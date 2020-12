Związek przygotował prezent dla prezydenta. Chce mu przypomnieć o emeryturach stażowych

Prezydent Andrzej Duda z okazji dnia św. Mikołaja dostanie wyjątkowy prezent. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wręczy mu zbiór listów od pracowników z długim stażem pracy.

Andrzej Duda w 2015 roku obiecał wprowadzenie emerytur stażowych. (Fot. Fotolia)

OPZZ zaplanowało kolejną akcję na rzecz wprowadzenia w Polsce emerytur stażowych. W poniedziałek (7 grudnia 2020) na Mikołaja, delegacja OPZZ wręczy prezydentowi Andrzejowi Dudzie prezent - zbiór listów od pracowników z długim stażem pracy. Związkowcy OPZZ opisują w nich przebieg swojej długiej kariery zawodowej, informują, że ciężka praca odcisnęła piętno na ich zdrowiu. Apelują do Dudy, by wywiązał się ze złożonej w 2015 roku obietnicy wyborczej, która mówiła właśnie o wprowadzeniu tego rozwiązania.

Postulat OPZZ

Warto przypomnieć, że będzie to już kolejne działanie, które ma na celu zrealizowanie zgłoszonego w 2010 roku postulatu OPZZ. Związek chce, by emerytury stażowe umożliwiałyby przejście na emeryturę kobietom po 35 latach pracy, a mężczyznom po 40 latach. Przez dwie kadencje Sejmu związkowcy prezentowali tę inicjatywę w parlamencie. W 2019 r. rozpoczęli kolejną próbę wprowadzenia tego rozwiązania w życie. W tym celu skierowali do prezydenta Andrzeja Dudy przygotowany przez siebie projekt ustawy. Projekt trafił również do Rady Dialogu Społecznego. Z kolei w maju OPZZ zorganizował w tej sprawie pikietę przed gmachem resortu pracy.

We wrześniu tego roku związek przed pałacem prezydenckim zorganizował publiczne czytanie noweli Gustawa Morcinka "Łysek z pokładu Idy". Jak tłumaczy lewicowy polityk i działacz społeczny Łukasz Mycka, wybór lektury nie jest przypadkowy.

- W ten sposób chcemy pokazać prezydentowi, że nawet koń doczekał się emerytury i po latach ciężkiej i ofiarnej pracy opuścił górnicze chodniki. Dzisiaj nie wszyscy pracownicy dożywają do emerytury, spełnienie przez prezydenta obietnicy zdecydowanie poprawiłoby ich sytuację - komentuje Łukasz Mycka w rozmowie z PulsHR.pl.

Podobne rozwiązanie na początku poprzedniej kadencji Sejmu proponowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Pod projektem, który zakładał, że kobiety i mężczyźni będą mogli przejść na emeryturę po 40 latach pracy bez względu na wiek, PSL zebrało ponad 115 tys. podpisów.

