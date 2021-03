Emerytury stażowe wepchną ludzi w strefę ubóstwa

Jeśli byłbym członkiem związku zawodowego, to nie dostrzegałbym w tej propozycji żadnych korzyści - wyjaśnia w rozmowie z PulsemHR Wojciech Nagel, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych, minister ds. ubezpieczeń społecznych Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. I dodaje, że przyjęcie rozwiązań wepchnie emerytów stażowych w strefę ubóstwa.

Wojciech Nagel, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych (fot. PTWP)

Na początku 2021 r. OPZZ postanowiło przypomnieć prezydentowi Andrzejowi Dudzie o jego przedwyborczej obietnicy, czyli o emeryturach stażowych. Pomysł ten forsuje również NSZZ "Solidarność".

Jeśli byłbym członkiem związku zawodowego, to nie dostrzegałbym w tej propozycji żadnych korzyści. Po pierwsze dowiaduję się, że zgadzając się na takie rozwiązanie mogę liczyć na świadczenie, które de facto wpycha mnie w strefę ubóstwa. Po drugie, będę prawdopodobnie żył w takich warunkach 15, 20 i więcej lat - zauważa w rozmowie z PulsemHR Wojciech Nagel.

Zauważa, że wprowadzenie rozwiązania w obecnych uwarunkowaniach wiązałoby się z podwyższaniem podatków, składek i zwiększaniem zadłużenia państwa - Innej możliwości wykreowania takich świadczeń nie ma - podkreśla Wojciech Nagel.

Z punktu widzenia pracownika obietnica wprowadzenia emerytury stażowej jest pomysłem bardzo dobrym. Szczególnie dla tego pokolenia, które zaczynało pracować wcześniej, ale jeszcze trochę im do wieku emerytalnego zostało. Co zatem z emeryturami stażowymi jest nie tak, że wzbudzają tak duże kontrowersje?

Przypomnijmy zatem, że warunkiem przejścia na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym jest osiągnięcie wieku 60/65 kobiet i mężczyzn. Ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 roku przysługuje emerytura w tym wieku, jeśli posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Ja nie podzielam poglądu, że emerytury stażowe są bardzo dobre dla pracowników. Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie jedną zasadniczą kwestię. Czym miałaby być emerytura stażowa? Do czego ma się odwoływać? Jeżeli ma się odwoływać do lat pracy, 35/40, z uwagi na to, że w polskim systemie emerytalnym mamy do czynienia z latami składkowymi i nieskładkowymi – to co to może oznaczać?

Jeżeli mówimy o emeryturze stażowej niezależnej od okresów składkowych, pamiętajmy o tym, że wprowadza to potencjalnego emeryta w sferę minimalnych świadczeń. Podstawą reformy z 1999 roku jest system zdefiniowanej składki: tyle ile odłożyłeś, podzielone przez długość życia, trafi w twoje ręce na emeryturze.

W koncepcji emerytury stażowej jest zastrzeżenie, że nie może wynosić ona mniej niż 120 proc. minimalnego świadczenia. Jednak nadal mówimy o minimalnym świadczeniu (1250,88 zł brutto w 2021 roku – przyp. red.). Pytanie, czy chcemy znowu doprowadzić do sytuacji, gdy powstanie „nowy stary portfel” świadczeń emeryckich, które będą najniższe i nagle okaże się, że jest duże grono osób, które na emeryturze nie będą miały za co przeżyć? Być może jedynym sensowym pomysłem w tej sytuacji byłoby uwzględnienie wyłącznie lat składkowych. Do możliwości przechodzenia na emeryturę byłyby uprawnione te osoby, które miałyby wypracowane lata składkowe. Przeczytaj: Emerytury stażowe znów na tapecie. Związkowcy wygrają walkę? Zwróćmy jednak uwagę, że przy niedawnym podejściu do tego problemu, w latach 2018-19, pojawiły się zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Czy tego typu świadczenie można w systemie emerytalnym wykreować? Pamiętajmy, że prawo do zabezpieczenia społecznego po zakończeniu aktywności zawodowej przysługuje osobom, które osiągnęły określony wiek. Wiek zgodnie z polskim prawem może być zmieniany, wypowiedział się na ten temat Trybunał Konstytucyjny. Nie ma nigdzie mowy o tym, że prócz kryterium wiekowego decyzyjny były także staż pracy. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 roku przysługuje emerytura w tym wieku, jeśli posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Ale przecież konstytucję lub odpowiednie rozporządzenia zawsze można zmienić. Zmiana konstytucji w obecnych uwarunkowania politycznych jest niemożliwa. Za takimi zmianami musiałoby się odpowiedzieć 2/3 posłów (307 głosów-przyp. red.), musiałaby być to zatem wielka koalicja, która zmiany by zaakceptowała. W sprawie emerytur stażowych były prowadzone ekspertyzy prawne, które wskazywały na bardzo wysokie prawdopodobieństwo niekonstytucyjności takich rozwiązań. Wiek jest głównym czynnikiem, inne koncepcje nie znajdują oparcia w polskim systemie prawnym. To jest rozwiązanie wypychające ludzi z rynku pracy i możliwości pracy, nie zapewniające im odpowiednich warunków życia - mówi Wojciech Nagel (fot. Shutterstock) Drugi powód zamrożenia wprowadzenia emerytur stażowych to finanse. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył, że po wejściu przepisów w życie rocznie na emeryturę odchodzić mogłoby nawet 400 tys. Polaków, co kosztowałoby dodatkowe 13 mld zł rocznie. Nie będę pytać, czy nas na to stać, bo ta odpowiedzieć szczególnie w czasach pandemii i wychodzenia z pandemicznego kryzysu wydaje się być oczywista. Zapytam o to, z jakimi zmianami w finansach wiązałoby się pana zdaniem ewentualne wprowadzenie emerytur stażowych? Wyższe podatki, wyższa składka ubezpieczenia, rezygnacja z programów społecznych? Zawsze trzeba znaleźć źródło finansowania dla nowych wydatków. Pani te źródła wymieniła. Nie ma innej możliwości, trzeba byłoby podwyższać podatki, składki i zwiększać zadłużenie państwa. Innej możliwości wykreowania takich świadczeń nie ma. Moim zdaniem dla finansów publicznych byłoby to rozwiązanie bardzo groźne. Dla świadczeniobiorców jest również niekorzystne. Emeryturami stażowymi wzmocniono by sytuację, kiedy z rynku pracy odchodzą kolejne osoby, ale chciałbym zwrócić uwagę, że wychodzą coraz młodsze roczniki. W przypadku emerytury stażowej dla kobiet, prawdopodobnie na emeryturę odchodziłyby kobiety mające mniej niż 55 lat. W tej chwili wielkość wypłat wysokość emerytur i rent dochodzi do 12 proc. PKB. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych staje się zasadniczo konkurentem wszystkich programów o charakterze rozwojowym i infrastrukturalnym, które poza dopłatami z UE wymagają donacji budżetu państwa. Zobacz: Kiedy emerytury stażowe? Prezydent ma ważniejszy problem do rozwiązania Rozmowy na temat emerytur stażowych będą trwały, to pewne. Pojawia się w tych propozycjach model, jaki działa m.in. w Niemczech? Gdzie liczy się staż, ale jest warunek odpowiedniego wieku – może to jest kierunek? Mamy inne przepisy prawne niż Niemcy. Podkreślam, w polskich przepisach mamy do czynienia z kryterium wieku, a nie stażu. Moim zdaniem nie możemy się powoływać na Niemcy. Po pierwsze, to kraj nieporównywalnie bogatszy. Z innymi rozwiązaniami socjalnymi. Przypomnę tym, którzy porównują nasze systemy, że w 2019 roku Niemcy mieli 60 mld euro nadwyżki budżetowej. Polska jest krajem z trwałym deficytem. Teraz mamy do czynienia z pandemią, nie mamy rezerw na finansowanie nowych programów, które oznaczałyby rujnowanie rynku pracy. Mówi Pan, że system emerytur stażowych zrówna nas z Białorusią. Dlaczego? Bardzo proste rozwinięcie tematu. Na Białorusi wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 60 lat, dla kobiet 55. To jest rozwiązanie, które w Polsce funkcjonowało w PRL-u. Emerytury stażowe zmierzałyby w tym kierunku. Jeżeli pojawia się jakaś możliwość, to ludzie z niej korzystają, może nie do końca przemyślanie. Jeśli kobieta na emeryturze ma przeżyć do 25 lat, a mężczyzna do 10 lub więcej lat, zgodnie z aktualnymi prognozami, warto zapytać, jak ich przyszłość będzie wyglądała pod względem finansowym. Musimy wziąć pod uwagę erozję demograficzną, z jaką mamy do czynienia w naszym kraju. Przy obecnych uwarunkowaniach demograficznych, coraz dłuższych emerytur coraz młodszych osób na nie przechodzących nie da się sfinansować w żaden sposób. Czyli wniosek jest prosty. System emerytalny musi się zmienić, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, jednak ta zmiana musi iść w zupełnie innym kierunku niż chcą tego związki zawodowe lub politycy walczący w wyborach? Jeśli byłbym członkiem związku zawodowego, to nie dostrzegałbym w tej propozycji żadnych korzyści. Po pierwsze dowiaduję się, że zgadzając się na takie rozwiązanie mogę liczyć na świadczenie, które de facto wpycha mnie w strefę ubóstwa. Po drugie, będę prawdopodobnie żył w takich warunkach 15, 20 i więcej lat. Z czego? To jest rozwiązanie wypychające ludzi z rynku pracy i możliwości pracy, nie zapewniające im odpowiednich warunków życia. W takim razie, kiedy przestaniemy wierzyć w wyborcze obietnice emerytur stażowych? Bo to jest temat podnoszony głównie w trakcie wyborów. Większość aktywnych zawodowo nie myśli jeszcze o emeryturze. A zgodnie z tym, od czego zaczęłam nasze spotkanie, pomysł w zasadzie pracownikom może bardzo się podobać. Kiedy przestaniemy wierzyć w te obietnice bez pokrycia, a na pewno nie przynoszące pozytywnych efektów w przyszłości? Na razie wyborów nie ma, a koncepcja wróciła. To się zmieni wtedy, kiedy zmieni się „agenda emerytalna” z politycznej na merytoryczną, a krytycznym odniesieniem będą finanse publiczne. W momencie, w którym okaże się, że nie jest już łatwo się zadłużyć, kiedy okaże się że pieniędzy publicznych jest za mało, pandemia okaże się długotrwała, a nie krótkotrwała i kiedy coraz mniej młodych ludzi będzie wchodzić na rynek pracy. Kiedy przyjdzie moment, w którym świadczenia emerytalno-rentowe będą stanowiły 15 proc. PKB, wówczas będziemy mieli do czynienia z sytuacją że albo wypłacamy wymyślone świadczenia, albo budujemy infrastrukturę i drogi. Zwróćmy uwagę, że pieniądze z Unii Europejskiej są coraz bardziej „znaczone” i wymagają wkładu własnego. To nie są już czasy, kiedy Unia finansowała 70 i więcej proc. programów rozwojowych. Dziś mamy dofinansowania 50-50, pożyczki czy zwrotne dotacje. Tak się dzieje od lat. Budżet i zadłużanie się mają swoje ograniczenia i trzeba o tym pamiętać.

