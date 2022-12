ZUS przypomina: chcesz mieć wysoką emeryturę – pracuj długo

ZUS przekonuje, że rekordowo wysokie emerytury to dowód na to, że warto długo pracować i płacić składki. Dłuższa praca sprawia, że wypłacana na starość emerytura jest wysoka z racji tego, że środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym są dłużej odkładane, a statystyczna średnia długość życia się skraca.

- Osoby, które dostają wysokie emerytury to seniorzy, którzy na emeryturę przeszli późno, dopiero po przepracowaniu wielu dziesiątków lat. Oczywiście wysokość naszych zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej, ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i nie śpieszenie się z przejściem na emeryturę – mówi Iwona Kowalska – Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

ZUS przekonuje, że lekarstwem na niską emeryturę jest dalsza aktywność zawodowa, czyli praca pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

- W województwie dolnośląskim mamy 640 tys. emerytów i rencistów. 123 tys. seniorów, którzy dostają comiesięczną wypłatę z ZUS jest nadal aktywnych zawodowo. Z tej liczby aż 50 tys. emerytów pracuje na podstawie umowy o pracę, czyli od ich pensji nadal wpływają składki na indywidualne konto emerytalne – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Rok wcześniej pracujących seniorów w naszym regionie było o 6 tysięcy mniej – dodaje.

Rzeczniczka podaje, że przeciętna emerytura na dolnym Śląsku w 2022 roku wynosiła 2858,78 zł, przy średniej emeryturze w kraju 2833,56 zł. Najwyższe emerytury są wypłacane w województwach mazowieckim i śląskim. Średnia kwota emerytury na Mazowszu to 2981,44, a na Śląsku to 3338,84 zł.

Prognozy na 2023 rok

- Emerytury zostaną, jak co roku zwaloryzowane o wskaźnik inflacji. Podpisana przez prezydenta RP nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakłada także, że w 2023 r. obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa - tłumaczy Kowalska-Matis. - Od marca 2023 roku emerytury i renty wzrosną, o co najmniej 250 zł a to oznacza, że minimalne świadczenia wyniosą 1588,44 zł - dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że podwyższone zostaną najniższe świadczenia, odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł, w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

