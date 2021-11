Chcą uciec od obrazu skostniałej instytucji. "Musimy się obudzić, budować nowy HR"

– Nasza instytucja nie jest powszechnie odbierana właśnie jako pracodawca, a przecież my zatrudniamy. Musimy się obudzić i zacząć głośno mówić, że jesteśmy fajnym miejscem pracy, pełnym niesamowitych ludzi z pasjami i wiedzą, które możemy pomóc rozwijać – mówi o zmianach w podejściu do rekrutacji Grażyna Pławska z Najwyższej Izby Kontroli. Zapytaliśmy ją również o to, jaki wpływ na odejścia ma presja płacowa, jak na zainteresowanie pracą w NIK wpływa sposób rekrutacji i jakie zmiany czekają NIK w najbliższym czasie?

Bez względu na to, czy rozmawiamy o sektorze prywatnym, czy państwowym, słowem klucz jest ostatnio „deficyt kadr”. Jak sytuacja kadrowa wygląda w Najwyższej Izbie Kontroli?

Grażyna Pławska, wicedyrektor biura organizacyjnego NIK: Monitorując lata 2019, 2020 i 2021 (do końca października) widać wyraźnie, że procent odejść się zwiększa. Na pewno widać ruch na rynku, ludzie szukają nowego zatrudnienia i to też potwierdzają kadrowcy. Jest to poniekąd efekt pandemii, ludzie szukają innych, nowych, lepszych rozwiązań. Aktualnie mamy około 1600 pracowników Najwyższej Izby Kontroli. Deficyt szacujemy na około 30 kontrolerów - tyle osób moglibyśmy zatrudnić natychmiast, w różnych specjalizacjach. To jest za dużo.

Natomiast, w tych 100 proc. odejść – a jest to średnio 120 osób – ponad połowa to odejścia emerytalne. Pozostałe odejścia związane są ze zmianą lokalizacji lub z sytuacjami osobistymi pracownika, które zawsze będą występować. Jest to w sumie 60 osób w roku. Sądzę, że moglibyśmy tę liczbę zmniejszyć co najmniej o połowę.

Jak dużą rolę odgrywa w tych odejściach presja płacowa? Kontrolerzy NIK to są osoby z ogromną wiedzą, bardzo cenną, pożądaną w dużych firmach. W kwestiach finansowych przygrywacie z tym, co może zaproponować duża, międzynarodowa korporacja.

Moim zdaniem musimy oddzielić sektor publiczny od sektora prywatnego, ponieważ nie jesteśmy w stanie z nim konkurować. Sektor prywatny ma nieograniczone środki – jeśli dana firma potrafi zarobić, to oznacza, że może zatrudnić każdego eksperta, za każde pieniądze.

My mamy ograniczenia w postaci regulacji. Pod względem wynagrodzeń jesteśmy mocno ograniczeni przepisami regulującymi wynagrodzenia. Mamy tabelę Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która definiuje zarobki na konkretnych stanowiskach, zarówno kontrolerskich, jak i administracyjno-obsługowych. Wynagrodzenie od najmniejszej kategorii zdefiniowane w tabeli to 1 641, najwyższe to 15 066 zł brutto, bez uwzględnienia wysługi lat i innych dodatków, które można otrzymać.

Tych regulacji nie przeskoczymy, nawet gdybyśmy bardzo chcieli. Porównanie z sektorem prywatnym może budzić frustrację. Natomiast jeśli analizujemy nasze wynagrodzenia w ramach sektora publicznego, to myślę, że jesteśmy dobrym wyborem. NIK ma bardzo dobrą reputację. Izba musi jeszcze popracować nad wizerunkiem pracodawcy, aby być instytucją odbieraną nieco mniej hermetycznie, tajemniczo. Jeśli pokażemy, na czym faktycznie polega praca kontrolera NIK, jak się u nas pracuje, jakie są tematyki, w jaki sposób działają poszczególne departamenty, może się okazać, że jesteśmy bardzo interesującym wyborem dla kandydatów.

W takim razie na czym polega praca w Najwyższej Izbie Kontroli?

Stereotypowe podejście do NIK to niezrozumienie zasad funkcjonowania Izby. W swojej istocie mamy pomagać. Idea zapisana w ustawie jest piękna. Mamy wspierać wszystkie sektory funkcjonowania państwa, dawać rekomendacje. Aspekt finansowy jest tylko jednym z aspektów, które kontrolujemy, chociaż właśnie z tym kojarzymy się najbardziej ze względu na kontrolę budżetu państwa.

Mamy naprawdę niesamowitych ekspertów, ludzi „zakręconych” w konkretnych tematach, którzy są w stanie przeniknąć skomplikowane, duże struktury, funkcjonowanie dużych systemów, aspekty prawne czy finansowe i przygotowywać rekomendacje w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

My przede wszystkim kontrolujemy instytucje, nie ludzi. Nasze rekomendacje mają charakter merytoryczny, opieramy się wyłącznie na materiale dowodowym i faktach. Na neutralność i obiektywizm naszych kontrolerów kładziemy bardzo duży nacisk w trakcie rekrutacji i szkoleń.

Kontrolerzy NIK muszą wykazywać się ogromną, bardzo specjalistyczną wiedzą. Jak wymóg tej wiedzy wpływa na procesy rekrutacyjne? Jak ciężko jest dziś znaleźć specjalistów?

Oprócz kontrolerów, zatrudniamy także osoby niezwiązane z kontrolami. Mamy cztery biura wspierające działania jednostek kontrolnych.

Skupiając się na kontrolerach, patrzymy na to w taki sposób, w jaki życzy sobie tego ustawodawca. Ustawa o NIK mówi, że wszyscy kontrolerzy muszą mieć wyższe wykształcenie. Niestety dziś mamy taki problem, że młodszy inspektor – od którego mogłaby się ścieżka kariery zaczynać – nie przychodzi do nas (lub te stanowiska są zapełniane w minimalnym stopniu), bo wynagrodzenie na starcie jest bardzo niskie. Ten dół struktury mamy automatycznie odcięty. W związku z tym poszukujemy osób, które mają doświadczenie zawodowe. Najmniejsze doświadczenie zawodowe z jakim spotkałam się w tym roku, kształtowało się na poziomie 5-9 lat.

Ustawodawca nie stawia przed nami wymogu zatrudniania osób tylko z doświadczeniem. Praktyka pokazuje jednak, że zdecydowanie lepiej pracuje się z kimś, kto miał do czynienia z różnymi sytuacjami, „coś przeżył”. W samym procesie rekrutacji jesteśmy także w stanie szybciej zweryfikować, czy dana osoba jest samodzielna, czy słucha poleceń. Czy jest to profil, którego potrzebujemy.

Nasi kontrolerzy „biorą teczkę i idą w teren”. Dostają oczywiście cel i program kontroli, ale działają niezależnie, w ramach swoich predyspozycji, wiedzy i kompetencji merytorycznych. Oczywiście mogą liczyć na wsparcie odpowiednich departamentów.

To jest ciekawa praca, bo opiera się na dwóch zasadach. Z jednej strony daje niezależność i samodzielność, z drugiej – wymaga współpracy. Interesujący jest nie tylko sposób przeprowadzania kontroli, ale sam proces przygotowania się do niej – analiza przed kontrolą, na którą kładziemy bardzo duży nacisk, zebranie wszystkich informacji, odpowiednie ukierunkowanie, odpowiedni sposób prowadzenia rozmów. Kontroler to jest taki poszukiwacz.

Czyli trochę detektyw.

Dokładnie.

Mamy też pracowników nie zajmujących się kontrolami. Ich z racji mniejszych wymagań łatwiej jest zrekrutować?

Łatwiej pod tym kątem, że w tym przypadku procesów nie reguluje procedura naboru definiowana przez ustawę o NIK. Jesteśmy w trochę innym trybie, w związku z czym prowadzimy normalną rekrutację. Mówiąc normalną, mam na myśli brak obostrzeń związanych z niekonkurencyjnością, ogłoszeniem procesu w BIP-ie itd.

W tym przypadku mamy klasyczną rekrutację. Mamy cztery biura (organizacyjne, gospodarcze, informatyki, rachunkowości). W biurze organizacyjnym jest np. 21 wydziałów. Mamy pewną trudność z pozyskaniem specjalistów do biura informatycznego. Większość informatyków nie łączy swojej przyszłości z takimi instytucjami. Dla nas są oni niezwykle potrzebni. Jesteśmy w przededniu wydania decyzji o wdrożeniu systemu teleinformatycznego EZD, który jest rządowym programem, wprowadzonym we wszystkich instytucjach publicznych.

Poszukując kadrowców, szukamy osób, które mają nowoczesne podejście do employer brandingu, czyli marki pracodawcy, co w naszym przypadku nie jest tak bardzo popularne. Nasza instytucja nie jest powszechnie odbierana właśnie jako pracodawca, a przecież my zatrudniamy. Musimy się obudzić i zacząć głośno mówić, że jesteśmy fajnym miejscem pracy, pełnym niesamowitych ludzi z pasjami i wiedzą, które możemy pomóc rozwijać.

Zostałam zatrudniona do realizacji strategicznego projektu prezesa NIK, który ma stworzyć spójny proces zarządzania kapitałem ludzkim. Zaczynamy budować wszystkie etapy tego procesu, tworzymy profil kandydata, budujemy wizerunek nas jako pracodawcy, uczymy się rozmawiać z kandydatami, pokazywać, czym tak naprawdę się zajmujemy, a czym nie.

Chcemy, aby się nas nie obawiano. Głównie piszemy wystąpienia pokontrolne, dajemy rekomendacje. Obecnie jest prowadzona dyskusja, czy uprawnienia instytucjonalne nie powinny pójść dalej i przyznać NIK prawo kierowania aktów oskarżenia bezpośrednio do sądu. Wszystkie wystąpienia pokontrolne są bardzo cenne merytorycznie. Moglibyśmy występować na konferencjach branżowych. Wiemy, że osoby piszące prace magisterskie czy doktorskie korzystają z naszych materiałów. Nasze analizy są bardzo rzetelne, bo takie mamy standardy pracy. Na pewno mamy temat do rozpracowania jak wychodzić do ludzi z informacją o tym, kim jesteśmy, jacy tu ludzie pracują, jak dobre rzeczy robimy. Instytucja jest sama w sobie bardzo ciekawa i ma odgrywać określoną rolę, i ma wspierać obywateli w lepszym życiu. Stoi za tym duża pasja i duża idea.

Przykładem tego jest stworzenie przez prezesa Wydziału Kontroli Doraźnych, które reagują na skargi i informacje od obywateli. Nie musimy już czekać rok na zaplanowanie kontroli. To jest kierunek strategiczny, aby jeszcze bardziej wychodzić do obywateli.

Czyli ocieplacie wizerunek i pokazujecie, że jesteście miejscem, w którym warto pracować?

Na pewno musimy się unowocześnić. Nowoczesny HR jest w takich instytucjach dopiero budowany. My dopiero teraz pokazujemy jak rozmawiać, o co pytać, jak definiować kompetencje. Wszyscy jesteśmy w procesie uczenia się potrzeb produkcyjnych, kompetencji na potrzeby kontroli, ale też języka, jakim się nasi pracownicy posługują. To wszystko sprawia, że jako instytucja jesteśmy bardzo hermetyczni, co jest fajnie i niefajne. Z jednej strony jesteśmy autonomiczni, tworzymy pewną odrębną kulturę. Z drugiej jednak musimy zdefiniować, gdzie jest ten „moment styku z rynkiem”, jak o tym opowiedzieć, jak zainteresować ludzi.

Musimy dziś sprawić, by to wszystko było interesujące dla ludzi z „pokolenia smartfonów”. Sposób komunikacji musi być nowoczesny, dopasowany do standardów. To jest oczywiście zadanie przede wszystkim działów komunikacji i mediów, jednak my powinniśmy zadbać o jakość ogłoszeń. Będziemy zamieszczać ogłoszenia o pracę, które nie będą wyglądały jak pisma urzędowe. Chcemy żeby były one fajne, ciekawe. Tak, żeby z jednej strony miały tę elegancję, która kojarzy się z NIK’iem, ale jednocześnie żeby miały ciepłą, ludzką twarz. Tak, by w tych wszystkich procedurach, które muszą być zachowane, było nowocześnie i zachęcająco.

Wejście w XXI wiek.

Tak. W tej chwili sam projekt jest złożony. Czyli odpowiednio: zaplanujmy – zrekrutujmy – następnie rozwijajmy, oceniajmy, motywujmy. Elementem procesu jest też analiza przyczyn, dla których ludzie odchodzą z pracy. Dużą część stanową odejścia na emeryturę, ale mamy też do czynienia z odejściami z innych powodów. To właśnie tu jest miejsce na pracę i ewentualne korekty działania naszej organizacji. Musimy wejść w dialog ze wszystkimi, również z tymi, a może przede wszystkim z tymi, którzy mówią „wiesz, to już nie jest da mnie”, żeby współpracę kończyć wyciągnięciem wniosków. Musimy się zastanowić, co inaczej mogliśmy zrobić, by daną osobę zatrzymać.

Ważnym aspektem jest także to, że my dziś nie mamy modelu kompetencyjnego z prawdziwego zdarzenia. Mówimy o kompetencjach opisowo, ale ostatecznie nie mamy zdefiniowanych tych kompetencji. Mówimy o profesjonalizmie czy rozwoju, ale nie mamy dokładnych definicji i wskaźników.

To się zmienia. Oddajemy pod konsultację materiały dotyczące modelu kompetencyjnego, które stworzyliśmy sami. To od nas wyszła potrzeba uregulowania tej kwestii. Usiedliśmy i wspólnie zarysowaliśmy potrzeby kompetencyjne pracowników. Myślę, że wszystko będzie szło w stronę większej przejrzystości, pokazania, czego my chcemy, jacy chcemy być: nowocześni, otwarci na technologie, uczący się. Sama kontrola już się zmienia, korzystamy z materiałów elektronicznych, analizujemy bazy danych. Same instytucje kontrolowane nie mają jeszcze odpowiednich zasobów i rozwiązań.

Kogo w takim razie poszukujecie?

Zdradzę trochę kulisy, bo wszystko jest w fazie realizacji. Myślę, że jednak niewiele się w tym temacie zmieni. Przede wszystkim to, co nazywamy kompetencją, zawiera zarówno to czego się uczymy na zewnątrz, jak i ten element stały, predyspozycje.

Zdefiniowaliśmy cztery kompetencje główne:

- profesjonalizm – wiedza, o której wspominałam i wysokie standardy. Wszystko, co jest nowoczesne, mocne, co służy wysokiej jakości.

- identyfikacja z instytucją - wszystko to, co stoi za ponad stuletnią ideą. Bardzo często wyczuwamy podczas procesu rekrutacji pewną instrumentalizację. Założenie kandydata, że NIK jest potrzebny do określonego celu, który jak zostanie osiągnięty, to wówczas instytucja trochę schodzi z agendy. To samo w sobie nie jest złe, ale my poszukujemy ludzi zaciekawionych ideą główną, tych, którzy wpisują własne cele zawodowe w nasze cele strategiczne, żeby była tu synergia.

- płynnym krokiem przechodzimy do współpracy, która jest kolejną kompetencją dla nas bardzo ważną. Staramy się o dobre relacje. Nie chodzi jedynie o to, że ma być miło i przyjemnie, ale też merytorycznie. Dbamy o to, aby nie marnować sobie czasu, żeby komunikować się jasno i zwracać uwagę na perspektywy innych. Otwartość i dialog są wszakże konieczne w tak dużej instytucji, która zatrudnia ludzi różnych profesji i wrażliwości.

- ostatnim obszarem jest rozwój zawodowy. Stawiamy na świadome kształtowanie swojej ścieżki zawodowej. Dajemy bardzo duże możliwości rozwoju i oczekujemy otwartości na przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej na temat sposobu wykonania zadań.

Przejdźmy do rekrutacji. Ten sposób rekrutowania na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowany, dość długotrwały. To przeszkadza, bo zniechęca kandydatów, czy pomaga, bo zostają najlepsi, najbardziej wytrwali?

Miałam podobne podejście na początku, dziś już się trochę z nim oswoiłam. Proces rekrutacji jest skomplikowany w tym sensie, że zgodnie z wymogami ustawy musi być to forma konkursu. Aplikować może każdy, następnie naszym zadaniem jest weryfikacja kompetencji. Kolejnym etapem jest komisja ds. naboru, która oczywiście jest uformowana od początku. Komisja składa się z samych decyzyjnych osób, tu nie ma miejsca na przypadkowe osoby. Tworzą ją dyrektorzy z doświadczeniem, mamy przedstawiciela departamentu metodyki kontroli i rozwoju zawodowego pracowników, mamy przedstawiciela jednostki, do której jest prowadzona rekrutacja – jest to zawsze dyrektor bądź wicedyrektor, mamy także przedstawicieli naszego biura jako przewodniczących komisji i dbamy o to, aby proces przebiegał prawidłowo. Naszym zadaniem jest dbanie, by proces był jak najbardziej neutralny.

W tej chwili proces jest niestety tylko dwuetapowy – selekcja i spotkanie z komisją na rozmowie. Mamy arkusz oceny kandydata, w którym są zdefiniowane obszary, które kontrolujemy – merytoryczno-kontrolne oraz te związane z kompetencjami miękkimi. Zbieramy wszystkie wnioski w całości, dyskutujemy, znajdujemy najlepszego kandydata.

To, czy wybór finalnie okaże się najlepszym wyborem, to już pokazuje życie. Na pewno z naszej strony dokonujemy wszystkich starań, żeby ten proces był sensowny.

Nie wiem, czy uda nam się w tym roku, ale na pewno chcemy, by od przyszłego roku pojawił się środkowy etap rekrutacji, w którym będziemy weryfikować kompetencje, takie jak zdolności werbalne, logiczne myślenie, analiza, wyciąganie wniosków. Dyskutujemy na temat badania odporności psychicznej, bo jest ona bardzo ważna, jest w niej taka składowa, jak zarządzanie emocjami, regulacja i kontrola samego siebie. Oprócz ogólnych kompetencji mamy jeszcze specjalistyczne, około 10 – i tu pojawiają się: samodzielność, rzetelność, branie odpowiedzialności za zadania.

Ile to wszystko trwa?

Sam proces naboru trwa. Bardzo bym chciała, by zamykał się w maksymalnie 5 tygodniach. Ustawowo, ogłoszenie musi „wisieć” 2 tygodnie – to jest warunek, który musimy spełnić. Po dwóch tygodniach sczytujemy aplikacje, to zajmuje nam około 3 dni. W kolejnych tygodniach mamy rozmowy. Jeśli uda nam się zrealizować rozmowy w jednym tygodniu, to jest szansa, że proces zamkniemy w miesiąc. Pamiętajmy, że te 4-5 tygodni to wcale nie jest długo. Znam takie rekrutacje, które potrafią trwać pół roku.

Wymogi, jakie nakłada na nas ustawa, jakoś strasznie nam procesu nie wydłużają. Natomiast jeśli widzę 10 dobrych kandydatów, a rekrutuję jednego i wiem, że mam potrzeby w 4 innych departamentach i ten profil by tam pasował, to nie mogę ich przesunąć. Muszę na nowo ogłosić nabór. Chyba, że kandydat zgłosi się do kilku naborów i mogliśmy go lepiej dopasować. Pracujemy nad uregulowaniem takich sytuacji, choćby za pomocą odpowiednich klauzul podpisywanych przez kandydatów.

Media nie wpływają na nasze decyzje o wyborze kompetencji. Czego się kandydat może spodziewać? My naprawdę sprawdzamy wiarygodność kandydata. Czyli jeżeli ja nie jestem w stanie czegoś sprawdzić, bo nie znam specyfiki jako praktyk, to departament metodyki kontroli posiada ekspertów i potrafimy dość trafnie zweryfikować kandydata. Poruszamy się po 4 terenach: technicznym, humanistycznym, prawnym i ekonomicznym. Niekiedy kandydat aplikuje do nas po to, aby negocjować z obecnym pracodawcą lepsze warunki zatrudnienia, czyli tu nie chodzi o kompetencje, tylko motywację. Jeśli wolą kandydata nie jest, aby związać się z NIK i wejść w ten szczególny świat, to zostanie tam, gdzie zapłacą mu więcej.

Praca w Najwyższej Izbie Kontroli jest wymagająca. Czy osoby, którym uda się przejść pozytywnie proces rekrutacji, ale nie do końca rozumieją, czy są w stanie zaakceptować specyfikę pracy, mają szanse zostać dłużej, faktycznie związać swoje zawodowe życie z wami?

Nie wytrzymają. W najlepszym przypadku zostaną skierowani do aplikacji kontrolerskiej i to ona będzie ich motywować. Jednak sama aplikacja kontrolerska to jest także ogrom pracy, który oni muszą wykonać, bo sama procedura jej otrzymania jest skomplikowana. Dostanie się na nią wymaga wniosku dyrektora danego departamentu, sama procedura jest dość długa, skomplikowana, wymaga naprawdę szczegółowej wiedzy. Zdanie egzaminu wcale nie oznacza mianowania.

Dla nas to jest moment krytyczny. Jeśli po pierwszym roku kierujemy pracownika na aplikację, to znaczy, że wiążemy z tą osobą konkretne plany na przyszłość. Kolejny rok to aplikacja. Po trzech latach podejmujemy decyzję, czy daną osobę mianujemy, czy nie. Jeśli podejmujemy decyzję, że nie, to wówczas jest koniec stosunku pracy.

Szybkich odejść (szybszych niż okres trzech lat) zazwyczaj nie mamy. Nasi pracownicy zdają sobie sprawę, że oficjalna aplikacja kontrolerska zdecydowanie zmienia ich sytuację na rynku pracy i jest to dla nich atrakcyjne.

Potem się pojawia temat: jak utrzymać kadrę i być atrakcyjnym dla kandydatów po aplikacji, co tak naprawdę możemy zaoferować. I nad tym właśnie pracujemy, żeby to dalsze kształcenie i praca z kompetencjami była dużo bardziej atrakcyjna dla kandydatów.

Mówię o temacie oceny, który może okazać się wrażliwy, bo ktoś kogoś ocenia. Chodzi o to, aby traktować informację zwrotną jako prezent, jak element rozwoju, który ja chcę. Temat wynagrodzeń jest też tematem trudnym.

Definiowanie ścieżek kariery wymaga porozumienia departamentów strategii i metodyki, a my jako wsparcie onarzędziujemy to. Gdy zrozumiemy czego potrzebują, to znajdziemy odpowiednie narzędzia, które pozwolą nam oszczędzić czas. Chcemy zrobić badanie opinii pracowniczej, badania cykliczne, aby instytucja miała informację o tym, jak jest.

Nowym rozwiązaniem byłaby zmiana podejścia do oceny kompetencji, czyli na przykład takim, że ja jako szef siebie oceniam, ale też daję ocenić się pracownikom. Daje to przyzwolenie, aby dowiedzieć się, co o mnie myślą. Chodzi mi o taki moment, kiedy my sami otwieramy się na to, co płynie ze wspólnych doświadczeń. Do tego jest potrzebna odwaga i otwartość oraz ciekawość świata. Liczę na to, że mamy na to szansę w przeciągu roku, dwóch. Myślę, że to nie jest temat specyficzny dla NIK, ale wielu instytucji. Sztywność organizacji nie jest specyficzna dla sektora publicznego, tylko wynika z kultury organizacyjnej. Chodzi o to, aby pracować wspólnie. Brak otwartości na zmiany jest czymś, czego powinniśmy się wystrzegać wszyscy.