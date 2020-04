Co trzeba wdrożyć, aby braki kadrowe nie zatrzymały linii produkcyjnych?

Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności tłumaczy, że jeden z problemów dotyczący możliwych braków kadrowych został częściowo rozwiązany.

- Przedsiębiorcy postulowali, aby możliwość pobytu pracowników zagranicznych została automatycznie przedłużona, bez potrzeby procedur, które miały do tej pory miejsce. To się stało - dostaliśmy komunikat ze stosownego urzędu, że faktycznie to zostało zapisane w ustawie. Pracownicy zagraniczni będą mogli pracować w swoich miejscach pracy aż do zakończenia stanu epidemiologicznego i 30 dni dłużej - - tłumaczy Gantner.

- Dopiero wtedy będą musieli postarać się o przedłużenie wiz i przedłużenie pozwolenia o pracę. To trochę uspokaja sytuację i daje gwarancję, że ci pracownicy nie będą musieli opuszczać zakładów pracy, co byłoby dla przemysłu żywnościowego bardzo potężnym ciosem - dodaje.

