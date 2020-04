ZUS przywraca standardową obsługę klientów. Będzie wpuszczał pojedynczo

- Wiemy, jak bardzo jest to ważne dla osób, które szukają wszelkich informacji np. na temat rent i emerytur lub o tym, w jaki sposób założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Otwarcie naszych sal odbędzie się zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W poniedziałki nasze placówki będą dostępne od godz. 8.00 do godz. 18.00 - zapowiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, prosząc jednak, żeby w miarę możliwości odwiedzać placówki tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne.

Każdy, kto postanowi udać się do ZUS - przynajmniej do czasu obowiązywania wytycznych rządowych - powinien posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta.

Czytaj Wpłaty do ZUS niższe o 20 proc. niż rok temu.

- Obsługa w naszych placówkach będzie realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu między klientami oczekującymi na obsługę (minimum 1,5 metra między osobami). Klienci będą wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy. Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba - wyjaśnił rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Osoby towarzyszące nie będą mogły podejść do stanowisko - poza towarzyszącymi niepełnosprawnym, tłumaczami języka migowego, pełnomocnikami lub rodzicami z dzieckiem.

W dalszym ciągu dostępne będą skrzynki, do których można samodzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma.

Sprawdź też Ponad 1,2 mld zł przyznano firmom na ochronę miejsc pracy. Najwięcej tym ze Śląska.

ZUS zachęca do zakładania profili na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z usług elektronicznych.

- Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu, czyli przez internet - za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej, a także korzystając z pomocy pracownika ZUS, na salach obsługi klientów – wyliczyła Gertruda Uścińska.

Dzięki PUE można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS, przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń oraz złożyć wnioski o pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej.