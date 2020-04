ZUS: już ponad 235 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko rodzicom dzieci poniżej 8. roku życia (fot. pixabay.com)

Ponad 235 tysięcy wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 9 marca. Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Ale to nie jedyne wsparcie, na jakie mogą liczyć.