Zwolnienia i cięcia w Bitronie. Pracownicy przeciwni polityce firmy

W ramach walki z konsekwencjami koronawirusa zarząd spółki planuje obniżyć załodze płace zasadnicze o 20 proc. i zlikwidować na 18 miesięcy premie i dodatki.

Firma rozpoczęła również serię zwolnień. Pracę - jak podaje związek - straciło już 50 osób.

Zakładowa "Solidarność" zapytała pracowników o opinię w kwestii cięć. Zdecydowana większość - 645 z 654 osób - nie zgadza się na ograniczenie wynagrodzeń.

W sosnowieckim Bitronie pracuje około 1000 pracowników. Firma specjalizuje się w produkcji podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD.

Jak podaje NSZZ "Solidarność", pracodawca zapowiedział, że w pierwszym etapie pracę ma stracić ponad 70 osób. Docelowo zwolnienia mają być znacznie większe. Jak wskazuje Izabela Będkowska, przewodnicząca Solidarności w Bitronie, wypowiedzenia dostało już ponad 50 osób. Jaj dodaje, w wielu przypadkach na ich miejsce przyjmowani są pracownicy firmy zewnętrznej lub obcokrajowcy.

– Nie rozumiemy postępowania pracodawcy. Zwalnia doświadczonych pracowników, a na ich miejsce zatrudnia nowych. Tłumaczy cięcia kryzysem spowodowanym COVID-19, ale poinformował nas, że nie zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach rządowej Tarczy antykryzysowej. Pracownicy naszej firmy naprawdę nie zasłużyli, żeby traktować ich w ten sposób – komentuje przewodnicząca.

Sprawa jest na tyle poważna, że interweniowało prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. 30 kwietnia zorganizowała teleposiedzenie. Jednak przedstawicieli firmy na nim zabrakło. Dlatego 11 maja prezydium WRDS skierowało wystąpienie do zarządu sosnowieckiej firmy.. Zaapelowało w nim o ponowne rozpatrzenie planowanych zwolnień oraz rozpoczęcie konstruktywnego dialogu z pracownikami.

Dodatkowo związki zapytały pracowników o opinie na temat planowanego cięcia wynagrodzeń. Spółka chce obniżyć załodze płace zasadnicze o 20 proc. i zlikwidować na 18 miesięcy premie i dodatki. Zdecydowana większość z biorących udział w ankiecie opowiedziała się przeciwko pomysłowi zarządu.

– Przekazaliśmy wyniki ankiety pracodawcy. Mamy nadzieję, że teraz w końcu zacznie z nami rozmawiać, bo do tej pory nie było żadnego dialogu. Pracownicy zdają sobie sprawę, że mamy kryzys i są gotowi do wyrzeczeń, ale nie możemy zgodzić się na głodowe pensje, bo do tego sprowadza się propozycja pracodawcy – mówi przewodnicząca.

CZYTAJ DALEJ »

W kontekście walki ze skutkami koronawirusa warto przypomnieć opinię Dominika Kolorza, przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, który był jednym z gości EEC Online - Europejskiego Kongresu Gospodarczego w internecie. Kolorz mówiąc o roli związków zawodowych w czasie kryzysu i zbliżającej się recesji zaznaczał, że przedsiębiorstwo to jedna wspólna odpowiedzialność, która leży po stronie zarówno pracodawców, jak i pracowników. - Firmy, w których funkcjonują racjonalne związki zawodowe, przez ten bardzo trudny okres recesji będą mogły przejść łatwiej. Świadczą o tym fakty. W Śląskiem mamy bardzo wiele podpisanych porozumień ograniczających czas pracy czy wysokość wynagrodzeń. Na dzień dzisiejszy dają one nadzieje na to, że firma przetrwa najtrudniejsze 5-6 miesięcy, a potem zacznie "wracać do życia" - podkreślał Kolorz. Jednocześnie zaznaczał, że dziś "kretyństwem ze strony związków zawodowych" byłoby dążenie do utrzymywania za wszelką cenę poziomu wynagrodzeń czy też podnoszenia go. Choć - jak podkreślał - są też firmy, które dobrze radzą sobie w nowej rzeczywistości.