Zrobili to. Będą płacić 5400 zł miesięcznie za nic

Od 1 czerwca 122 osoby będą otrzymywać co miesiąc przez trzy lata 1200 euro (ok. 5400 zł) za nic. W Niemczech ruszył eksperyment związany z bezwarunkowym dochodem podstawowym.

Do programu zgłosiły się ponad 2 miliony chętnych. Wybrano 122 osoby, które otrzymają pełne wynagrodzenie. W sumie przez trzy lata 43 200 euro na osobę. Dodatkowo blisko 1400 osób również będzie otrzymywało drobne wynagrodzenie za wypełnianie co pół roku formularzy dotyczących badania.

- Uczestnicy nie musieli być osobami, które potrzebują pomocy finansowej, a w czasie trwania projektu mogą pracować. Nie mają też żadnych zobowiązań wobec tych, od których dostają pieniądze. Muszą jedynie wypełnić w czasie trzech lat trwania projektu siedem formularzy - czytamy na stronie internetowej projektu, który prowadzi Niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych.

Pieniądze na sfinansowanie projektu pochodzą od około 150 tysięcy prywatnych darczyńców, a ich odbiorcy nie muszą płacić od nich podatku.

- Dyskusja o bezwarunkowym dochodzie podstawowym opiera się głównie na przekonaniach ideologicznych. Chcemy, aby debata była realistyczna - mówi kierownik projektu Juergen Schupp z Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych. Jak dodaje, instytut chce sprawdzić, co uczestnicy zrobią z tymi pieniędzmi - czy je odłożą, wydadzą, a może przestaną pracować i będą żyć tylko z nich lub też zainwestują je w szkolenia i podniosą swoje kwalifikacje na rynku pracy.

Pomysłodawcy przekonują też, że tacy giganci biznesu jak Mark Zuckerberg czy Bill Gates, kiedy zakładali swoje biznesy, nie musieli martwić się, za co opłacą rachunki bo pochodzą z dobrze sytuowanych rodzin. Tym samym chcą też sprawdzić, czy zagwarantowanie pieniędzy na opłacenie podstawowych potrzeb życiowych pobudzi innowacyjność i kreatywność.

- Debata na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego jest zdominowana przez przekonania ideologiczne. Chcemy wiedzieć, co tak naprawdę można osiągnąć dzięki temu rozwiązaniu. Czy rozwijamy ducha wspólnoty? Czy prowadzi to do mniejszego wypalenia i umożliwia lepszą pracę i dalszą edukację, podejmowania odważnych decyzji, bo ludzie zyskają więcej przestrzeni i siły, aby pracować nad przyszłością zdatną do życia dla wszystkich - wyjaśnił Michael Bohmeyer, inicjator projektu pilotażowego.

Dochód podstawowy w Polsce

Jak na ten pomysł zapatrują się Polacy kilka miesięcy temu sprawdzili eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ich badanie wykazało, że poparcie dla dochodu podstawowego deklaruje 51 proc. z nas. Trzeba wziąć jednak pod uwagę jeden czynnik - zdecydowana większość mieszkańców naszego kraju nie słyszała wcześniej o takim o rozwiązaniu.

Wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego najchętniej popierają osoby najmłodsze oraz o najniższym poziomie wykształcenia. 60 proc. osób w wieku 18-24 lata poparłoby wprowadzenie takiego rozwiązania (45-49 proc. osób w wieku 35-54 lat). Równocześnie najwyższy poziom poparcia deklarują respondenci z najniższym wykształceniem (70 proc.), a najniższe poparcie - osoby z wykształceniem uniwersyteckim (39 proc.).

- Wyższy poziom poparcia dla dochodu podstawowego wśród osób młodszych oraz osób najsłabiej wykształconych wynika z faktu, że zarówno wiek, jak i wykształcenie warunkują poziom samodzielności finansowej związany z wykonywaną pracą. Osoby młodsze najczęściej są tymi, których pozycja na rynku pracy nie jest jeszcze ugruntowana, częściej niż pozostałe pracują na podstawie niestandardowych form zatrudnienia – dane Eurostatu wskazują, że ta forma dotyczy 59,1 proc. członków osób w wieku 15-24 lat. Z kolei brak wyższego wykształcenia nie tylko oznacza, średnio rzecz biorąc, niższe zarobki, lecz także mniejszą stabilność i przewidywalność zatrudnienia. Innymi słowy wśród osób młodszych i najsłabiej wykształconych dochód gwarantowany może być traktowany jako forma zabezpieczenia finansowego w okresie niepewnej sytuacji materialnej - czytamy w raporcie.

Jednocześnie, jak zauważają eksperci PIE, wprowadzenie rozwiązania wymagałoby zlikwidowania części obowiązujących obecnie świadczeń socjalnych, wyraźnego podwyższenia podatków płaconych przez osoby fizyczne i firmy, bądź też znacznego wzrostu zadłużenia.

Eksperyment goni eksperyment

Warto przypomnieć, że Niemcy nie są pierwszym krajem, który zdecydował się na przeprowadzenie takiego eksperymentu.

Także Stockton, miasto w Kalifornii, zdecydowało się na wypłacanie ludziom co miesiąc 500 dolarów bez żadnych zobowiązań. W eksperymencie udział wzięło 125 osób, które mogły wydawać pieniądze w dowolny sposób. Jakie były efekty? Po pierwszym roku (od lutego 2019 do lutego 2020) najbardziej rzucającym się w oczy odkryciem było to, że osoby z grupy, która otrzymała dodatkowe pieniądze, częściej niż osoby z grupy kontrolnej (która nie mogła liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki) utrzymują pełnoetatową pracę. Odsetek ten wzrósł z 28 proc. do 40 proc., a w przypadku grupy kontrolnej zaledwie o 5 proc.

Także w Finlandii zdecydowano się sprawdzić efekt wypłacania pieniędzy za nic. Dwuletni program bezwarunkowego dochodu podstawowego został uruchomiony z początkiem 2017 r. Uczestniczyło w nim 2 tys. osób, które co miesiąc otrzymywały 560 euro niezależnie od innych dochodów, czyli zasiłków i innych świadczeń. Dochód ten nie podlegał opodatkowaniu.

Wyniki eksperymentu, opublikowane w 2019 r., nie napawają jednak optymizmem. Okazało się, że osoby otrzymujące dochód podstawowy nie zwiększyły aktywności na rynku pracy i nie podjęły dodatkowych starań w poszukiwaniu pracy. Uczestnicy programu byli za to zgodni, że poprawił się ich stan zdrowia, obniżył poziom stresu i zwiększył stopień zadowolenia z życia.

Również Włosi testują dochód gwarantowany od 2019 roku. Maksymalna kwota miesięczna tego wsparcia to 780 euro. Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że nie jest to eksperyment ograniczony do części społeczeństwa, a pierwsze takie świadczenie, które władza zdecydowała się płacić wszystkim spełniającym warunki obywatelom. Dochód obywatelski przeznaczony jest dla osób i rodzin o najniższych dochodach, także dla bezrobotnych jako pomoc w czasie poszukiwania pracy. Warto podkreślić, że Włosi są o tyle bardziej odważni od Finów, iż nie określili daty końca programu.