

Pracodawcy obawiają się czegoś, co jest nowe, dla części rekruterów po prostu nieznane. Osoby z niepełnosprawnością z kolei obawiają się, czy w danej firmie będą równo traktowane, będą miały możliwość korzystania z dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych i architektonicznych, umożliwiających wykonywanie pracy. Takie dostępności i dostosowania miejsca pracy oferuje Shell. Wszystko zależy od naszego nastawienia, od indywidualnej postawy i podejścia do drugiego człowieka. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy w różnych aspektach potrzebują wsparcia, mają różne talenty, mają swoje mocne, ale i słabsze strony.

Myślę, że niektórzy pracodawcy nadal obawiają się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, co może wynikać ze stereotypowego postrzegania takich osób. Jest też duża grupa pracodawców otwartych na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Nadal spotykam się z traktowaniem nas jako osób niewykształconych lub gorzej wykształconych, które nic nie potrafią robić lub wykonują swoje obowiązki wolno, niepoprawnie czy niesamodzielnie. Takie podejście to efekt, między innymi, nieznajomości osób z niepełnosprawnością oraz strachu przed „innością”, który towarzyszy obu stronom.

Beata Michalec (fot. mat. pras.)

Obawy mogą wynikać z tego, że mało uczy się nas, od najmłodszych lat, życia i współpracy razem?

To bardzo szeroki temat. Faktycznie, nauki współegzystowania i poznawania siebie jest ciągle za mało. Mamy w Polsce naprawdę dużo do zrobienia w tym obszarze. Sama byłam zaskoczona i dotknęło mnie to osobiście, kiedy w dorosłym życiu przestałam widzieć. Chciałam w dalszym ciągu korzystać przykładowo z siłowni, ale od pani menedżerki klubu sportowego usłyszałam, że na zajęciach są osoby zdrowe, które nie chcą mieć kontaktu z osobami z niepełnosprawnością. A przecież ja ich swoją dysfunkcją wzroku nie zarażę i trudno mi zrezygnować z normalnego życia tylko dlatego, że mam jakąś niepełnosprawność. Widać zatem, że w wielu obszarach potrzebujemy większej integracji i otwartości na różnorodność.

Myślę, że takich postaw uczymy się od najmłodszych lat w szkole. Przecież osoby pełno i niepełnosprawne mogą współdziałać razem. Ważne jest indywidualne podejście do różnych potrzeb, a co za tym idzie możliwości, które pozwalają nam, może w odmienny sposób, zdobywać tę samą wiedzę i umiejętności. Część zajęć powinna być dostosowana do specjalnych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością (przykładowo, nauka pisma Braille’a), a pozostała część może być wspólna, co sprawi, że będziemy się poznawać i uczyć wspólnej kooperacji.

Różnorodne zespoły budują mocniejsze organizacje

Wejdźmy na poziom zawodowy. Upowszechniona praca zdalna to szansa dla osób z niepełnosprawnościami? Pracodawcy się przekonali, wypracowali zasady pracy rozproszonych zespołów. To w efekcie sprawi, że osoby z niepełnosprawnościami, które być może przed 2020 rokiem nie mogły pracować z biura, teraz będą chętniej zatrudniane?

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Jest to na pewno element, który byłby bardzo pomocny dla dużej grupy osób z niepełnosprawnością. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na jeden aspekt. Duża część tych osób chce wyjść z domu, chce mieć kontakty z innymi ludźmi, chce nawiązywać znajomości i spotykać się z innymi na kawie w czasie przerwy. Takie elastyczne podejście do modelu zatrudniania, jakie funkcjonuje m.in. w Shell, moim zdaniem, jest najlepszym rozwiązaniem. Dobrze jest pracować w grupie, jeśli ktoś ma takie możliwości zdrowotne. Możliwość pracy zdalnej jest bezcenna, jeśli ktoś z powodu swojej niepełnosprawności nie może przyjeżdżać do biura.

Inkluzywność i różnorodność to dwa hasła, które dziś definiują rynek pracy. Badania pokazują, że pracodawcy, którzy tworzą różnorodne zespoły, stawiają na różnych ludzi, są otwarci, przyciągają tych najlepszych. Ile zyskują pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami?

Prowadziłam ostatnio webinar dla kandydatów z niepełnosprawnością, podczas którego przybliżałam kulturę Diversity Equity & Inclusion, która funkcjonuje w Shell. Różnorodność w Shell to bogate połączenie widocznych i niewidzialnych różnic, które czynią każdego z nas wyjątkowym. Cenimy unikalne perspektywy, doświadczenia, wiedzę, kulturę i style pracy, które każdy pracownik wnosi do Shell i staramy się reprezentować różnorodne społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Różnorodność jest cechą kultury w Shell - jednak spójność i dobrą współpracę firma buduje w oparciu o cechy wspólne, a nie różnice. Włączenie buduje kulturę organizacji, w której osoby zróżnicowane rzeczywiście czują się mile widziane i mają możliwość rozwoju w grupie. Tworzenie zespołów, w których współpracują osoby z różnych grup społecznych, zatrudnione ze względu na swoje kompetencje i kwalifikacje, a nie ze względu na to, do jakich grup społecznych należą, jakiej są płci, wyznania czy orientacji, daje wyjątkową możliwość uczenia się od siebie nawzajem i inspirowania.

Shell buduje na tym, co nas łączy, a nie dzieli. Wspólna praca powoduje powstawanie wartości dodanej - nowych pomysłów, innowacyjnych rozwiązań, a w konsekwencji profesjonalnego świadczenia pracy. Pracodawcy tworzący różnorodne zespoły budują mocniejsze organizacje. Jestem dumna z tego, że udało mi się dołączyć do tak otwartego środowiska. Miejsca, w którym mogę czuć się doceniana, mogę się rozwijać zawodowo.

A to nie jest tak, że prościej będzie o tę różnorodność w firmach, które mają doświadczenia międzynarodowe, mają inne doświadczenia?

To zależy od człowieka, od tego, czy jesteśmy otwarci na to, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu i utartych, często stereotypowych działań. Niektóre firmy także implementują kulturę akceptacji i włączania, równego traktowania, są otwarte na różnorodność. Jednocześnie są też takie, które jeszcze tego nie robią.

Kilka lat temu miałam taką rozmowę kwalifikacyjną, podczas której pracodawca, który przyjmował mnie do pracy, zapytał, po co właściwie przychodzę, przecież niewiele potrafię, bo nie widzę. Pomyślałam wtedy, „aha, czyli to kolejny człowiek, któremu trzeba trochę powiedzieć, wyjaśnić co potrafię robić, jakie narzędzia do tego wykorzystuję, co mi pomaga w pracy”. Cały czas mam spotkania, podczas których wyjaśniam, jak osoba z niepełnosprawnością na przykład wzroku funkcjonuje, jak korzysta z nowych technologii, czego używa do pracy. Wspomniany pracodawca wyjaśnił mi później, że to był taki test przed kontaktem z poważnymi i trudnymi klientami. Myślę jednak, że on także chciał wiedzieć, jak to jest, bo nie współpracował wcześniej z osobą z dysfunkcją wzroku. Ja byłam pierwszą osobą w firmie.

Podobnie było w Shell – jestem pierwszą osobą z tak dużą niepełnosprawnością wzroku zatrudnioną w Shell w Polsce. Firma dąży do tego, aby jej środowisko pracy było tak samo różnorodne, jak to, które mamy poza nim. Kolejne osoby, które zostały zatrudnione, mają trochę łatwiej. Ja przecieram szlaki pod kątem edukacyjnym, pokazuję, w jaki sposób powinny być dostosowane szkolenia, przestrzeń biurowa, skonfigurowany system komputerowy i specjalistyczne programy, jakich słuchawek potrzebuję itp.

Nauczyć się funkcjonować od początku

Droga do tego miejsca była mocno wyboista?

Z racji tego, że nabyłam niepełnosprawność w życiu dorosłym, trudne było przeformatowanie mojego życia. Musiałam się nauczyć funkcjonować od początku. Rozumieć przestrzeń tylko ją słysząc i czując. To nie tylko nauka takich codziennych czynności, ale także korzystanie z komputera, nie widząc monitora i ikonek. By móc pracować w międzynarodowym środowisku, ważna była nauka języka angielskiego. Trudniej jest się go nauczyć bez wzroku. Oferta szkoleń dla osób z dysfunkcją wzroku jest bardzo niewielka, praktycznie jej nie ma. Droga do miejsca, w którym dziś jestem, była trudna, wymagała ode mnie konsekwencji. Finalnie jednak zakończyła się sukcesem, z którego ogromnie się cieszę – dołączyłam do Shell na stanowisko rekruterki. Trudności, jakie musiałam pokonać, sprawiają, że ten sukces smakuje wyjątkowo.

Ile było momentów załamania?

One były, choć ja ich nie liczę i nie zatrzymałam się na tych trudnych momentach. Zawsze mamy wybór. Albo pójdziemy w kierunku zniechęcenia, albo wybierzemy postawę poszukiwania rozwiązań i niepoddawania się przeciwnościom. Wydaje mi się, że to drugie podejście to w konsekwencji sukces. Podoba mi się to, że Shell myśli w tym samym kierunku, co ja. Szukamy rozwiązań, rozmawiamy, sprawdzamy co możemy jeszcze zrobić, żebym czuła się w biurze swobodnie, mogła się po nim przemieszczać i samodzielnie pracować. Takie rozwiązania zostały wprowadzone. Przykładowo, w pewnym miejscach na podłodze jest inna struktura, którą ja słyszę i czuję, przemieszczając się z laską. Wiem, w którym miejscu należy skręcić, żeby dojść do toalet. Z drugiej strony są wspomniane przeze mnie rozwiązania technologiczne i specjalistyczne programy udźwiękawiające, które ułatwiają mi pracę.

Biuro Shell Business Operations w Krakowie (fot. mat. pras.)

Co się powinno zmienić na rynku pracy, by ten stał się faktycznie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami?

Chciałam podkreślić, że to naprawdę już nie jest czas, w którym pracownik z niepełnosprawnością jest niewykształcony. Uczelnie są dostępne i otwarte. Mamy dużą grupę dobrze wykształconych osób, które mają jakąś niepełnosprawność. Warto zwrócić na to uwagę, warto takie osoby doceniać i przestać myśleć, że niczego nie potrafią. Wielu kończy studia podyplomowe, robi dodatkowe kursy.

Z drugiej strony warto jest „zrewidować” nasze obawy. Boimy się, bo się nie znamy. Dobrze jest poznawać tych, których nie znamy i uczyć się od siebie nawzajem. Trzecim elementem jest prawne uregulowanie pracy zdalnej, co na pewno sprawi, że praca stanie się bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Najważniejsze jest nasze podejście do drugiego człowieka. Chęć zaciekawienia się nim, dowiedzenia się, jak funkcjonuje i zaakceptowania, że w pewnych aspektach jest inny. Otwarcie się na inność może nas wzbogacać i przynieść świetne efekty.

